Sınıf çatışması dünyanın her yerinde var

Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak’ın yazıp yönettiği, “Sabırsızlık Zamanı” filmi, insanlık tarihi boyunca var olan zenginle fakir arasındaki duvarı ve çelişkiyi çocukların gözünden veriyor. Mirza ve Mirhat adındaki ikizlerin yer aldığı film, Diyarbakır’ın yakıcı yaz sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin, mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesini anlatıyor. Dünya prömiyerini Varşova Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini ise 9. Boğaziçi Film Festivali’nde yapan film birçok uluslararası festivalden de ödülle döndü.

Aydın Orak

ZENGİNLE FAKİR ARASINDAKİ HAVUZ

Şu an vizyonda olan filmin yönetmeni ve yapımcısı Aydın Orak, filmin hikayesini 15 yıl önce Halkalı Toplu Konutları’nda şahit olduğu bir olaydan yola çıkarak oluşturduğunu ifade etti. Filmdeki çoğu sahnenin çocukluğundan referans olduğunu belirten Orak, gerçek hayatta yaşanan pek çok olayın filmde var olduğunu şu ifadelerle anlatıyor: “Diyarbakır’da galasını yaptığımızda filmi çektiğimiz sitede oturan bir hanımefendi yanıma gelip, gerçekten bu tür olayların çok olduğunu söyledi. Bu bence evrensel bir mesele, yoksul ve varlıklı sınıflar, tel örgüler, duvarlar, çizgiler hep var. Film Diyarbakır’da geçiyor ama İspanya’da, İstanbul’da veya İtalya’da da geçebilirdi. Çünkü bu sınıfsal çatışma dünyanın her yerinde bin yıldır var. Herhalde bin yıl daha da olacak gibi. Ben o küçük çocukların masum istekleri üzerinden bu sınıfsal meseleyi kendimce sorguladım. Havuzu bir metafor olarak ortaya koydum. O metafor üzerinden bu sınıfsal çelişkileri kara komedi tarzında verdim.”

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İDEALİST MİSİN MATERYALİST Mİ

Başrolde oynayan Mirza ve Mirhat kardeşler, profesyonel olmadıkları halde rollerini çok iyi oynadılar. Başka bir film için oyuncu seçerken bu çocukları keşfettiğini söyleyen Orak, onlara oyunculuk eğitimi de vermiş. Sabırsızlık Zamanı’nın senaryosunu da çocukların karakter yapısına göre uyarlamış. Mirhat biraz hırçın, Mirza ise daha masum. ‘O havuza girilecek’ diye tutturmaları ise, filmin ismi gibi sabırsızlık zamanlarının kanıtı gibi. Mirza felsefik terimler öğrenmeyi seviyor, babası da teşvik ediyor. Filmde geçen “Sen idealist misin materyalist mi” sorusunu çocukluğunda başka bir çocuğun kendisine sorduğunu belirten Aydın Orak, “Ben idealistim dediğimde ‘Allah’a inanıyor musun’ diye sormuştu, ‘Evet’ deyince de ‘O zaman idealistsin’ demişti bana. Çocuklardan çok şey öğrenmemiz lazım. Çocuklar köşesiz, ezbersiz, özgür ruhlu dünyaya geliyor. Biz büyükler onlara sınırlar çiziyoruz. Benim Mirza karakterim bu çocukların toplamı” diyerek anlatıyor.

Oynamıcam dedi ve set durdu

Çocuklarla çalışmanın zorluklarından da bahseden Aydın Orak, Mirza ve Mirhat’ın yetenekli oldukları halde oynamayacağım dedikleri zaman ellerinden bir şey gelmediğini söylüyor. Orak, “Bir gün birisi oynamıcam dedi. İkna etmeleri için bütün sülalesini arattık. Sekiz saat set durdu ve onunla uğraştık. Diyarbakır’ın en sıcak günleriydi, huysuzlukları normal. Birkaç kez böyle zorluk yaşadık, onun haricinde performanslarından çok memnunum” diyerek anlattı sette yaşananları.