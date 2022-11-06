Şifa mutfakta: Koruyucu tariflerle iyileşmek mümkün

Sonbahar biterken yeniden salgın hastalıklarla karşı karşıya kaldık. Kovid tecrübemizle artık daha dikkatliyiz. Yine de mevsimin getirdiği kâh sıcak kâh soğuk ortam nedeniyle hastalıklara yakalanmak mümkün. Atalarımız modern eczacılığın gelişiminden önce birçok hastalığı kendi yaptıkları yiyeceklerle tedavi eder veya önlerlermiş. Bugün hâlâ o günlerden kalan ıhlamur içmek, nane limon kaynatmak gibi alışkanlıklarımız var.

HAYATINIZDAN MAYALANMIŞ GIDALARI EKSİK ETMEYİN

Elbette her şeyden önce sağlıklı bir beden için, sağlıklı beslenmek, düzenli spor yapmak, yeterince uyumak ve ruhumuzu sağlam tutabilmek için bol bol dua etmek gerektiğini biliyoruz. Daha önce uzun yaşamın sırlarını yazarken, dünya üzerinde bu özelliğiyle meşhur her coğrafyada insanların kuvvetli inanca sahip olduğunu, aile bağlarını koruduğunu ve sağlıklı beslenip spor yaptıklarını anlatmıştım. Elbette Peygamber Efendimiz (sav) öğütleri de bize sağlıklı yaşamayı öğretiyor. Peygamber Efendimiz’in (sav) bir hadisinde belirttiği gibi, bulunduğumuz coğrafyanın soğanından, sarımsağından yemek bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Aşırıya kaçmaksızın baharatlar, bize bu konuda yardımcı olabilir. İyi su içmek, suyu dinlendirip yavaş yavaş tüketmekte sağlığımız için çok önemlidir. Hayatınızdan yoğurt, sirke gibi mayalanmış gıdaları eksik etmeyin. 1996’da öğrenciyken, babamla birlikte Çorum’un birçok köyünü dolaşıp şimdi rahmetli olmuş büyüklerimizin bitkileri nasıl kullandığını araştırmıştık. Daha sonra da bu konuda araştırmaya devam ettim. Bugün, araştırmalarımda öğrendiğim birkaç kış tarifi paylaşmak istiyorum. Bunların özellikle soğuk algınlığı yaşamamızı engellemede oldukça işe yarar, tedaviye yardımcı yiyecekler olacağına inanıyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

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Tereyağlı ayva

MALZEMELER:

-1 ayva

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

Ayvayı dolma yapacak şekilde tepesinden kesip çekirdekli kısmını boşaltalım. Karabiber ve tereyağını macun haline getirip ayvanın içine dolduralım. Kestiğimiz parçayı yerleştirip bir pişirme kağıdıyla ayvayı iyice saralım. 220 derecede yarım saat fırınlayalım. Çıkardığımız ayvayı dilimleyerek servise alalım.

Ballı sarımsak

MALZEMELER:

-1 baş sarımsak l200 gram bal

-1 yemek kaşığı zerdeçal

YAPILIŞI:

Sarımsakları közleyip soyalım, ezelim. Zerdeçal ile birlikte tahta bir havanda iyice dövelim. Daha sonra yavaş yavaş bal ilave ederek bir macun yapalım. Bu karışımı oda ısısında 24 saat bekletelim. Her gün bir tatlı kaşığı tüketelim.

Soğan turşusu

MALZEMELER:

-500 gram arpacık soğan l1 çay bardağı sirke

-2 tatlı kaşığı kaya tuzu l3 su bardağı su

-1 çay kaşığı kereviz tohumu lBir avuç maydanoz

YAPILIŞI:

Arpacık soğanları soyalım. Su, tuz ve sirkeyi karıştıralım. Bir kavanoza kereviz tohumu ve soğanları yerleştirelim. Su, sirke ve tuz karışımını üzerine ilave edelim. En üste maydanozları yerleştirip kapağı kapatalım. 20 gün içinde turşumuz hazırdır. Afiyet olsun.