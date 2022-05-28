Hayat SGKdan özel hastaneler için yeni karar Vatandaşlar sözleşmeli hastanelerdeki tüm branşlardan eşit şekilde hizmet alacak
GENEL SAĞLIK

SGK’dan özel hastaneler için yeni karar: Vatandaşlar sözleşmeli hastanelerdeki tüm branşlardan eşit şekilde hizmet alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bazı özel hastanelerin kurumla sadece belli branşlarda yaptığı anlaşmaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyle tüm vatandaşların tüm sözleşmeli hastanelerden tüm branşlarda eşit bir şekilde hizmet almasının sağlandığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
SGK’dan özel hastaneler için yeni karar: Vatandaşlar sözleşmeli hastanelerdeki tüm branşlardan eşit şekilde hizmet alacak
Arşiv

SGK'dan yapılan açıklamada, Kurumun halihazırda 875'i kamu, 135'i üniversite ve 1419'u özel olmak üzere toplam 2 bin 429 sağlık hizmeti sunucusuyla yaptığı sözleşmelerle ülke çapında vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz bir şekilde erişiminin sağlandığı belirtildi.

Söz konusu 1419 özel sağlık hizmeti sunucusundan sadece 24'ünün kısmi branş/sağlık hizmeti sözleşmesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu sağlık kuruluşlarına başvuru oranının ise özel sağlık hizmeti sunucularına yapılan başvuruların yalnızca yüzde 1'ine tekabül ettiği bildirildi.

Kısmi branş anlaşması bulunan hastanelerde sadece kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku organ nakli, acil ve hiperbarik oksijen tedavisi branşlarında sunulan tedavilerin SGK tarafından karşılandığı belirtilen açıklamada, bu hastanelerle diğer branşlarda anlaşma olmadığı için vatandaşlarda mağduriyet yarattığı kaydedildi.

"Düzenlemeyle vatandaşlarımızın tüm branşlarda tetkik, tahlil ve tedavi almaları sağlandı"

Konuyla ilgili bir düzenleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Yapılan düzenlemeyle vatandaşlarımızın başvurduğu sağlık hizmeti sunucusunda ihtiyacı olan tüm branşlarda tetkik, tahlil ve tedavilerini almaları sağlanmış olup sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılmasıyla özellikle kemoterapi hastalarının mağdur olacağı şeklinde basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamakta olup mevcut SGK sözleşmeleri gereğince, bahse konu hastanelerin sözleşmelerini devam ettirmek istememesi durumda dahi yatarak tedavileri devam eden hastalar ile belirli bir program dahilinde devam eden fizik tedavi, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz gibi sağlık hizmetleri SGK tarafından karşılanmaya devam edecektir. Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılmasında hedef, bu hastanelerle olan sözleşmelerin feshi değil tüm vatandaşlarımızın tüm sözleşmeli hastanelerden tüm branşlarda eşit bir şekilde hizmet almasını sağlamaktır."

Sözleşmeleri devam eden sağlık hizmeti sunucularının 7 Haziran 2022'ye kadar başvuru yapması halinde sözleşmelerinin 1 Haziran 2022'den itibaren geçerli sayılacağı belirtilen açıklamada, "Bahse konu süre, sözleşmenin kesintisiz devam etmesi konusunda önceki yıllarda da uygulanan rutin bir uygulama olup SGK ile anlaşma yapmak isteyen tüm hastaneler, süre sınırlaması olmaksızın SGK ile sözleşme yapabilmektedir. Dolayısıyla 7 Haziran 2022'den sonra müracaat eden sağlık hizmeti sunucularının da sözleşmeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçerli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

SGK fatura ve reçetelerin teslim süresini uzattı
EKONOMİ
SGK fatura ve reçetelerin teslim süresini uzattı

