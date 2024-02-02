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Hayat

Sellere karşı ‘sünger şehir’

Şehirlerde yağmur bahçeleri, sızma ve tutma kuyuları, şehir bahçeleri, yeşil duvarlar ve çatıların kullanımı yaygınlaştırılacak. Şehirler suyu depolayan bir süngere dönüştürülecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:54 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hükümet, aşırı yağışlara bağlı olarak oluşan sel gibi afetlerde zararın en aza indirilmesi için zemin geçirgenliğini artıran ‘sünger şehir’ modeli üzerinde çalışıyor. ‘Sünger şehir’ modeli ile aşırı yağışların ardından oluşan yüzey sularının süzülmesi, emilmesi, depolanması ve arıtılması sağlanacak. Model ile sel ve su baskını kaynaklı hasarların azaltılması hedefleniyor.

BİRÇOK PROJE YAPILACAK

Yerel yönetimler bünyesinde hayata geçirilecek model kapsamında parklar, drenaj kaldırımları, yağmur bahçeleri, sızma ve tutma kuyuları, şehir bahçeleri, yeşil duvarlar ve çatıların kullanımı yaygınlaştırılacak. Şehir planlamasında suyu kolay emebilen kayın gibi ağaçların kullanımı sağlanacak.

Kentsel yeşil alanların yağmur bahçesi görevi görmesi, su tutma kapasitesinin artırılması, kendi kendini sulayabilir hale getirilmesi, yeşil koridorlar aracılığıyla birbirine bağlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecek. Belediyeler bünyesinde yaygınlaştırılacak şehir bostanları aracılığıyla yörenin iklimine, toprak yapısına uygun ürünlerin yetiştirilmesi, imkanlar dahilinde hayvancılığın yaygınlaşması sağlanacak.

YEŞİL ALANLAR BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

İklim krizine neden olan sera gazı emisyonlarının azaltılması noktasında ise yürünebilirlik merkezli çalışmalar yapılacak. Şehirde birbirinden kopuk halde bulunan kentsel yeşil alanlar bisiklet ve yürüyüş yolları ile birbirine bağlanacak. Son yıllarda yaygınlaşan park et/devam et gibi şehir sakinlerinin araçlarını merkezi bir lokasyonda park ederek yolculuğuna toplu taşımayla, bisikletle veya yaya olarak devam edebilmesine imkan tanıyan sistemler tüm şehirlerde yaygınlaştırılacak.



#Şehircilik
#Aktüel
#Yatırım
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