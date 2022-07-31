Semtin kadınları Hanımeli Konağı’nda

Kadınlar hem sosyalleşmek hem de boş vakitlerinde kendilerini geliştirmek ister. İşte Güngören Belediyesi tarafından faaliyete geçen Hanımeli Konağı bu anlamda kadınların adeta ikinci evleri. Sadece kadınların kullanımına açık olan tesiste, üstelik sadece kadın personeller çalışıyor. Haftanın yedi günü 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet veren bu tesis; fotoğrafçılıktan resime, müzikten pastacılık kurslarına ve yöresel tatlar atölyelerine kadar kadınlara birçok atölye ve kurs imkânı sunuyor ve kadınların gerek sosyo-ekonomik gerekse sanatsal hayatına katkıda bulunuyor. Üstelik tesiste spor salonu, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları gibi birçok alanda yer alıyor. Ayrıca geniş yeşil alanı ile kadınların yürüyüş yapabileceği ve dinlenme alanı olarak kullanabileceği büyük bir yeşil alana da sahip.

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Kadınlara sosyalleşme ve hayat boyu öğrenime devam edebilme imkânı sunmanın yanı sıra, annelere de rahatça kurslarını alırken ya da spor aktivitelerini yaparken çocukları sıkılmasın diye özel oyun sınıfları tasarlanmış. Hanımeli Konağı bahçesi, piknik alanı, spor salonu, toplantı salonu ve sanat atölyeleriyle Güngörenli kadınlara adeta özel yeni yaşam alanı oluşturuyor diyebiliriz. Biz de bu kapsamda Hanımeli Konağı’nı ziyaret edip idari sorumlularla, eğitmenlerle ve kursiyerlerle konuştuk.

FARKLI LEZZETLER FARKLI TATLAR ÖĞRENİYORUZ

Hamide Baş, Ev hanımı olan Baş, aşçılık atölyesindeki kursiyerlerden biri. Aşçılık atölyesine başlamadan önce evde sıkıldığını söyleyen Baş, hem hobi olsun diye hem de yemek alanında kendini geliştirip çocuklarına farklı lezzetler sunmak için başlamış. Aşçılık atölyesinde bilgilerinin tazelendiğini söyleyen Baş, “Burada yeni şeyler öğreniyoruz ve farklı lezzetler deniyoruz. Evde çocuklarım farklı lezzetler tatmak istediğinde burada öğrendiğim lezzetleri evde çocuklarıma yapıyorum. Ailem farklı lezzetlere açık ve yaptığımda tekrardan istiyorlar” diyor. “Atölye sayesinde doğru bildiğim yanlışlar oldu” diyen Baş, “Ben Sinopluyum. Bizim memlekette hamur işi çok. Hamur işini de yemekleri de annelerimizden gördüğümüz gibi yapardık. Şimdi ise hocamızdan püf noktalarını öğreniyoruz” diyor.

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KENDİ İŞİNİN SAHİBİ KADINLAR

Meryem Kübra Kahraman, Hanımeli Konağı İdari Sorumlusu. Hanımeli Konağı’nın Güngören’de yaşayan kadınlara ait bir konak olduğunu belirtiyor ve konakta; spor, el sanatları, kişisel gelişim kursları, müzik, resim kursları, mutfak ve sanat atölyesiyle birlikte yaklaşık 30 branşa yakın kurs açtıklarını söylüyor. Konak temizlik görevlisinden danışmanına, öğretmeninden öğrencisine, idarecisinden tüm yetkililere kadar kadınlar tarafından yönetiliyor. Konakta atölyeler haricinde de tesisin bahçesinde etkinlikler yaptıklarını dile getiren Kahraman, “Anne- çocuk etkinliklerimiz oluyor. Cup-cake süsleme etkinliği gibi. Tamamen kursiyer kadınlarımızın burada öğrendiği ve yaptığı şeyleri etkinliğe dönüştürüyoruz” diyor. Atölyeler ve kurslar sayesinde birçok kadının kendisine iş imkânı sağladığını da söyleyen Kahraman, “Atölyelerimizden bir kursiyerimiz, giyim atölyesinde öğrendikleriyle anne-çocuk kombinleri dikerek Instagram’dan hesap açıp satışını yapıyor” diyor.

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KANSER TEDAVİSİ GÖREN KURSİYERLERİMİZ İÇİN TERAPİ GİBİ

Gülbahar Şahin Yıldırım. Hanımeli Konağı İdari Sorumlu Yardımcısı. Hanımeli Konağı’nın açılalı henüz dört ay olmasına rağmen altı bine yakın kadın ve üç bine yakın da çocuk kursiyere hizmet verdiklerini dile getiriyor ve süreklilik halinde de her geçen kurslara ve atölyelere ilginin arttığını söylüyor. Bahçelerimizde söyleşilerimiz oluyor” diyen Yıldırım, geçtiğimiz günlerde İncesaz eşliğinde piknik yaptıklarını söylüyor. Kanser tedavisi gören ve kendini ruhen daralmış hisseden kursiyerlerinin de olduğunu söyleyen Yıldırım, “Burası onlar için terapi gibi. Çok mutlu ayrılıyorlar” diyor ve özellikle kanser hastalarının çok zevk aldığını, kendilerini farklı bir alanla

meşgul edip iyi hissettiklerini söylüyor.

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HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI EĞİTİMLER

Usta öğretici Hanife Başhan. Hanımeli Konağı’nda aşçılık eğitimi veriyor. Başhan, gelen kursiyerler“Derslerde ilk anlatımla birlikte sunuma kadar eksikliklerini gördüler ve yanlış bildiği noksanlıklarını tamamladılar” diyor. “Bir böreği yaparken hamurun ne kadar dinlenmesi gerektiğini bilmeyen bazı ev hanımlarımız vardı. Mesela sebzeyi nereye kadar kullanmalı, püf noktalarını nerede uygulamaları gerektiğini gördüler” diyor. Başhan, aşçılıkla ilgili teorik olarak verdiği eğitimlerde servis düzenlemesine kadar, hatta kalori hesaplamaları, gramaj hesaplamalarına kadar besinle alakalı her şeyi gösteriyor. Bunların yanı sıra günlük workshoplar şeklinde de uygulamalı eğitimler de veriyor.