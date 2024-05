Şehir Rehberi

Bu yıl on ikinci kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, 7-13 Haziran tarihleri arasında Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe Institut salonlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kendilerine has üsluplarıyla sinema tarihine iz bırakan sinemacılara odaklanan “Parmak İzi” bölümünde bu yıl Danimarkalı yönetmen, şair, gazeteci, bisiklet ve caz müzik yorumcusu Jørgen Leth filmleri izleyicilerle buluşacak. Festival ayrıca Danimarkalı sinemacının beş sıra dışı spor belgeselini 07-13 Haziran tarihleri arasında perdeye taşıyacak. Önümüzdeki aylarda 87. yaşını kutlamaya hazırlanan 1937 doğumlu yönetmenin; Cehennemde Bir Pazar (A Sunday in Hell), Yıldızlar ve Su Taşıyıcıları (The Stars and The Water Carriers), Pelota, Hareket Filmi (Motion Picture) ve Çin Masa Tenisi (Chinese Ping-Pong) isimli spor belgeselleri Engelsiz Filmler Festivali 2024’ün Parmak İzi seçkisinde yer alıyor.