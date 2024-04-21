Şehir Rehberi

Rashvand eserlerini sanatseverlerin izlenimine açıyor

Çağdaş sanatın temsilcilerinden Gama Gallery, kırk üç yıllık kariyerinde İran’dan İngiltere’ye; İtalya’dan Fransa’ya uzanan sergiler ve alanında kaleme aldığı referans yayınlarla tanınan dünyaca ünlü İranlı kaligrafi sanatçısı Esmaeil Rashavand’ın eserlerini sanatseverlerin izlenimine açıyor. Modern kaligrafinin en önemli temsilcilerinden Esmaeil Rashvand’ın Türkiye’de açılan en önemli kişisel sergisi olma niteliğini taşıyan sergi, 11 Mayıs tarihine dek 42 Maslak’ta görülebilir.

Sporu sevdiğini resminle anlat

Sanatın pozitif ve iyileştirici ücüne inanan, sanatı bazı tedavi süreçlerine entegre eden Memorial Sağlık Grubu, 2006 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlediği Uluslararası Resim Yarışması’nı bu yıl 19. kez düzenliyor. Tüm dünya çocuklarının katılımına açık olarak her yıl farklı tema ile gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki konusu “Sporu Seviyorum”. Çocukların zihinsel gelişiminde Yarışma; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik olmak üzere üç ayrı kategoride hazırlanıyor. Yarışmaya, pastel boya kullanarak çizilen çalışmalar ile 3 Mayıs 2024 tarihine kadar katılım sağlanabiliyor.

Veli Akademileri başlıyor!

Esenler Belediyesi, “Veli Akademileri” ile bilinçli anne-baba, huzurlu aile, mutlu çocuk ve güvenli toplum için temelleri atıyor. 31 Mayıs’a kadar sürecek seminer dizisinde “Çocuğumu Ne Kadar Tanıyorum?”, “Ahlaki Gelişim ve Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü”, “Çocuğun Kişilik Gelişiminde Annenin Rolü”, “Aile İçi İletişim” gibi önemli konular ele alınacak. Programa kayıt ve bilgi için 444 00 73 – 6156 numarasını arayabilirsiniz.

Şimdi olmaz Nur!

Ketebe Çocuk ailesi her geçen gün genişliyor. Ailenin son üyesi Farhana Islam’in “Şimdi Olmaz Nur!” isimli kitabı geçtiğimiz günlerde okuyucu ile buluştu. Kitap, ailesindeki kadınların neden başörtüsü taktığını anlamaya çalışan minik bir kızın hikayesini anlatıyor. Nabila Adani’nin çizerliğini üstlendiği kitabı minik okuyucular için Mukaddes Kutlu Türkçe'ye çeviriyor.

Çocukların umudu bianelle yeşeriyor

Dünyada ve Türkiye’de tek olan İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’nin 7’ncisi bu yıl ‘Umut’ konseptiyle 22 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu yıl 12 ülke, 25 ilden 5250 çocuk ve genç geliştirdikleri projelerle katılım sağlıyor. Bu yıl deprem bölgesindeki çocuk ve gençlere ait projelerin de yer aldığı bienalde STK’lar, bilim, sanat, edebiyat, yaratıcı yazarlık, teknoloji, iklim öncüleri, deneyim paylaşımı, hayallerin gerçekleştirilmesi, iklim krizi, iklim adaleti gibi alanlarında umudu yeşertmek için neler yapılabileceği sorusuna yanıt arayan çocuk ve gençlere destek olacak.

Klasik müziğin yıldızları İstanbul’da

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, 21 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında müzikseverlere klasik müziğin yıldızlarıyla dolu bir program sunmaya hazırlanıyor. Festival, İstanbul’un en özel konser mekânlarında gerçekleştirilecek 25 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri ağırlayacak. Festivalde Budapeşte Festival Orkestrası’ndan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’na, Festival Strings Lucerne’den Tekfen Filarmoni Orkestrası’na önemli toplulukların yanı sıra çağımızın en iyi piyanistlerinden kabul edilen Maria João Pires, “klasik müziğin pop starı” olarak tanımlanan Khatia Buniatishvili ve piyano virtüözümüz Gülsin Onay gibi yıldız solistlerin aralarında olduğu 60’ın üzerinde sanatçı izleyicilerle buluşacak.

Antik dünyanın gizemli atmosferine doğru

İş Sanat’ın büyük bir ilgi gören müzikli çocuk oyunu “Pat Pat Patara” 27 ve 28 Nisan’daki son iki oyunuyla bu sezona veda ediyor. “Pat Pat Patara” çocukları aileleriyle birlikte antik dünyanın gizemli atmosferine doğru bir yolculuğa davet ediyor. Genç izleyicilerin tarihe duydukları merakı eğlenceyle harmanlarken bir yandan da onları ülkemizin zengin kültürel mirasıyla tanıştıran “Pat Pat Patara”da oyuncular sahneyi canlı bir orkestra ile paylaşıyor.

Dijital sanatta oyun vakti

Sanatın her disiplinine kapılarını açan Akbank Sanat, bu kez bilgisayar oyunları dünyasını sanatla buluşturan ‘Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası’ adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Zeynep Arınç ve Güven Çatak’ın üstlendiği sergi, 18 Mayıs tarihine kadar Akbank Sanat’ta sanatseverler ve oyun tutkunları ile buluşuyor. Günümüzde bilgisayar oyunlarının hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini irdeleyen sergide, oyunların sanatla bütünleştiği işlere yer veriliyor.

Ölümsüz eserleri yeniden seyir keyfi

Süleyman Saim Tekcan, yolu IMOGA’dan geçen 34 sanatçının eserleri ile sanatseverlerle tekrar buluşuyor. Çoğunlukla tuval üstüne yağlı boya resim yapıldığı 1970’li yıllarda baskı resmi anlatan, atölyeler kuran, atölyelerde baskıresmi öğrenen ve üreten sanatçılara kucak açan Süleyman Saim Tekcan’ın “IMOGA’nın Ölümsüzleri” sergisi İstanbul Lale Vakfı’nda açılıyor. Birçok yetenekli ismi bir araya getiren sergi, 6 Mayıs tarihine kadar gezilebilir.

Modest'in kalbi İstanbul’da atacak

Think Fashion’ın uluslararası Modest Fashion Weeks yolculuğu hız kesmeden devam ediyor. Dünyaca ünlü organizasyon serisinin dokuzuncusu Istanbul Modest Fashion Week 2024, moda sektörünün çok değerli isimleri 25, 26, 27 Nisan 2024 tarihlerinde, Fişekhane-Galeri’de bir araya getirmeye hazırlanıyor. "Modanın Birleştirici Gücü" temasıyla yola çıkan organizasyon, kapsayıcılığın ve dayanışmanın önemine dikkat çekiyor. Organizasyona katılmak ve ücretsiz giriş hakkına sahip olmak için www.modestfashionweeks.co/register adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.

Akdeniz’in masalsı atmosferinde pedal çevirecekler

Profesyonel bisiklet sporunun en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 59. yılında, ülkemizin eşsiz güzelliklerine, büyüleyici mavisine, huzur veren yeşiline, muhteşem kültürüne ve kadim tarihine uzanan parkurunda profesyonel bisikletçileri ağırlamak için gün sayıyor. Antalya’dan Kemer ve Kaş’a, Fethiye’den, Marmaris’e, Bodrum’dan Kuşadası’na, Manisa ve İzmir ardından Istanbul’a dev organizasyonu ile Türkiye’nin en büyük projelerinden birisi olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.







