Hayat Şeker hastaları Türkiyede şifa buluyor
GENEL SAĞLIK

Şeker ameliyatı olmak için Türkiye’nin yolunu tuttular

Şeker hastaları Türkiye'de şifa buluyor

Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, dünyanın pek çok ülkesinden şeker hastaları, ameliyat için Türkiye'nin yolunu tutuyor. Şeker ameliyatlarının Türkiye dışında Japonya, Brezilya, Hindistan ve Singapur’da da yapıldığını söyleyen Uzmanı Op. Dr. Necat Kaplan, “Türkiye uzman hekim ve hastane yeterliliğine bağlı olarak bu branşta oluşturduğu kalite ile lokomotif ülke konumunda” dedi.

Haber Merkezi DHA
8 yaşındaki Hindistan asıllı ABD vatandaşı Malkit Sidhu, Türkiye'de tedavi olanlardan biri.
8 yaşındaki Hindistan asıllı ABD vatandaşı Malkit Sidhu, Türkiye'de tedavi olanlardan biri.

Koronavirüs salgınında risk grubunda olan şeker hastaları, 'şeker ameliyatı' olmayı tercih ediyor. Bu amaçla da başta Avrupa ülkeleri olmak üzerine farklı ülkelerden gelen şeker hastaları, Türk hekimlerine ameliyat olup, sağlığına kavuşuyor.

Şeker kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Şeker hastalığının ameliyatla tedavi edilmesi işleminin 'şeker ameliyatı' olarak isimlendirildiğini söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necat Kaplan, “Obezite ameliyatlarındaki amaç hastanın kilosunu kontrol altına almak iken şeker ameliyatlarında ise hastanın şekerini kontrol altına almaya çalışıyoruz. Normal ve hafif kilolu kişilere de şeker ameliyatı yapılabilir” dedi.

Diyabet ameliyatla tedavi edilecek
HAYAT
Diyabet ameliyatla tedavi edilecek

Türkiye lokomotif ülke konumunda

Tüm diyabetik hastalara değil sadece Tip2 diyabetlilere de şeker ameliyatının yapılabildiğini dile getiren Kaplan, “Şeker ameliyatları Türkiye dışında Japonya, Brezilya, Hindistan ve Singapur’da da yapılıyor. Türkiye uzman hekim ve hastane yeterliliğine bağlı olarak bu branşta oluşturduğu kalite ile lokomotif ülke konumunda. ABD, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra Rusya, Özbekistan ve Katar gibi birçok ülkeden şeker hastaları ameliyatla tedavi için bizi tercih ediyor. ABD'de yapılan araştırmalara göre Covid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 40’ının diyabetik hastalığı da bulunuyor. Bu dönemde şeker hastaları ameliyatlı tedaviyi seçerek rahatsızlıklarını kontrol altına alıp, pandemi sürecini daha risksiz atlatabilmek için yoğun başvurularda bulunuyor" diye konuştu.

Şeker hastalığını çekmekten kurtulabilirsiniz
HAYAT
Şeker hastalığını çekmekten kurtulabilirsiniz

Kaliteli diye Türkiye'yi seçtim

Yaklaşık 20 yıldır Tip2 diyabetik hastası olduğunu ve şeker sevisinin kontrol edilemediğini söyleyen 58 yaşındaki Hindistan asıllı ABD vatandaşı Malkit Sidhu, "İnternet üzerinden yaptığım araştırmalarda Türkiye'de şeker ameliyatı yapıldığını öğrendim. Bir ay önce ameliyat oldum. Şeker seviyem 350’lerden 120’lere indi. Durumum her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Bu ameliyatı Türkiye’de yaptırdığım için çok memnunum. Sağlık kalitesine güvendiğim için Türkiye’yi seçtim” dedi.

Türk doktorları kendime daha yakın hissettim

Senelerdir şeker hastalığına bağlı kilolarıyla sorun yaşadığını söyleyen 41 yaşındaki Alman İsrafil Canoğlu, “Almanya'da koronavirüsten yaşanan yoğunluktan dolayı tedavim sürekli ertelendi. İşverenim de şeker hastalığıma bağlı yaşadığım sorunlardan dolayı sürekli şikayet ediyordu. Artık sağlığıma kavuşmam gerekiyordu. Abim de Türkiye’de ameliyat olduğu için kendimi Türk doktorlarına daha yakın hissettim” ifadelerini kullandı.

Şeker hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
SAĞLIK
Şeker hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
Abone Ol Google News
Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

Ayasofya tüm ihtişamı ile ortaya çıktı

​2013'ten bu yana kurulu olan iskele sökülünce detaylar belirdi.
Bakan Selçuktan okul açıklaması

Bakan Selçuk'tan okul açıklaması

"​Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız farklı..."
Rusya İHA’ları düşürmek için yeni lazer silahları geliştiriyor

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Doğu Akdeniz mesajı.

Dünyanın kayak merkezi:<br>Palandöken

Dünyanın kayak merkezi:
Palandöken

​Bu eşsiz yerde tatil yapmak bir başka güzel.

​Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem..

Gerekçe: Haksız rekabet

Gerekçe: Haksız rekabet

​Yargıtay'ın ucuz ekmek satışı ile ilgili kararı çıktı.

Havada dengeler tamamen değişiyor
"Bunlar zehirli dikkat"

"Bunlar zehirli dikkat"

​Piyasaya sürülecek sahte içkilerin üzerine yazmışlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.