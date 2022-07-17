Sıcağın dermanı soğuk çorbada

Yaz bütün sıcaklığıyla günlerimize hakim oldu. Sıcak hava vücudun su ve elektrolit dengesini korumayı gerektirir. Bu hassas denge korunamaz ve vücudun ihtiyacı karşılanamazsa baş dönmesi, halsizlik sıklıkla görülebilir ve başta böbrekler olmak üzere iç organlarımız oldukça zorlanabilir.

KALORİSİ DÜŞÜK BESİNLER TÜKETİN

Rabbimiz, yazın da bu ihtiyaçlarımızı karşılayacak meyve ve sebzeler vermiş bize. Örneğin salatalık, kavun, karpuz, kabak bol miktarda su içerir, yeşil yapraklı sebzeler de mineral ve vitamin ihtiyacımızı karşılar. Bu mevsimde yağ ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmekse daha halsiz, yorgun hissetmemize neden olabilir. Çünkü vücudumuz yağlı ve karbonhidratlı besinleri sindirmeye çalışırken çok daha fazla suya ihtiyaç duyar. Bu yüzden kalori değeri daha düşük taze sebze ve meyveye, yoğurt, kefir, şalgam gibi mayalı besinlere yönelmek sağlığımızı korumak için harika bir adım olacaktır. Bin yıllardır dünya halkları, sıcak havalarda serinlemek için çorbalar, içecekler yaparlar. Biz genellikle gazpaço gibi çorbaları biliriz, mutfağımızdaki cacık, ayran aşı gibi yiyecekler de serinleten yemeklere örnek olarak verilebilir. Bugün batıya ve doğuya gidelim ve İspanya’dan İran’a yazlık serinletici çorbalara bir göz atalım istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

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Abdoogh Khiar (İran)

Abdoogh Khiar (İran)

MALZEMELER:

-Yarım su bardağı ceviz

-Bir avuç kurutulmuş gül yaprağı

-2 su bardağı yoğurt

-10 adet buz

-1 su bardağı soğuk su

-1 çay bardağı çekirdeksiz kuru üzüm

-Bir salatalık

-Yarım demet nane

-Yarım demet dereotu

-Yarım demet frenk soğanı(veya körpe yeşil soğan)

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

-1 tatlı kaşığı sumak

YAPILIŞI:

Cevizleri ısıtılmış fırında hafifçe kızartalım ve kabuklarını ayıklayalım, hafifçe dövelim. Gül yapraklarını ovalayalım parçalara ayıralım. Bir kapta üzerini örtecek kadar sıcak su ile 20 dakika ıslatalım. Büyük bir kapta yoğurdu buz ve su ilave edip çırpalım. Salatalıkların kabuklarını soyalım, çekirdeklerini çıkartalım. İnce ince doğrayalım. Nane ve dereotunu ince ince doğrayalım. Frenk soğanını çok ince kıyalım. Kuru üzüm, salatalık, nane, dereotu, frenk soğanı, ceviz ve gül yapraklarını yoğurda ilave edelim. Tuz ve karabiberi ilave edip karıştıralım, buzdolabında 1 saat dinlendirelim. Üzerine sumak serperek servise alalım. Afiyet olsun.