Şehir Rehberi: Osmanlı hamam kültürüne yolculuk

Zeyrek Çinili Hamam’ın keşiflerle dolu restorasyon sürecini ve Osmanlı hamam kültürünü tanıma imkânı sunan Zeyrek Çinili Hamam Müzesi, her çarşamba İngilizce ve Türkçe rehberli turlar ve perşembe günleri ücretsiz ziyaret imkânı ile misafirlerini bekliyor. Mimar Sinan tarafından tasarlanmış dahiyane su ve ısıtma sistemlerini açıklayan şema ve maketlerin misafirleri karşıladığı müze, 3 bin parçalık mavi-beyaz İznik çini parçalarından oluşan seçkinin sergilendiği ve restorasyon sürecinin çıktılarını anlatan bölüm ile devam ediyor. Hamam ritüeli ile özdeşleşmiş havlular, taslar, değerli metaller ve sedeflerle süslenmiş nalınlar gibi tarihi hamam objelerini içeren özenle hazırlanmış seçkinin sergilendiği bir diğer bölüm ise, Osmanlı dönemi hamam kültürünü ziyaretçilerine anlatıyor. Müze ekibi tarafından verilen ve 15 kişi ile sınırlı kontenjana sahip turlara katılmak için, müze ziyareti öncesinde https://reservation.zeyrekcinilihamam.com/shop/guidedmuseumtour/category/ üzerinden kayıt yapılması yeterli.





Sinemada “kaygı” konuşulacak

Psike İstanbul, Sinema Akşamları’nın on üçüncü yılında, Atlas 1948 sinemasıyla anlamlı bir buluşma gerçekleştiriyor. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Ceylan Özgün Özçelik’in ödüllü filmi Kaygı, izleyicilerle buluşacak. Gösterimin ardından, yönetmen Ceylan Özgün Özçelik ve Psike İstanbul Derneği üyesi psikanalist Banu Büyükkal ile yapılacak söyleşide, film ve karakterler psikanalitik bir bakış açısıyla derinlemesine incelenecek. Kaygı, 27 Kasım Çarşamba saat 20:00’de Özel Gösterimi ve Söyleşi programı ile Atlas 1948 Sineması’nda.





Şehir uyanırken kadrajda

Ara Güler’in henüz 18 yaşındayken kaleme aldığı “İstanbul’da Sabah” yazısından ilham alan ve şehrin geceden gündüze dönüşümünü gözler önüne seren “İstanbul Uyanıyor” sergisi, Ara Güler Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. “İstanbul Uyanıyor” sergisi, Ara Güler’in şehri geceden gündüze ve gündüzden geceye dönüşümünü ne kadar ustalıkla yakaladığını gözler önüne seriyor. Sergideki fotoğrafların yarısı ise Ara Güler arşivinden ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Ara Güler Müzesi’nin bu yeni sergisi, 4 Mayıs 2025 tarihine kadar pazartesi günleri hariç salı-cumartesi 10.00-18.00, pazar günleri ise 12.00-18.00 saatlerinde Yapı Kredi bomontiada’da ziyaretçilerini bekliyor.





Küçüklerin büyük kaygısı: “Ne Olacağım Ben”

Akbank Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve çocukların yaratıcılıklarını geliştirip hayal güçlerini genişletmeyi amaçlayan “Ne Olacağım Ben” oyunu, çocuklara hayallerinin peşinden gitmenin önemini anlatıyor. Onur Demircan’ın yazdığı, Tuluğ Tırpan’ın müziğiyle zenginleştirilen ve Zeynep Anacan’ın şarkı sözlerine imza attığı bu eğlenceli ve düşündürücü oyun, sürekli ders çalışıp test çözmek zorunda hisseden Leyla’nın, anne babası gibi mühendis olma hayalini gerçekleştirmek isterken ilham perisi Thalia ile tanışmasını ve hayatında yeni ufuklar açılmasını konu alıyor. Oyun, Mayıs 2025 tarihine kadar çocukları ilham verici bir yolculuğa çıkararak, geleceğin sanatseverlerini ağırlayacak.





Doğu ve Batı ezgileriyle Tekbilek

Doğu ve batı ezgilerini ustaca harmanladığı müziği ve hayat felsefesi ile dünya müzik sahnesinde emin adımlarla ilerleyen Omar Faruk Tekbilek, AKM’de müzikseverle buluşmaya hazırlanıyor. Bağlama, ney, darbuka, zurna, bendir gibi birçok enstrümanı virtüöz derecesinde kullanabilen ve bütün toplumların kültürlerinin iç içe olduğunu kendisine misyon edinen usta sanatçı “Omar Faruk Tekbilek-His Ensemble With String Quartet” ile 1 Aralık akşamı Türk Telekom Opera Salonu’nda dinleyicisinin karşısına çıkacak.





