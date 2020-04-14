Hayat Sen evde kal çizimlerin dolaşsın
AKTÜEL

Sen evde kal çizimlerin dolaşsın!

"Atölye Balık" altında toplanan "Kağıttan Hayalim" çizim grubu, ‘Sen evde kal çizimlerin dolaşsın!’ diyerek karantina günlerinde boşalan caddeler ve meydanlara çizdikleri çocuk karakterleri yerleştirerek keyifli bir çalışma yapmaya imza attı. Sosyal medyada bir hayli ilgi gören çalışmalar, sosyal medyada adeta bir akım haline dönüştü.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Ayşe Şerif'in yapmış olduğu Taksim çizimi.
Ayşe Şerif'in yapmış olduğu Taksim çizimi.

Dışarı çıkmanın herkes adına riskli olduğu şu günlerde, sanatları ile farkındalık oluşturmak isteyen çizerler yeni bir akım başlattı. Bu amaçla çizdikleri karakterleri, karantina dolayısıyla dünyanın birçok yerinde boş kalan mekânlara yerleştirdiler ve çalışmalarını daha çok insana duyurma amacıyla aynı saatte sosyal medya üzerinden paylaştılar.

"Atölye Balık" altında toplanan "Kağıttan Hayalim" çizim grubu, karantina günlerinde dışarı biz çıkamıyorsak çizdiğimiz çocuk karakterler çıksın diyerek keyifli bir çalışma yapmaya imza attı.

Karantina günlerinde evde kalmanın, hem kendimiz hem de çevremiz için yapabileceğimiz çok önemli bir sorumluluk bilincini insanlara sanatla göstermek istediklerini belirten çizer Ahmet Demir, “Bu amaçla çizdiğimiz karakterleri şu anda boş olan caddelere, sokaklara, mekanlara yerleştirdik ve çalışmalarımızı daha çok insana ulaştırmak için sosyal medyada paylaştık. Şu an tanımadığımız kişiler de katılım sağlıyor. Şu an açmış olduğumuz sayfada da yapılan çizimleri paylaşmaya başladık” dedi.

Biz dışarı çıkamıyorsak çizdiğimiz çocuk karakterler çıksın
FOTOĞRAF 74
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Dışarı çıkmanın herkes adına riskli olduğu şu günlerde, sanatları ile farkındalık oluşturmak isteyen çizerler yeni bir akım başlattı... Bu amaçla çizdikleri karakterleri, karantina dolayısıyla dünyanın birçok yerinde boş kalan mekânlara yerleştirdiler ve çalışmala
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Siz de bu etkileşime katılmak isterseniz gönderinizi #kağıttanhayalim #evdekal ve #kimseyekalmadı etiketlerini kullanarak paylaşabilirsiniz.
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Biz dışarı çıkamıyorsak çizdiğimiz çocuk karakterler çıksın
Çizim yapmayı seven ve internet üzerinden tanışan bir grup çizer "Bu karantina günlerinde dışarı biz çıkamıyorsak çizdiğimiz çocuk karakterler çıksın" diyerek ilginç bir çalışmaya imza attı. "Atölye Balık" altında toplanan "Kağıttan Hayalim" grubunun başlatmış olduğu çalışma kısa süre sonra sosyal medyada da bir hayli popüler oldu.

Yapmış oldukları çalışmayla bütün dünyaya bir mesaj vermek istediklerini bellirten Demir, “Önceden dolaştığımız sokakları şu an gidip göremiyoruz. Bunun farkında olup kıymetini bilin demek de istedik” ifadelerini kullandı.

Sümeyra Dönmez, Nevşehir Ürgüp

Sosyal medyada bir hayli ilgi gören ve adeta bir akım haline dönen çizimlere okullardan da katılım sağlanmaya başlandı. Siz de bu etkileşime katılmak isterseniz gönderinizi "kağıttanhayalim" ve "evdekal" etiketlerini kullanarak paylaşabilirsiniz.

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