Şehir Rehberi

İkinci “Kaplumbağa Terbiyecisi” de müzede

Osman Hamdi Bey’in ikinci “Kaplumbağa Terbiyecisi” eseri Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Türk Resmini İzlemek” kalıcı sergisine katıldı. Sanatçının 1907 tarihli aynı temadaki bu ikinci eseri, Pera Müzesi’nde sergilenen 1906 tarihli ilk versiyonuna komşu oluyor. Osman Hamdi Bey’in aynı konuda birbirine yakın iki versiyon halinde çalıştığı tablolardan biri olan ve Kaplumbağa Terbiyecisi olarak tanınan, sanatçının ise “Kaplumbağalı Adam” olarak adlandırdığı 1907 tarihli eserde, bir önceki yıl yapılmış olan diğer tablodaki beş kaplumbağadan farklı olarak altı kaplumbağa yer alıyor. Osman Hamdi Bey imzalı ikinci “Kaplumbağa Terbiyecisi” müzede hafta içi pazartesi hariç 10.00–19.00, hafta sonu ise 12.00–19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

İşgalci İsrail’i afişe ettiler!

Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlık dramı her geçen gün şiddetini artırıyor. Yaşanan drama sessiz kalmayarak harekete geçen Albayrak Medya, “Eylem Çağrısı Afiş Sergisi” ile dikkatleri Gazze üzerine çekiyor. Çarpıcı afiş çalışmalarının yer aldığı, Filistin’de gerçekleşen saldırılan neticesinde parçalanan aile ilişkilerini de gün yüzüne çıkarmış oluyor. Geniş bir konu aralığında gerçekleştirilen sergide 42 farklı afiş ziyaretçileriyle buluşuyor. TÜGVA Genel Merkezi’nde açılan sergi, 15 Nisan tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Fotoğrafçının Tanıklığı

İstanbul Modern, Türkiye fotoğraf tarihinin ustalarına odaklanan sergilerine Ozan Sağdıç ile devam ediyor. Sanatçının 1950’lerden itibaren çalışmalarından geniş bir seçkinin yer aldığı “Ozan Sağdıç: Fotoğrafçının Tanıklığı” adlı sergi, dünyada fotoğrafın en yaygın türlerinden biri olan belgesel fotoğrafa odaklanıyor. Türkiye’nin sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve görsel tarihine de ışık tutmayı amaçlayan sergi, 20 Ekim tarihine kadar görülebilir.

Yedi Güzel Adam ve Öncüler

Üsküdar yepyeni bir bilgi ve kültür hazinesine daha kavuşmanın sevincini yaşıyor. Fatih Sultan Mehmed döneminde inşaa edilen ve “Fatih’in Mahkemesi” olarak bilinen tarihi yapı, Üsküdar Belediyesi tarafından restore edilerek kütüphaneye dönüştürüldü. Kütüphaneye kültür sanat ve edebiyat birikiminize önemli katkılarda bulunmuş olan isimlerden ilhamla “Yedi Güzel Adam ve Öncüler Kütüphanesi” ismi verildi. 4000 basılı kaynak ile hizmet veren kütüphanede öğrencilere yönelik ücretsiz ikram yapılıyor. Ayrıca kütüphane çatısı altında dönem dönem kültür ve sanat faaliyetleri düzenlenmesi planlanıyor. Kütüphane, haftanın 7 günü 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Kütüphanede “Teknoloji Festivali”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kütüphane hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun şekilde dönüştürmek amacıyla “Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali”ne imza atıyor. İstanbul Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşecen festival, kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zeka temelli hizmet üretenler, ürün geliştiricileri, girişimcileri, akademisyenleri ve binlerce kütüphane kullanıcısını ve gençleri bir araya getiriyor. Festival kapsamında düzenlenecek etkinlikler, teknolojinin kütüphane hizmetlerine entegrasyonunu kutlayacak ve sektördeki yenilikleri tanıtacak bir platform oluşturmayı hedefliyor. Çoğunluğu gençlerden oluşan kitlesi ile teknoloji ve kütüphanecilik alanlarının en önemli aktörlerini buluşturan festival 27 Mart tarihine kadar devam edecek.

