Şehir Rehberi

Ramazan’a merhaba

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının manevi atmosferinde, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği solistlerini, kulaklarda yer etmiş birbirinden özel ilahi ve kasideler ile sanat-severlerle buluşturuyor. “Merhaba Ey Şehr-i Ramazan Türk Tasavvuf Müziği Konseri”, 14 Mart Perşembe günü, saat 21:00’de CSO Ada Ankara Mavi Salon’da gerçekleşecek.

Gelecek nesile bir mektup yaz

Evrensel Posta Birliği, 9-15 yaş arası gençlerin mektup yazma geleneğini sürdürmesini hedeflediği Uluslararası Mektup Yazma Yarışması’nı bu yıl 53. kez hayata geçiriyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) ülkemizdeki gençlerin yarışmaya katılabilmeleri ve uluslararası bir yarışmada ülkemizi temsil edebilmeleri için fırsat sunuyor. Önceki senelerde ülkemizi temsilen yarışmaya katılan mektupların da çeşitli ödüllere layık görüldüğü yarışmanın bu yılki teması “Gelecek nesillere, miras almalarını umduğunuz dünya hakkında bir mektup yaz” olarak belirlendi. Türkçe, İngilizce veya Fransızca olarak yazılabilecek mektupların konuya bağlı olarak 800 kelimeyi aşmaması gerekiyor. rışma hakkında detaylı bilgiye PTT AŞ’nin resmi internet sitesi www.ptt.gov.tr adresindeki duyurular bölümünden ulaşılabilir.

Müzede şiir var

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin giriş katında bulunan BlackBox sahnesi şiirden arkeolojiye, edebiyattan resme uzanan derin sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Sahnenin mart ayı programında 22 Mart Cuma ve 23 Mart Cumartesi “Onur Caymaz’ın Anlatımıyla Müzede Şiir Var | Bedri Rahmi Eyüboğlu”; 26 Mart Salı “Fahri Işık ile Uygarlık Anadolu’dan Doğdu” başlıklı sohbetler yer alıyor. BlackBox’taki etkinlikler için biletler Biletix üzerinden temin edilebiliyor. Mart ayı sohbetleri hafta içi saat 16.00’da, hafta sonu ise 13.00’te başlayacak. BlackBox’ın programı issanat.com.tr adresinden takip edilebilir.

Balkan ressamlarının fırçalarından Edirne

Edirne Valiliği’nin organizasyonuyla kentte bulunan Balkan ülkelerinden 25 ressam, şehrin güzelliklerini resmediyor. Ressamlar Selimiye Meydanı, Meriç Köprüsü, Karaağaç Mahallesi ve Devecihan Kültür Merkezi’nde çalışmalarını sürdürüyor. 10 gün boyunca şehirde misafir edilecek ressamlar, kendi gözlerindeki Edirne’yi fırçalarıyla anlatacaklar.

AKM kadınlar için SÜS’lendi

Üç yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında farklı temalarla sergiler düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi’nde, bu yılki serginin başlığı: ‘SÜS’. AKM Galeride düzenlenecek ‘SÜS’ Sergisi, 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. AKM’de gelenek haline gelen serginin ilk yılında karma eserler, ikinci yılında kadın sanatçıların eserleri yer alırken bu yıl SÜS sergisinde erkek sanatçıların bakış açısı yansıtıldı. Resimden heykele, tekstil dokuma işlerinden enstalasyona farklı disiplinden 13 sanatçı, süs kavramını sanatın dilinde ele alarak, kadının yaşamındaki derin izlerini 31 farklı eserle sunuyor. Serginin yanı sıra 31 Mart tarihine dek her cuma günü AKM Kütüphanede kadın sanatçıların katılımıyla bir söyleşi programı da gerçekleşecek.

