Sıcak hava sağlıktan etmesin

Sıcak havadan bunalan vatandaşların serinlemek için çeşitli yollara başvurduğunu hatırlatan Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Orakdöğen, “Serinlerken sağlığınızdan olmayın” uyarısı yaptı. Yeni Şafak’a konuşan Orakdöğen, “Güneş sağlığımızı için çok önemli, vücudun D vitamini üretebilmesi için güneşin tene temas etmesi gerekiyor. D vitamini eksikliği yaşamamak ve kışa hazırlık için bizim D vitaminini depolamamız gerekiyor. Ama bunun için saatlerce güneş altında kalmaya gerek yok. Yüz hariç vücudun açık kol ve bacakları yaklaşık 20 dakika güneşte kaldığında D vitamini vücut yeteri kadar üretmiş oluyor” dedi.