SGK'dan vatandaşlara uyarı: Bunu yapanların maaşı kesiliyor
FOTOĞRAF 11
Title
2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Koordinasyon Toplantısı 8 ilin SGK Müdürlerinin katılımı ile Niğde’de gerçekleştirildi.
Title
SGK İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı Ahmet Yetim, anlaşmalı boşanma adı altında evliliğini bitiren ve boşandığı için SGK'dan maaş almaya hak kazanan bireylerin resmiyette boşandıkları eşleriyle aynı evde yaşamaya devam etmeleri durumunda maaşlarının kesildiğini bildirdi.
Title
Ahmet Yetim'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
Title
\"BİZ BUNA MUVAZAALI BOŞANMA DİYORUZ\"<br><br>\"Anlaşmalı boşanma adı altında evliliği sonlandırıp maaş alma konusunda ise mevzuatımızda boşanan bireylerin, boşandığı eşleriyle birlikte yaşamaya devam etmesi sonrasında maaşları kesilmektedir. Biz buna Muvazaalı boşanma diyoruz.
Title
\"Bildiğiniz gibi 2006 yılında çıkan 5502 sayılı kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu kuruldu. O günden bugüne sosyal güvenlik anlamında çok ciddi gelişmeler kat ettik. Merkez birimlerimiz ve taşra birimlerimiz arasında ki koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak adına bu koordinasyon toplantılarını 2006-2008 yılından beri düzenli olarak yapmaktayız.
Title
Bu çerçevede bu toplantıya şuanda Niğde İl Müdürlüğümüz ev sahipliği yapıyor. Toplantımızın amacı gerek mevzuatsal olsun gerek sistemsel işleyiş bakımından olsun taşraların yaşamış oldukları sorunları merkeze iletmektir.
Title
Merkezinde bu sorunlara en hızlı şekilde çözümler üretip, vatandaşa daha kaliteli bir sosyal güvenlik hizmeti verebilmektir. Bu çerçevede bu toplantıları yapıyoruz.
Title
Arkadaşlarımızla yapacağımız toplantıda alacağımız bilgileri, önerileri ve sorunları Ankara'da merkez birimlerinde değerlendirip çözüm olarak taşralara iletmeyi düşünüyoruz. Bu doğrultuda bu toplantının verimli geçeceğini umuyorum.
Title
Sosyal güvenlik kurumunun kurulduğu 5502 sayılı kanunun 16 Mayıs tarihli olduğu için mayıs ayının 16'sını içine alan haftayı biz “Sosyal Güvenlik Haftası” olarak kutluyoruz. Bu vesileyle hem vatandaşlarımızın hem de kurumumuzun Sosyal Güvenlik Haftasını kutluyorum. Bizim genelde karşılaştığımız sorunlar vatandaşlarımızın emeklilik konusunda daha hızlı maaşa bağlama noktasında yaşıyoruz.
Title
Onunda zaten kurumumuzda performans göstergesi olarak yeri var. İl Genel Müdürlüklerimiz gerektiği gibi işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Bizde bu gibi işlemlerin hızlı olabilmesi için merkez olarak İl Genel Müdürlüklerimizin değerli görüş ve önerilerini dikkate alarak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde hizmet sağlamak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz\"
Title
SGK'dan vatandaşlara uyarı: Bunu yapanların maaşı kesiliyor
2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Koordinasyon Toplantısı, 8 ilin SGK müdürlerinin katılımı ile Niğde'de gerçekleştirildi. SGK İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı Ahmet Yetim, "Anlaşmalı boşanma adı altında evliliği sonlandırıp maaş alma konusunda ise mevzuatımızda boşanan bireylerin, boşandığı eşleriyle birlikte yaşamaya devam etmesi sonrasında maaşları kesilmekte" dedi.

Avrupanın en büyüğü Real Madrid

Avrupa'nın en büyüğü Real Madrid

​İspanyol devi Liverpool'u yenerek 14. kez kupayı müzesine götürdü.
Finalde şaşkına uğratan karar

Finalde şaşkına uğratan karar

​Benzema'nin iptal edilen golü sosyal medyayı salladı.
Öcalan posteri önünde konser veren Aynur Doğana İBB kucak açtı: CHP ve HDPli vekiller yalnız bırakmadı

​Fransızlar ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

Talisca <br>Arabistan'ı salladı

Talisca
Arabistan'ı salladı

Son saniyede dikkat çekici bir gole imza attı.

​İki kardeş ülkenin bayrağı gökyüzünde buluştu.

​Tekirdağ'da bir kanalın suyu kırmızı akmaya başladı.
Dev transfer iddiası

Dev transfer iddiası

​Cristiano Ronaldo ilk transfer görüşmesini yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.