Bu kitap ÇokÇocuk’tan çocuklara

Hayykitap tarafından alanlarında uzman ve Türkiye’nin en çok okunan değerli yazarlarıyla başlatılan “Çokçocuk-Yeryüzü İyilik Hareketi”ne, Doç. Dr. Cüneyt Konuralp de ilk kez çocuklar için kaleme aldığı “Okumanın da Ötesine Geçen Sıra Dışı Bir Çocuk” kitabıyla katılıyor. Konuralp, çocuklara kitap okumanın önemini, ağabeyiyle birlikte deneyimlediği kendi çocukluk anılarını kılavuz değerinde bilgilerle harmanlayarak, hem eğlenceli hem de duygusal bir dille anlatıyor.

İstanbul’da lale çılgınlığı TULİPOMANİA

İstanbul Lale Vakfı,yepyeni bir sergiye kapılarını açmaya hazırlanıyor. “Lale Çılgınlığı” anlamına gelen TULİPOMANİA Sergisi lalenin, Orta Asya’nın rüzgârlı bozkırlarındaki kökenlerinden İstanbul’un yemyeşil imparatorluk bahçelerine uzanan serüvenini anlatıyor. Küratörlüğünü Ali Bakova’nın yaptığı sergide AI Art - Yapay Zeka Sanatı, CodeArt, video enstelasyon, mekâna özel üretilen VR-Virtual Reality gibi günümüz çağdaş yaklaşımları geleneksel sanat yaklaşımları ile birlikte kullanılıyor. Lale Müzesi’nden seçkilerin de yer alacağı, 55 sanatçı ve tasarımcının 200 eserin yer aldığı sergi, 1-14 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul Lale Vakfı’nda gezilebilir.

Resmin şairi 60. yılında

Türk modern sanatının efsane ismi Devrim Erbil’in 60. sanat yılını kutlamak amacıyla hayata geçirilen “Inspirations” sergisi, İstanbul Sinema Müzesi geçici sergi salonunda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Erbil’in yağlı boya, ipek halı ve NFT gibi farklı tekniklerle ürettiği ve daha önce hiç sergilenmemiş eserlerinin yanı sıra usta ismin 60 yıl içerisinde birlikte yol yürüdüğü değerli 34 sanatçının eserleri de modern sanat tutkunlarını benzersiz bir modern sanat deneyimi yaşatacak. İstanbul’un 60 yıllık tarihini gözlemleyen bir sanatçı olarak Devrim Erbil’in şehrin çeşitli yönlerini resmettiği, yaşamın ritmi ve deviniminden ilham aldığı eserlerin yer aldığı “Insprirations” sergisi, Renk Erbil küratörlüğü ve Renko London organizasyonuyla 20 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında sergilenecek.

Bana seni gerek

Türk Tasavvuf Müziği’nin en güzel örnekleri ve Ramazan ilahileri CSO Ada Ankara’nın muhteşem atmosferinde Ramazan ayına özel olarak Ankaralılar ile buluşuyor. “Bana Seni Gerek Seni” adlı Türk Tasavvuf Müziği Özel Konseri’nde şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetiminde Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’nun değerli ses ve saz sanatçıları, Ramazan ayının manevi atmosferinde, özel ilahiler ve kasideler seslendirecekler. Türk Tasavvuf Müziği’nin seçkin örneklerinin sunulacağı bu özel konser 28 Mart Perşembe saat 21:00’de CSO Ada Ankara Tarihi Salon’da gerçekleşecek.

İftar sonrası AKM’de Ramazan

Atatürk Kültür Merkezinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ve Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu Ramazan ayına özel etkinliklere imza atmaya devam ediyor. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından, ilahi, nefes, şuğul ve kaside gibi tasavvufi eserlerin icra edileceği “Ramazan Ayı Tasavvuf Konseri” 27 Mart saat 21.00’de AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşacak.







