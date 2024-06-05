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Hayat

Sıcak hava sağlıktan etmesin

Haziran ayıyla birlikte sıcak hava dalgasını yurt genelinde etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının 35 dereceyi bulmasıyla birlikte güneşten korunmak da önem kazandı.

Saliha Engin
04:00 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:29 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.
Diyarbakır'da sıcaktan bunalan çocuklar, süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Sıcak havadan bunalan vatandaşların serinlemek için çeşitli yollara başvurduğunu hatırlatan Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Orakdöğen, “Serinlerken sağlığınızdan olmayın” uyarısı yaptı. Yeni Şafak’a konuşan Orakdöğen, “Güneş sağlığımızı için çok önemli, vücudun D vitamini üretebilmesi için güneşin tene temas etmesi gerekiyor. D vitamini eksikliği yaşamamak ve kışa hazırlık için bizim D vitaminini depolamamız gerekiyor. Ama bunun için saatlerce güneş altında kalmaya gerek yok. Yüz hariç vücudun açık kol ve bacakları yaklaşık 20 dakika güneşte kaldığında D vitamini vücut yeteri kadar üretmiş oluyor” dedi.

ÖĞLE SAATLERİNDE GÜNEŞE ÇIKMAYIN

Hava sıcaklığıyla birlikte vücutta sıvı kaybının artacağını söyleyen Orakdöğen, “Bu durum yaşlılar için daha riskli olabilir. Yaşlı ve kronik hastalığı olanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkmamalı. Güneşten korunmak için güneş gözlüğü, şapka ve güneş krem kullanılmalı. Dikkatli olursak, güneş yanıkları ve güneş çarpmalarından korunmuş oluruz. Dünya genelinde D vitamini eksikliği çok yaygın. Bu nedenle güneşten tamamen kaçmaya da gerek yok, kendimizi koruyarak güneşten korunmayı öğrenmemiz lazım” şeklinde konuştu.



#Hava Sıcaklığı
#Aktüel
#meteoroloji
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