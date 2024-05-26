Şehir Rehberi

Türkiye’nin ortak mezuniyet sergisi

Her yıl, ülkenin dört bir yanında farklı disiplinlerde sanat eğitimi almış yeni mezunların yapıtlarını İstanbul’da aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturan BASE’in 2024 edisyonu için başvurular başladı. Bu yıl sekizincisi düzenlenecek olan BASE, Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları ve diğer ilgili bölümlerinden 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arasında mezun olan veya olacak olan lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvurusuna açık. Son başvuru tarihi 15 Haziran.





İstanbul’un fethinin 571. yılı

AKM Tiyatro Salonu 29 Mayıs Çarşamba akşamı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilecek 571. Yılında İstanbul’un Fethi Mehter Konseri’ne ev sahipliği yapıyor. Konserde, Hz. Muhammed’in müjdelediği ve 571 yıl önce Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilen İstanbul’un fethi, mehter marşlarıyla canlandırılıyor. Konserin sanat yönetmenliğini M. İhsan Özer, mehterbaşılığını ise M. Şükrü Alkan üstleniyor.

Sıra dışı spor belgesellerinin yönetmeni

Bu yıl on ikinci kez gerçekleştirilecek Engelsiz Filmler Festivali, 7-13 Haziran tarihleri arasında Ankara’da Paribu Cineverse ANKAmall ve Goethe Institut salonlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kendilerine has üsluplarıyla sinema tarihine iz bırakan sinemacılara odaklanan “Parmak İzi” bölümünde bu yıl Danimarkalı yönetmen, şair, gazeteci, bisiklet ve caz müzik yorumcusu Jørgen Leth filmleri izleyicilerle buluşacak. Festival ayrıca Danimarkalı sinemacının beş sıra dışı spor belgeselini 07-13 Haziran tarihleri arasında perdeye taşıyacak. Önümüzdeki aylarda 87. yaşını kutlamaya hazırlanan 1937 doğumlu yönetmenin; Cehennemde Bir Pazar (A Sunday in Hell), Yıldızlar ve Su Taşıyıcıları (The Stars and The Water Carriers), Pelota, Hareket Filmi (Motion Picture) ve Çin Masa Tenisi (Chinese Ping-Pong) isimli spor belgeselleri Engelsiz Filmler Festivali 2024’ün Parmak İzi seçkisinde yer alıyor.

Ara Güler'in gözünden Kumkapı balıkçıları

Merkezine Ara Güler’in 21-27 Mayıs 1952 tarihleri arasında Jamanak gazetesinde yayımlanan ‘’Kumkapı Ermeni Balıkçılarıyla Birlikte” yazı dizisini alan “Kumkapı Balıkçıları’’ sergisi, Ara Güler Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Sergiye ilham olan yazı dizisi ve eşlik eden fotoğraflar, bugün artık var olmayan Küçük Deniz Sokağı ve balıkçı barınağına, burada çalışan insanlara ve bir yaşam tarzına ışık tutuyor. Sergi ile aynı ismi taşıyan kitap ise Ara Güler Müzesi dükkanında satın alınabilir.





İAE araştırmacılara desteğini sürdürüyor

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE), bünyesindeki Bizans, Osmanlı, Atatürk ve Cumhuriyet araştırmaları bölümlerine ve “İstanbul ve Müzik” Araştırma Programı’na (İMAP) ilişkin çalışmalar yapan araştırmacılara, farklı burslarla maddi destek sağlamaya devam ediyor. İAE’nin “Doktora Adayları için Araştırma ve Yazma”, “Seyahat” ve “Akademik Etkinlik” kategorilerinde vereceği burslara 1 Temmuz 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.





