Şehir Rehberi

Kubbealtı Kataloğu’ndan 328 hüsn-i hat

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin kültürümüze sahip çıkmak maksadıyla toplayıp sonrasında Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı’na bağışladığı hat ve tezhip koleksiyonu, Kubbealtı Vakfı Yayınlar tarafından “Kubbealtı Vakfı Hüsn-i Hat Kataloğu” ismiyle yayımlandı. Eser, ağırlıklı olarak Osmanlı dönemine ait olmakla birlikte, 10. yüzyıldan günümüze kadar gelen eserlerden oluşuyor. Yayında yer alan; kitap sanatları, hat ve tezhipli eserlerin yer aldığı bu kapsamlı çalışmada koleksiyondaki 599 eser arasında bir seçim yapılarak kıt’a, levha ve murakkaalardan oluşan 328 tanesi ayrıntılı olarak tanıtılıyor. Hattatların yaşadıkları dönem dikkate alınarak kronolojik bir şekilde sıralanan eserde ayrıca hattat ve tezhip sanatkârları hakkında gerekli bilgiler de yer alıyor.

Ester Kırmızı Küre ile karşılaşırsa

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Pınar Akkuzu’nun kaleme aldığı “Kırmızı Küre” oyunu, Güray Dinçol’un yönetiminde 24 Kasım Saat 15.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda minik sanatseverler ile buluşuyor. Oyuncu kadrosu Çiğdem Aygün, Cansın Işık, Demet Ergün, Özen Çağla, Yasemin Taş, Adem Yıldırım, Ferhat Işıktaş’tan oluşan “Kırmızı Küre”, yaşama ve dünyaya karşı oldukça meraklı bir kız çocuğu olan Ester’in bir gün havada asılı duran kırmızı bir küreyle karşılaşmasını konu ediniyor.





Doğadan sanata sen tasarla

Yurtbay Seramik'in düzenlediği, öğrencilerin geniş kapsamlı katılımlarıyla gerçekleşecek olan “Doğadan Sanata Sen Tasarla” Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri heyecanı başlıyor. Katılımcıların her sene belirlenen farklı temalar doğrultusunda birbirinden yaratıcı projelere imza attıkları yarışma 12. yılını “Düzine” temasıyla kutluyor. Genç tasarımcıların desteklenmesi ve seramik sektörüne teşvik edilmesi amacıyla Yapı-Medya İletişim iş birliği ile düzenlenen yarışmaya 13 Ocak 2025 tarihine kadar proje yüklemesi yapılabilir.





Bayburtlu kadınların üretimleri dünyaya açılıyor

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın Bayburtlu kadınların katkısını ve gücünü artırmayı amaçladığı toplumsal projesi, “Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi” ve dünyaca ünlü plaj giyim markası My Beachy Side, kadınlar için güçlerini birleştirdi. Anadolu’da 4 ayrı kentte bin kadınla üretimlerini sürdüren My Beachy Side, Baksı Kültür Sanat Vakfı iş birliği ile 5’inci üretim atölyesini Bayburt’ta hayata geçiriyor.





Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi

Türkiye’nin ilk Sanal Gerçeklik Müzesi Müzeverse, 19 Kasım’da UNIQ İstanbul’da ailelere, sanatseverlere ve teknoloji meraklılarına kapılarını açacak. Excurio ile iş birliğiyle, geleneksel müze kavramını fütüristik bir şekilde dönüştürmeye hazırlanan Müzeverse, ziyaretçilere tarihin önemli anlarını yakından keşfetme fırsatı sunacak. Açılış gösterimi olan “Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi”, ziyaretçileri 4 bin 500 yıl öncesine götürerek Kral Khufu’nun cenaze törenine tanıklık etme ve Giza Platosu, Sfenks ve Büyük Piramit’in gizli alanlarını keşfetme fırsatı sunacak. Aynı anda 100 kişiye kadar ziyaretçiyi ağırlayabilme kapasitesine sahip Müzeverse, katılımcıları pasif izleyicilerden aktif tarih kaşiflerine dönüştüren eşsiz bir toplu deneyim sunuyor.