Gençlerle başbaşa sohbet

Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri, değerler eğitimi çerçevesinde, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine sosyal, eğitsel ve kültürel faaliyetlerle katkıda bulunmak amacıyla, millî ve manevi yönlerden kendilerini geliştirebilecekleri fırsatların kapılarını her ay birbirinden değerli konu ve konuklarla açmaya devam ediyor. “Bilgi Evleri Gençlerle Baş Başa Sohbetleri”nin bu bölümde konuğu Prof. Dr. Erkan Saka. Program 30 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Veliefendi Bilgi Evi’nde gerçekleştirilecek.





Kehribar ‘Renklerin Yolculuğu’nu anlatıyor

Türkiye fotoğraf tarihinin önemli isimlerinden İzzet Keribar, İstanbul Modern’de gerçekleşen “Renklerin Yolculuğu” sergisi kapsamında sanatseverlerle bir araya geliyor. Serginin küratörü Demet Yıldız Dinçer, sanatçı İzzet Keribar ile 26 Kasım’da fotoğrafları ve yıllar içinde değişen tarzı üzerine bir söyleşi gerçekleştiriyor. İstanbul Modern Oditoryum’da gerçekleştirilecek söyleşide, sanatçının 1950’lerde İstanbul’un hızla değişen sokak hayatını ve Güney Kore’nin kent ve kırsalını belgelediği fotoğraflarından, çoğunlukla kullandığı doğal ışık ve renkler aracılığıyla “sıradan”ı “sıra dışı” hale getirdiği, Türkiye ve dünyanın farklı noktalarına yaptığı seyahatlerde ürettiği doğa ve kent manzaraları üzerine konuşulacak.





Pera Klasikleri’nde yılın son konseri

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserleri kapsamında Aralık ayında klasik müziği modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Nox Ensemble’ı ağırlıyor. “Müzikal Anlar” temasıyla gerçekleşecek ve 2024’e veda, kalıcı anılara ise övgü niteliği taşıyan konserde kemanda Leyla Önder, flütte Umut Şengün, viyolada Yelda Cansun Korsu, viyolonselde Ayşem Ersoy ve kontrbasta Aycan Bilginer Beşikçi’den oluşan Nox Ensemble; Boccherini, Mozart, Beethoven, Schubert ve Shostakovich gibi zamansız bestecilerin eserleriyle dinleyenleri geride bıraktığımız yılın keyifli anlarını hatırlamaya davet ediyor.





Kemal Tahir’in polisiye tercümeleri ilk kez bir arada

Türk edebiyatının erken büyüyen yazarlarının başında gelen Kemal Tahir’in Cağaloğlu yıllarında kaleme aldığı polisiye roman tefrikaları, Ketebe Yayınları ile yeniden okuyucuyla buluşuyor. Amerikalı yazar Mickey Spillane’in sevilen karakteri “hususi hafiye” Mike Hammer’ın maceralarına F. M. İkinci müstearı ile yeni bir soluk getiren Kemal Tahir, hem tercümelere önemli derecede müdahalede bulunarak karakteri Türk okuruna sevdirmiş, hem de yazdığı telif kitaplarda karakteri dönüştürerek Türkleştirmiştir. Tüm bunlarla birlikte “Mike Hammer” karakterine ve romanlarına farklı bir boyut kazandıran Kemal Tahir, polisiye edebiyata da önemli bir katkıda bulunuyor. “Mayk Hammer Mike Hammer’a Karşı” adlı bu eserde Kemal Tahir’in polisiye tercümeleri ve telifleri ilk kez bir arada yayımlanıyor.





Bugünkü koşullarda gelecek nesillere: “Yerli Malı”

Beykoz Kundura, Cumhuriyet tarihinde sanayileşmenin ve yerli üretimin en önemli simgesine dönüşmüş olan Sümerbank Deri ve Kundura Sanayi Müessesesi’nin hatırasından ilham alarak tasarladığı ve müessesenin yarattığı toplumsal değerlere sahip çıkarak yaratıcı endüstriye hizmet veren ve yeniden işlevsellik kazanarak üretmeye devam eden, İstanbul’un en önemli endüstri mirası yapılarından biri olan mekânında 2024’te “Yerli Malı Haftası” etkinliğinin üçüncüsünü düzenliyor. Kundura Hafıza ve Araştırma’nın misyonu doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik, kolektif olma duygusunu hatırlatarak katılımcıların hep birlikte bu hatırlama pratiğini geliştirirken, kültürel bağlamda ülkemizin geçmiş toplumsal değerlerini bugünkü koşullarda gelecek nesillere aktarmanın yollarının ve yaratıcı biçimlerini araştırıyor. “Yerli Malı Haftası” 12–15 Aralık tarihlerinde Beykoz Kundura’da katılımcılarını konuk etmeye hazırlanıyor.