Çocuklar sanatı zevkle keşfediyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları’nın Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi sergisine paralel gerçekleştirdiği Manzara’nın Ötesi programı Pera Çocuk atölyeleri ile devam ediyor. “Kirigami ile Soyut Şehirler” atölyesi çocuklara, sanatı zevkle ve ilgiyle keşfetme olanağı sunuyor. 7-12 yaş grubuna yönelik atölyede sergiyi rehber eşliğinde gezen çocuklar, İstanbul’un farklı dönemlerdeki temsillerini görme fırsatı buluyor. Atölyede ise kirigami yöntemi ile şekiller yaratarak, sergiden aldıkları ilhamla soyut formlardan şehir siluetleri oluşturup tasarımlarını akordiyon sayfalara aktarıyor.





Sanat ve matematik ilişkisine farklı bir bakış

Modern ve çağdaş sanata odaklanan, farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerini sergilemeyi amaçlayan Ruzy Gallery, yeni karma sergisi “Evvel” ile sanat ve matematiğin ortak diline farklı bir bakış sunuyor. “Evvel” ile sanatın dilinden varoluşun kökenini sorguluyor, plastik sanatlarla matematiğin ilişkisini inceliyor, insanın matematiğine odaklanıyor. Küratörlüğünü Begüm Güney’in üstlendiği karma sergi, Suat Akdemir, Mahmut Aydın, Nazan Azeri, Melis Buyruk, Mahmut Celayir, Leyla Emadi, Tom Fellows, Gülfem Kessler, Başak Özocak ve Jake Michael Singer’ın eserlerini bir araya getiriyor. Matematiğin ve sanatın doğadan aldığı ilham ve estetik değerlere odaklanan “Evvel” sergisi 15 Eylül tarihine dek Ruzy Gallery’de ziyaret edilebilecek.

Hem çocuklar hem yetişkinler için

Hem çocuklar hem de yetişkinler için kitaplar yazıp gösteriler sahneleyen İngiliz şair ve yazar A. F. Harrold’un “Hayali” adlı kitabı İthaki Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldı. Toplamda 14 bölümden ve 232 sayfadan oluşan resimli kitap, gerçekle hayali benzersiz bir kurguyla ve kusursuz illüstrasyonlarla birleştiren, uzun süre etkisinde kalacağınız bir hikâyeyi anlatıyor.





Kemal Tahir Kitaplığı büyüyor

Ketebe Yayınları, Kemal Tahir Kitaplığını yeni eserler ile zenginleştirmeye devam ediyor. Kemal Tahir’in henüz büyük eserlerini vermediği gençlik yıllarına, gazetecilik dönemine kaleme aldığı, “Yüz Bin Çiçek Saksısına Bakan On Adam” geçtiğimiz günlerde okuyucu ile buluştu. Kitap, Kemal Tahir’in, 1938 Donanma Davası neticesinde cezaevine girmesinden hemen önce, basın tarihimizin önemli gazetelerinden biri olan Son Posta’da muhabir olarak çalışırken, devrin önemli isimleriyle yaptığı dizi röportajlardan oluşuyor. Eserde ayrıca yazarın İstanbul’a ve İstanbul’un toplumsal yaşantısına dair yazdığı yazılarda yer alıyor. “Yüz Bin Çiçek Saksısına Bakan On Adam”, Kemal Tahir külliyatına önemli katkılar yapmanın yanında, yazarın ve eserlerinin bütünlüklü bir şekilde görülmesini sağlıyor.





Fatih’in tasavvuf durakları

Fatih Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle bugünden İstanbul’un dününe ışık tutmaya devam ediyor. Fatih’in Tasavvuf Durakları seminer dizisinde İstanbul’un fethi ve sonrasında Fatih’in manevi hayatına yön veren, ilahi aşkın timsali olan önemli şahsiyetleri Prof. Dr. Haşim Şahin anlatıyor. Nime’l- Ceyş’ten başlayarak Şeyh Vefa, Aşıkpaşazade, Emir Ahmed Buhari, Sünbül Efendi, Seyyid Nizamoğlu, Nureddin Cerrahi, Mehmed Emin Tokadi bu seminerlerde ele alınacak önemli mutasavvıflardan bazıları olarak öne çıkıyor. 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek söyleşi-gezi Şehzadebaşı Camii avlusundan başlayacak.