Var gücüyle kanat çırpan kelebekler

15 sanatçının yer aldığı kolektif sanat projesi “Cansiparane” sergisi, çağdaş mozaik sanatçısı Gözde Tolan’ın liderliğinde 21 Kasım-21 Aralık tarihleri arasında Gama Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergide kelebeklerin zarif formlarını yansıtan eserler, aynı zamanda kadına yönelik şiddet ve insan hakları ihlallerine karşı direnişin ve özgürlüğün güçlü birer sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Her bir eser, çağdaş mozaik sanatının sınırlarını zorlayarak seramik, cam, çini, seramik, porselen, doğal taş, kumaş, çiçek gibi farklı materyallerle hayat buluyor. Kullandıkları malzemelerle zamanın izlerini ve mücadelelerin çok katmanlılığını yansıtan sanatçılar, her bir kanat vuruşunun değişime olan etkisini sanatsal bir dille yorumluyor.

Sanatçı ve küratör eşliğinde turlar

Arter’de devam eden sergiler için sanatçı ve küratör eşliğinde turlar devam ediyor. Yasemin Özcan, Islak Zemin başlıklı kişisel sergisi kapsamında, serginin küratörü Eda Berkmen ile birlikte 21 Kasım Perşembe akşamı 19:00’da rehberli bir tur gerçekleştirecek. Maaria Wirkkala’nın Karaya Çıkmak Yasaktır başlıklı kişisel serginin küratörü Nilüfer Şaşmazer’in gerçekleştireceği tur ise 28 Kasım Perşembe akşamı 19:00’da düzenlenecek. Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında, sınırlı sayıda katılımcıyla ve ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklere katılmak için ogrenme@arter.org. tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırılabilir.





En güzel nağmelerde sahnede

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde müzikseverlere keyifli bir müzik ziyafeti vermeye hazırlanıyor. 27 Kasım 2024 akşamı saat 20.00’de gerçekleşecek konserde koro en sevilen halk müziği eserleriyle sahneden olacak.





Tüm yönleriyle fotoğrafçılık eğitimi

Fotoğrafçılığın büyülü dünyasını keşfetmek isteyenler için Erdem Kılavuz’un rehberliğinde, her yaş ve seviyeden katılımcıya açık olan “Tüm Yönleriyle Fotoğrafçılık Eğitimi” başvuruları başladı. Katılımcılarına fotoğrafçılığın temel prensiplerinden ileri tekniklere kadar geniş bir bilgi yelpazesi sunacak bu kapsamlı eğitime her yaş ve seviyeden katılım sağlanabiliyor. Katılımcılardan yalnızca en az giriş seviyesinde bir SLR fotoğraf makinesine sahip olmaları bekleniyor. Henüz makinesi olmayanlar ise, atölye sürecinde hocanın rehberliğinde uygun bir cihaz edinebilirler. Sonunda Dijital Katılım Belgesi’nin takdim edileceği kurs 15 Aralık Pazar günü başlayacak ve 8 hafta sürecek.





Eski Türk edebiyatını ne kadar anlıyoruz?

Bilginin ve sürdürülebilir yaşamın merkezi Rami Kütüphanesi, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat sohbetlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk’ün “Divan Sohbetleri: Eski Türk Edebiyatını Ne Kadar Anlıyoruz?” başlıklı söyleşisi, 27 Kasım Çarşamba günü, saat 18:00-19:30 arasında Rami Kütüphanesi 172 numaralı salonda düzenlenecek. Özellikle eski Türk edebiyatı meraklılarının büyük bir ilgiyle takip edebilecekleri söyleşiye katılım için etkinlik saatinden en az 24 saat önce yapılması gerekiyor. Söyleşi kontenjanı 120 kişiyle sınırlı.



