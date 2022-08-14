Eski zamanlarda sıcağa karşı tatlı niyetine yediğimiz daha çok meyvelerdi. Karpuzları, kavunları akar suların içine bırakıp soğutur veya kuyulara sarkıtırdık. Daha sonra usta eller dondurmayı icat ettiler. Buz kırıklarıyla yapılan bicibici gibi lezzetler de mutfak kültürümüze eklendi. Şekerin ve buzdolabının yaygınlaşması, tatlıların da çeşitlenmesine neden oldu. Meyve sularını, sütlü tatlıları soğutarak, dondurarak yepyeni lezzetlere ulaştık.

HAMURLAŞMAYAN BİSKÜVİLERİ TERCİH EDİN

Bugün artık buz, dondurma ve meyveyle yaptığımız bir çok tatlı var. Fakat yaz aylarının bir başka özelliği de sıcağın, insanda hal bırakmayacak kadar ağırlaştırması. Artık serin lezzetler aradığımız kadar, kolaylıkta arıyoruz. Şükür ki bugün bu tariflere de ulaşmak mümkün. Birçok kolay tarifin esas malzemesi bisküvi. Peki illa belli marka veya belli biçimde bisküvilerin olması şart mı? Çoğu zaman aradığımız belli bir nem ve yağ dengesi. Basit, kuru, kırıklandığında ufak partiküllere ayrılacak, eklenen malzemeyle hamurlaşmayacak bisküvileri tercih etmeliyiz. Yani ne kadar basit, o kadar iyi. Lif oranı fazla olanlar nem tutar, kuru meyveler, çikolata parçacıkları gibi eklemeler bulunan bisküviler istenilen kıvamı almada zorlukla karşılaşmaya neden olurlar. Yağlı bisküviler ekleyeceğimiz süt gibi sıvıları iter ve ne yazık ki tatlı yapmada biraz daha fazla emek isterler. Evde kendi yaptığımız kurabiyeleri de tatlı yapmak için kullanabiliriz. Fakat yukarıda saydığımız şartlarla. Sonra yapacağımız işlem çoğunlukla aynı ve tamamlama evresi de tamamen bizim hayal gücümüze bağlı. Kurabiyeleri rondodan geçirip una dönüştüreceğiz ve soğuk süt, meyve suyu, eritilmiş tereyağı gibi sıvılarla kıvam kazandıracağız. Artık içine çikolata, meyve parçacıkları ekleyebilir veya bisküvi unundan hamurumuzu bir zemin yapıp üzerine dondurmalar, meyve püreleri, kremalarla dolgular yapabiliriz. Gelin bugün bu basit tatlılara bir iki örnek verelim ve gerisini güzel ellerin maharetine bırakalım. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Krokanlı Bisküvi Pay

l1 su bardağı şeker

1 su bardağı fındık içi

3 yemek kaşığı tereyağı l2 paket bisküvi l1 paket krem şanti

1 su bardağı süt lDamla çikolata l2 orta boy avokado veya muz

YAPILIŞI: Bisküvilerimizi un haline getirelim. Fındıkları irice dövelim. Şekeri bir tavada eritelim, 1 tatlı kaşığı tereyağını ve fındıkları ilave edelim. Pişirme kağıdı yaydığımız kalıba önce fındık ve şekerle yaptığımız krokanı yayalım. Bisküvi ununa kalan tereyağını ve damla çikolataları ilave edip hamuru yapalım. Hamuru krokanın üzerine yerleştirelim. Krem şanti ve sütü çırpalım, bir süre buzlukta bekletip katılaştıralım. Avokado veya muzu püre yapıp krem şanti ile karıştıralım. Bu karışımı tatlımızın en üstüne sürelim. Buzdolabında birkaç saat dinlendirip dilimleyerek servise alalım. Afiyet olsun.

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Bisküvi Cheescake