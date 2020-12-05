Şifa deposu kuru erik

Virüslerden korunaklı sağlıklı yaşam, doğru beslenme şu günlerde yine gündemimizde. Bu konuda birçok yazı yazdık. Taze sebze ve meyvenin, bol su içmenin ve organik gıda tüketmenin öneminden bahsettik. Beslenme dengesinde bol vitamin ve mineral içeren bir gıda grubu daha var: kuru sebze ve meyveler. Özellikle kuru meyveler, içerdikleri demir, magnezyum, kalsiyum gibi minerallerle vücudumuzun savunma mekanizmasını güçlendirmekte bize yardım ediyorlar. Üzüm, incir, kayısı gibi meyvelerin kurularını mutfağımızda keklerin, kurabiyelerin içinde bol bol kullanıyoruz. Son yıllarda kuru meyve yelpazesi oldukça genişledi.

Tropikal olanlardan, çilek, kara dut gibi daha önce kurutmadığımız bir çok meyveye beslenmemizde yer verir olduk. Aslında kuru meyveler Osmanlı saray mutfaklarında da et yemeklerinin, tatlıların içinde sıkça kullanılırdı. Bu kuru meyvelerden bir tanesi de eriktir. 15. Yüzyıldan beri saray mutfağında pişirildiğini bildiğimiz, bugün de çokça popüler olan yemeklerden biri “mutancana”dır. İçerisinde etle beraber kuru incir, kuru üzüm, kuru erik ve kuru yemişler de bulunur. Kuru meyvelerin yemeklerde bulunmasının sebeplerinden biri ve en önemlisi yemeğe farklı bir aroma katmak gayreti idi. Bu yüzden hem taze, hem kuru halleriyle meyveler, et yemeklerine ilave ediliyordu. Biz bugün, eski zamanlardan bu yana etin içine en çok katılan meyvelerden biri olan erikten bahsedelim istiyorum.

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A VİTAMİNİ DEPOSU

Kuru erik oldukça sağlıklı bir A vitamini kaynağıdır. Ayrıca içeriğindeki manganez, demir ve potasyum ile kan dengemizin korunmasında yardımcı olur. Kemik sağlığını destekler ve bağırsakların sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde saç ve cilt sağlığını destekler özellikler gösterir. Günde birkaç kuru erik yiyerek bütün bu faydaları sağlamak mümkün. Elbette içeriğindeki şeker oranını da dikkate almak ve doğru kuru eriği, doğru şekilde kullanmak ta çok önemli. Gelin birkaç kuru erikli tarif paylaşalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Kuru Erikli Turta

4 KİŞİLİK

MALZEMELER

-250 gram kuru erik

-3 yemek kaşığı un

-Bir yemek kaşığı kakao

-100 gram bitter çikolata

-2 yemek kaşığı tereyağı

-180 gram pudra şekeri

-5 yumurta

-Bir tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Kuru erikleri ıslatalım , ikiye bölüp çekirdeklerini çıkartalım. Bir tencerede kakao, çikolata, 140 gram pudra şekeri, tarçın ve tereyağını benmari yöntemiyle eritip karıştıralım. Yumurtaların aklarını ayırıp kalan 40 gram pudra şekeriyle iyice çırpıp tereyağlı karışıma ekleyelim. Unu ilave edelim ve karıştıralım Yağlayıp unladığımız veya bir pişirme kağıdı serdiğimiz kalıba karışımımızı döktükten sonra kuru erikleri üzerine dizelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 20 -25 dakika pişirip kaymak veya krema ile servise alalım. Afiyet olsun.

Kuru Meyve Salatası

MALZEMELER

-Bir avuç kuru erik l Bir avuç kuru elma l Bir avuç kuru kayısı

-Bir avuç kuru kızılcık veya herhangi bir kırmızı meyve kurusu

-Bir avuç kuru incir l Bir fincan zeytinyağı l Bir limon

-Bir yemek kaşığı nar ekşisi l Bir avuç ceviz l Bir nar

-Bir su bardağı krema l Bir su bardağı süzme yoğurt

-Bir çay kaşığı tuz l Bir yemek kaşığı bal

-Bir tatlı kaşığı dereotu kurusu

YAPILIŞI

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