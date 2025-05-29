Sel mağduru kadınlar, yaralarını sanatla sardı

Batı Karadeniz Bölgesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrasında Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan selden etkilenen kadınların yaptığı eserler sergilendi. Bozkurt Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen kurslara katılan ilçedeki kadınlar, geleneksel Türk süsleme sanatlarından olan çini tabaklar, panolar, duvar süslemeleri ve daha birçok özgün çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalar, Bozkurt Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.





Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı, usta öğretici Nuran Turan eşliğinde eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı eserler, hem estetik görünümleri hem de teknik yeterlilikleriyle büyük beğeni topladı.





Bozkurt ilçesinde 4 senedir devam eden kursa her sene ilginin arttığını ifade eden Usta Öğretici Nuran Turan, çini sanatının hem estetik hem de ruhsal bir yolculuk olduğunu belirterek, "Çini, sabır ve dikkat gerektiren bir sanat dalı. Öğrencilerimiz bu sanatın inceliklerini öğrenirken aynı zamanda kendi düşüncelerini de ortaya koyma fırsatı buldu. Ortaya çıkan eserler, onların ne kadar emek verdiğini ve gelişimlerini açıkça gösteriyor. Bu sene iki buçuk ay gibi kısa sürede öğrencilerimiz üstün bir gayret göstererek sergiye özenli parçalar çıkardılar" dedi.





Çini kursiyeri Nilgün Teker ise dört senedir devam ettiği kursun sadece bir sanat atölyesi değil, iyileşmenin ve yeniden umutla hayata tutunmanın adresi olduğunu belirterek, "Bozkurt'ta 2021'de yaşanan sel sonrası, felaketin izlerini silmek kolay olmadı. Ancak suyun getirdiği yıkımı, bu kez fırça darbeleri ve sabırla işlenen desenler temizlemeye başladı. Çini sanatının doğasında var olan sabır, denge ve odaklanma, afet sonrası yaralarımızın sarılmasında önemli bir rol oynadı" diye konuştu.





Çini kursuna iki senedir devam eden Ayfer Menteş Köse de, "Bozkurt gibi küçük bir ilçede Nuran Turan gibi donanımlı bir eğitmenden ders almak bizler için büyük bir şans. Kendisinin özverisi takdire şayan. Eser üretmenin, bir motifin içinde kaybolmanın ne kadar iyileştirici olduğunu yaşayarak gördüm. Kastamonu'da çini gibi önemli bir sanatın eğitimi sadece Bozkurt'ta var böyle bir imkanı kaybetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



