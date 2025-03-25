Sinan Akçıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine hakaret edenlere ateş püskürdü: 'Artık sözün bittiği yer...'

Gösteriler sırasında bazı şüpheliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret içeren sözler sarf etti. Sinan Akçıl ise sosyal medya hesabından sert bir şekilde tepki gösterdi.





Ünlü şarkıcı, "Artık sözün bittiği yer. 40 tane "çapulcu" geliyor ülkesinin "sevsin, sevmesin fark etmez" Cumhurbaşkanı'nın vefat etmiş annesine küfür ediyor... Ne diyebilirim ki... Elime megafon alıp ana avrat sövsem de olmaz, bir şey yazmasam da olmaz'' diyerek tepkisini dile getirdi.

İÇİŞLERİ BAKAN’I ALİ YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Saraçhane’deki eylemciler ve provokatörler polis ekiplerini hedef almaya devam ediyor. Polis ekiplerine yaptıkları saldırılarla dikkatleri üzerine çeken göstericiler, son eylemlerinde bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesi Tenzile Erdoğan’ı hedef aldı.





Eylemciler ve provokatörler geçtiğimiz gün sınırlarını aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine küfürler savurdu. Emniyet ekipleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine toplu bir şekilde küfreden eylemcilere karşı harekete geçti. Yapılan ilk operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.





Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır. Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.”



