Şehrin sembolü oldu: Drone görüntüsüyle herkesi hayran bıraktı

Kırşehir’de kent meydanında bulunan 800 yıl önce yapılan astronomi çalışmalarıyla dünyanın gelişimine katkı sunan medrese yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

1907 yılında cami olarak kullanılmaya başlanan medrese, 5 yıllık tadilat sürecinin ardından 2023 yılının başında hizmete yeniden açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyona alındıktan sonra yeniden ibadete açılan tarihi yapının gökbilim medresesi olarak da kullanıldığı biliniyor.

Şehir meydanında bulunan ve ortak buluşma noktası haline de gelen UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan Cacabey Gökbilim Medresesi; 800 yıllık yapı, en küçükten en büyüğüne kadar şehir halkının beş vakit namaz kıldığı önemli bir merkez olma özelliğini taşıyor.