Ramazan’ın bereketli sofraları için

LC Waikiki’nin ev ve yaşam alanları ürünleri markası LCW Home, Ramazan ayını özel bir koleksiyonla karşılıyor. Evindeki atmosferi Ramazan ruhuyla renklendirmek isteyenler için iki seriden oluşan ev koleksiyonu, sofra ve mutfak ürünlerinden ev tekstiline geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Mavinin hakim olduğu ve geleneksel çini deseninden alınan ilhamla zenginleştirilen serinin ürünleri sofistike tasarımlarıyla evlere sakin ve huzurlu bir hava katıyor. Bardaktan sürahiye, kahve fincanlarından servis tabakları ile tepsi ve çay takımlarına kadar bir sofrada ihtiyaç duyulan tüm ürünleri bulmak mümkün.

Ramazan boyunca Karagöz sahnede

Fatih Belediyesi, Ramazan ayı boyunca geleneksel Türk motiflerimizden Karagöz’ü hem çocuklar hem de yetişkinlerle buluşturuyor. 10 Mart 2024 Pazar günü, 13:00’te Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde “Karagöz İş Arıyor” Çocuk tiyatrosu ile başlayacak etkinlikler, 15 Mart 2024 Cuma günü 21:30’da yine Fatih Kültür Sanat Merkezi’nde “Karagöz Şarkıları” konseri ile devam edecek. Konser, Hayal Müzik Topluluğu tarafından verilecek. 16-17 Mart tarihlerinde yine Karagöz çocuk tiyatrosu “Karagöz Muhtar” ve “Karagöz Dişçide” oyunlarıyla devam edecek.

15 yaşında çifte birincilik

Genç yetenek İlyun Bürkev, Philadelphia International Music Festivali Virtual Concerto yarışmasında kendi yaş kategorisinde birinci olmanın yanı sıra tüm kategorilerde birincilik elde ederek Overall Runup ödülünü kazandı. Bu büyük başarı, genç piyanistin müzik dünyasındaki üstün yeteneğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye’nin genç piyanisti Bürkev, ülkemizi ulusalararası alanda temsil ederek gururlandırmaya devam ediyor.

Kitapların dünyasında kurmaca ve gerçek

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi ve Atlas Publishing Lab işbirliğiyle düzenlenen Yazar-Editör Sohbetleri’nin bu ayki konukları Pınar Öğünç ve Beliz Güçbilmez olacak. Etkinlikte, konukların yakın dönemde yayımlanan kitaplarının yanı sıra kurmaca-gerçek ilişkisi ve bunların arasındaki kaçış çizgileri ele alınacak.12 Mart Salı günü, saat 18.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir.

Artık çocukların da bir köyü var!

Üsküdar Belediyesi tarafından Küçüksu Mahallesi’nde yapımı dört yıl süren Üsküdar Çocuk Köyü Projesi törenle İstanbullu çocukların hizmetine açıldı. Herkesin ücretsiz olarak faydalanabileceği “Üsküdar Çocuk Köyü” toplamda yaklaşık 82.000 metrekarelik bir alana kuruldu. Üsküdar Çocuk Köyü genel olarak “’Eğitim Teması’’ ve “Orman Teması” olarak iki kısımdan oluşuyor. Eğitim teması kısmında köy meydanı, köy çeşmesi, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, amfi, gölet, bostan, su değirmeni, serender, köy konağı, çarşı, restoran, köy camisi, şadırvan, çocuk atölyeleri, köy kahvehanesi, idari bina, at çiftliği, ahır, ağıl, kümesler ve otopark fonksiyonları bulunuyor. Orman teması kısmında ise çocuk oyun alanları, piknik alanları, manzara seyir terası, meyve bahçesi, şelale, yeşil köprü ve arkatlı yol, wc, macera parkı, bilyeli araba parkuru fonksiyonları yer alıyor. Üsküdar Çocuk Köyü’nde çocuklara; şehir hayatı içerisinde kendileri için özel olarak hazırlanmış açık bir alanda gerçek bir köy ortamı hissiyatını yaşatmak ve aileleri ile birlikte köy hayatını deneyimleyebilecekleri daha kaliteli zaman geçirmeleri hedefleniyor.







