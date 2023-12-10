Şehir Rehberi

Limitless’ın yeni yüzü: Hamide Doğangün

Geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu Türkiye’nin Engellilere Özel İlk Giyim Koleksiyonu Limitless ile modada limitleri kaldıran LC Waikiki, bu kez engelsiz hayatı desteklemek ve engellilik konusunda toplumsal bariyerleri aşmak üzere başarılı Milli Paralimpik Atlet Hamide Doğangün’le iş birliği yapıyor. Fiziksel engelleri nedeniyle, giyinirken ya da standart giysileri giydiklerinde rahatsızlık hisseden kişilere uygun tasarlanan koleksiyon hem kapsayıcı bakış açısı hem de engelli bireylere sağladığı konforla dikkatleri üzerine çekiyor.

Marmara’dan Erenler’e kültür mekanı olarak kahvehaneler

Kültür sanat dünyasının buluşma mekanı olan kahvehaneler Babaıali Yokuşu’na yolu düşenlerin de buluşma mekanı olmuştur. Bu mekanların hikayesi Ben de Çay Parası Ödüyorum adıyla Ötüken Yayınları arasında kitaplaştı. Ahmet Uysal’ın akademik tezinden yola çıkılarak hazırlanan kitabın tanıtımında aynı zamanda “İstanbul’da Bir Kahvehane Geleneği” adlı bir söyleşi de yapılacak. Moderatörlüğünü Alper Kanca’nın üstlendiği etkinlik 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 15:00’te gerçekleştirilecek. Kemal Sayar, Şaban Abak, Mehmet Ali Verçin, Ekrem Ayyıldız ve Önder Baran Tunç Fatih Kültür Sanat Merkez’inde gerçekleştirilecek söyleşinin konukları arasında yer alıyor.

Başkasının Gözünden Ben

Arter’in çocuk atölyelerinde farklı yaş gruplarından katılımcılar çağdaş sanatı keşfedi, kendi eserlerini ortaya çıkarıyorlar. 4–6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik atölye, katılımcıları Arter’in Kendi Gölgesinde başlıklı grup sergisinde yer alan portrelerden esinle kendilerine başkasının gözünden bakmaya çağırıyor. Çocuklar, önce sergiyi gezip sanatçıların ürettikleri portreleri keşfedecekler. Ardından portre sanatı üzerine keyifli bir sohbete ortak olup yetişkin eşlikçileriyle karşılıklı birbirlerinin portrelerini çizecekler. “Portre Atölyesi: Başkasının Gözünden Ben” başlıklı atölye çalışması, 23 Aralık Cumartesi günü saat 11:00’de gerçekleşecek.

Hafızaevi’nde “Yüzyıllık Buluşma”

1923 yılında Cumhuriyet'in kuruluşu ile başlayan hikâyesi ile Eyüp Sabri Tuncer, bu sene 100. yaşını kutluyor. Eyüp Sabri Tuncer, “İkinci yüzyıla başlamanın onuruyla” sloganıyla yönettiği 100.yıl projeleri kapsamında “Yüzyıllık Buluşma” sergisini Hafızaevi Müzesi’nde ziyaretçileri ile buluşturuyor.

Gazze için söylenecek daha çok söz var

Nihayet, aralık sayısında da geçtiğimiz ay olduğu gibi Gazze hakkında konuşmaya devam ediyor. Bu ay dosya, M. Hüseyin Mercan’ın yazısıyla açılıyor. Mercan, Ebu Ubeyde ve Hanzala karakteri arasında bir bağ kurarak Filistin’in özgürleşme yolundaki adımlarını analiz ediyor. Yenal Göksun ise Kassam Tugayları’nın iletişim stratejilerini masaya yatırıyor. Kübra Kuruali ve Aleyna Ayan da 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşananlara karşı sokakta ve sosyal medyada ses çıkaran aktivistler Selvanur Yazıcı Sezgin, Elif Nuran Özgün, Suyun Sızısı ve Yunus Kılıç ile görüşüyor.

Mevlana İstanbul’da anılıyor

DHz. Mevlana’nın 750. Vuslat Yıldönümü nedeniyle, Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu; 13 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda “Semâ Mukâbelesi” gerçekleştirecek. Asırlar boyunca mevlevîhânelerde yapılan semâ merâsiminin icrası, postnişin M. Fatih Çıtlak ve sanat yönetmeni Yüce Gümüş önderliğinde sahneye taşınacak.

Esenler’deki festivalde Filistin için özel seçki

Esenler Belediyesi’nin prestijli etkinliklerinden biri olan Esenler Film Günleri, bu yıl festival olarak sinemaseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 15-19 Aralık tarihlerinde dopdolu bir programı meraklılarıyla buluşturmaya hazırlanan 4. Esenler Film Festivali’nin teması ise bu yıl “umut” olarak belirlendi. Festivalde Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde Atlas Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması’nda ise Filistin temalı filmlerden bir seçki öne çıkıyor.

Eyüboğlu’nun yaşamında: “Kurmak ve Onarmak”

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yeni kitabı “Kurmak ve Onarmak: Mimar-Restoratör Mualla Eyüboğlu” (1919-2009) yayımlandı. Işıl Çokuğraş ve C. İrem Gençer’in birlikte kaleme aldıkları kitapta Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından Mualla Eyüboğlu’nun kişisel arşivi temel alınarak hayatı ve 1940’lardan 1980’lere kadar süren meslek yaşantısı inceleniyor.

Bana bir akıl lazım!

Mustafa Kırantepe’nin baş karakterini üstlendiği “Bir Alzheimerin Anıları” isimli oyun, 14 Aralık Perşembe akşamı CSO Ada Ankara Mavi Salon’da tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Kırklı yaşlarında Mustafa isimli bir adamın yaşamına dair sahneler izleyeceğimiz oyunda babasının fotoğrafını gören baş karakterin, “Bir fotoğraf insanın hayatını ne kadar değiştirebilir?” sorusuna cevap aranıyor.

Dağistan ve Aliyev’den dünya şarkıları

Çellist Jamal Aliyev ile Viyana Müzik Akademisi konser piyanistliği eğitiminin ardından kariyerinde gerçekleştirdiği klasik ve farklı türlerde akustik projelerle müzikseverlerin yakından takip ettiği piyanist Ece Dağıstan, 13 Aralık’ta “Dünya Şarkıları” projesi ile ENKA Oditoryumu’nda dinleyici ile buluşacak. Jamal Aliyev ile Fahir Atakoğlu imzalı “Sultan”dan Georgy Sviridov’un bestesi “The Snowstorm: Romance”a kadar farklı tarzdaki eserlerin kendilerine özgü çello ve piyano yorumlarından oluşan özel bir repertuvar sunacak.







