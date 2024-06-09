Şehir Rehberi

İlber Ortaylı anlatımıyla Levante

“LEVANTE: Anatolian Stories in Italic”, 13 Haziran Perşembe akşamı saat 20.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Anadolu’nun derin köklerinden İtalyan Barok müziğine uzanan Levante, İlber Ortaylı’nın anlatıcılığında, tenor Mert Süngü, klavsen sanatçısı Chiara Cattani, kemancı Lorenzo Gugole, lut ve teorbo sanatçısı Fabiano Merlante ve Camerata Barok İstanbul’un performanslarıyla kültürlerarası diyalog vaat ediyor. Bağlama ve kopuz ustası Coşkun Karademir, perdesiz gitar virtüözü Cenk Erdoğan ve ney sanatçısı Burcu Karadağ projede konuk sanatçı olarak yer alıyor.





Lale Tara Sanat Bursu başvuruları başladı

ENKA Sanat’ın klasik müzik alanında yetenekli genç sanatçıların yurtdışındaki lisans ve yüksek lisans eğitimlerine destek olmak amacıyla geçtiğimiz sene hayata geçirdiği Lale Tara Sanat Bursu’nun bu yılki başvuru dönemi başladı. Başvurular www.enkasanat.org üzerinden 5 Temmuz Çarşamba saat 18.30’a kadar online olarak gerçekleştirilebilecek.





Fethin minyatürle anlatımı

Fatih Sultan Mehmet Han’ın biyografisinin minyatür sanatı ile anlatıldığı “Fatihname” sergisi İstanbul Lale Müzesi’nde açıldı. Algan Sanat Grubu tarafından hazırlanan sergide yer alan eserler, belgeler ve gerçek bilgilere dayanarak ülkemizin en değerli tarih uzmanlarının bilgi ve denetimleri ışığında hazırlandı; eserlerdeki tüm detay ve çizimler döneminin konjonktür ve teamüllerine uygun yapıldı ve tamamı içerik, anlatım ve görsel olarak birer akademik referans niteliği taşıyor. Sergi, 12 Haziran tarihine kadar gezilebilir.





Zamanın Ardında İstanbul-Roma

Sanatın tüm disiplinlerine ev sahipliği yapan Kalyon Kültür şimdi de Brüksel’den Viyana’ya, Hawaii’den Londra’ya pek çok farklı ülke ve şehirde açtığı karma resim sergileri ile ülkemizi gururla temsil eden sanatçı Kenan Işık’ı “Zamanın Ardında İstanbul- Roma” sergisi ile ağırlıyor. İstanbul ve Roma’nın ilham kaynağı olduğu toplam 42 eserden oluşan sergi; 13 Ekim 2024 tarihine kadar Taş Konak’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Sultan’ın şarkıları sahneye taşınıyor

Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray, unutulmaz anılarını sahneye taşıyor. 10 Haziran’da AKM Tiyatro Salonunda saat 20.00’de gerçekleşecek olan gösteride, Türkan Şoray’ın eşsiz kariyerinden ilham alınarak hazırlanan programa, senfonik bir orkestra da eşlik edecek. Sahnede, ‘Mavi Eşarp’ın melankolik hüznü, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ın dokunaklı aşkı, Dila Hanım’ın güçlü duruşu ve daha pek çok anı, Türkan Şoray’ın eşsiz anlatımıyla tekrar hayat bulacak.

Her anın değerini hatırla

Trump Art Gallery, Haziran ayında “Hayat Boyu/Lifelong” adlı karma bir sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide buluşan Levent Natuk Birkan Halk Eğitimi Merkezi’nden iki öğretmen ve 19 öğrenci, hayatın her anının ne kadar değerli olduğunu hatırlamaya davet ediyor. Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 30 Haziran’a kadar Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

26 bin izmarit heykele dönüştü

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerden oluşan gönüllü gruplar, tütün endüstrisinin çevreyi katletmesine karşı farkındalık oluşturmak için ülkemizin farklı illerindeki parklar, plajlar ve sokaklarda yıl boyunca etkinlikler düzenleyip izmarit topladı. Toplanan 26 bin izmarit, heykeltıraş Esra Öztay Güraras’ın ellerinde 1 aylık süre içerisinde ağaç görünümünde bir heykele dönüştü. İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya Tütünsüz Günü” vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gençlerle bir araya geldiği toplantıda gösterilen “İzmarit Ağaç Heykeli”,tütün ürünlerinin çevrede yol açtığı tahribatı göstermek için uzun süreli sergilenmek üzere İstanbul Sirkeci’de bulunan Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’na getirildi. İzmarit ağaç heykeli, Yeşilay’ın bahçesinde sigara izmaritinin doğada yol açtığı tahribatı sanatın diliyle çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak.

Fatih’te dinamik bir yaz

Sağlıklı, dinamik ve eğlenceli bir yaz için Fatih Belediyesi Yaz Spor Okulları kayıtları başladı. Futboldan yüzmeye, kanodan badmintona 9 farklı branşta başlayacak eğitimlere, 7-14 yaş arası tüm çocuklar katılabilir. Yaz Spor Okulları eğitimleri, 1 Temmuz 2024 Pazartesi tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2024 Cumartesi tarihinde son bulacak.

İslam Dünyasının zengin terim hazinesi

Ketebe Yayınları, İslam dünyasının terim zenginliğini gözler önüne seren, Tehânevi’nin meşhur Bilim ve Sanat Terimleri Ansiklopedisi’ni yıllar süren hassas bir çalışmayla kültür dünyasına kazandırdı. Orijinal ismi “Keşşâfu Istılâhâti’l-fünûn ve’l-ulûm” olan ve “Bilim ve Sanat Terimleri Ansiklopedisi” ismiyle yayımlanan çalışma, Prof. Dr. Ömer Türker’in öncülüğündeki bir tercüme ekibiyle hazırlandı. İslam medeniyetinde bilimlerin, sanat ve zanaatların terimlerine dair yazılmış en kapsamlı ansiklopedik eser olan çalışma, 4 cilt halinde yayımlandı.









Niloya Tospik'i arıyor

Ekranların sevilen çizgi film kahramanı Niloya, her Pazar saat 09.00'da YouTube kanalında yepyeni maceralarıyla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ailelerin de gönül rahatlığıyla tercihi olan çizgi kahraman, bu hafta sonu minik arkadaşlarını Tospik’i beraber aramak için ekranlara davet ediyor.tekrar hayat bulacak.

Babalarımıza, gururla

Babalar Günü’nde babanıza kendini değerli hissettirecek bir hediye arayışındaysanız, Paşabahçe Mağazaları yine en doğru adres olacak. Şişecam’ın, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak hazırladığı ve Paşabahçe Mağazaları’nda tarih ve sanat tutkunlarının beğenisine sunduğu Gururla Koleksiyonu’ndan en özel ürünler Paşabahçe Mağazaları’nda sizi bekliyor.



