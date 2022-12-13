Hayat Sınıf çatışması dünyanın her yerinde var
KÜLTÜR SANAT

Sınıf çatışması dünyanın her yerinde var

İki çocuğun mahallelerindeki lüks sitenin havuzuna girmek için verdiği mücadeleyi anlatan “Sabırsızlık Zamanı” filmi, zenginle fakir arasındaki sınıfsal çatışmayı anlatıyor. Dünyanın her yerinde bin yıldır bu çatışmanın olduğunu vurgulayan yönetmeni Aydın Orak, “Ben o küçük çocukların masum istekleri üzerinden bu sınıfsal meseleyi kendimce sorguladım” dedi.

Abone Ol Google News
Sevda Dursun Yeni Şafak
Sınıf çatışması dünyanın her yerinde var
“Sabırsızlık Zamanı” filmi, zenginle fakir arasındaki sınıfsal çatışmayı anlatıyor.

Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak’ın yazıp yönettiği, “Sabırsızlık Zamanı” filmi, insanlık tarihi boyunca var olan zenginle fakir arasındaki duvarı ve çelişkiyi çocukların gözünden veriyor. Mirza ve Mirhat adındaki ikizlerin yer aldığı film, Diyarbakır’ın yakıcı yaz sıcağı altında yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin, mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesini anlatıyor. Dünya prömiyerini Varşova Uluslararası Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini ise 9. Boğaziçi Film Festivali’nde yapan film birçok uluslararası festivalden de ödülle döndü.

Aydın Orak
Aydın Orak

ZENGİNLE FAKİR ARASINDAKİ HAVUZ

Şu an vizyonda olan filmin yönetmeni ve yapımcısı Aydın Orak, filmin hikayesini 15 yıl önce Halkalı Toplu Konutları’nda şahit olduğu bir olaydan yola çıkarak oluşturduğunu ifade etti. Filmdeki çoğu sahnenin çocukluğundan referans olduğunu belirten Orak, gerçek hayatta yaşanan pek çok olayın filmde var olduğunu şu ifadelerle anlatıyor: “Diyarbakır’da galasını yaptığımızda filmi çektiğimiz sitede oturan bir hanımefendi yanıma gelip, gerçekten bu tür olayların çok olduğunu söyledi. Bu bence evrensel bir mesele, yoksul ve varlıklı sınıflar, tel örgüler, duvarlar, çizgiler hep var. Film Diyarbakır’da geçiyor ama İspanya’da, İstanbul’da veya İtalya’da da geçebilirdi. Çünkü bu sınıfsal çatışma dünyanın her yerinde bin yıldır var. Herhalde bin yıl daha da olacak gibi. Ben o küçük çocukların masum istekleri üzerinden bu sınıfsal meseleyi kendimce sorguladım. Havuzu bir metafor olarak ortaya koydum. O metafor üzerinden bu sınıfsal çelişkileri kara komedi tarzında verdim.”

İDEALİST MİSİN MATERYALİST Mİ

  • Başrolde oynayan Mirza ve Mirhat kardeşler, profesyonel olmadıkları halde rollerini çok iyi oynadılar. Başka bir film için oyuncu seçerken bu çocukları keşfettiğini söyleyen Orak, onlara oyunculuk eğitimi de vermiş. Sabırsızlık Zamanı’nın senaryosunu da çocukların karakter yapısına göre uyarlamış. Mirhat biraz hırçın, Mirza ise daha masum. ‘O havuza girilecek’ diye tutturmaları ise, filmin ismi gibi sabırsızlık zamanlarının kanıtı gibi. Mirza felsefik terimler öğrenmeyi seviyor, babası da teşvik ediyor. Filmde geçen “Sen idealist misin materyalist mi” sorusunu çocukluğunda başka bir çocuğun kendisine sorduğunu belirten Aydın Orak, “Ben idealistim dediğimde ‘Allah’a inanıyor musun’ diye sormuştu, ‘Evet’ deyince de ‘O zaman idealistsin’ demişti bana. Çocuklardan çok şey öğrenmemiz lazım. Çocuklar köşesiz, ezbersiz, özgür ruhlu dünyaya geliyor. Biz büyükler onlara sınırlar çiziyoruz. Benim Mirza karakterim bu çocukların toplamı” diyerek anlatıyor.

Oynamıcam dedi ve set durdu

Çocuklarla çalışmanın zorluklarından da bahseden Aydın Orak, Mirza ve Mirhat’ın yetenekli oldukları halde oynamayacağım dedikleri zaman ellerinden bir şey gelmediğini söylüyor. Orak, “Bir gün birisi oynamıcam dedi. İkna etmeleri için bütün sülalesini arattık. Sekiz saat set durdu ve onunla uğraştık. Diyarbakır’ın en sıcak günleriydi, huysuzlukları normal. Birkaç kez böyle zorluk yaşadık, onun haricinde performanslarından çok memnunum” diyerek anlattı sette yaşananları.

Gişe yerli filmle toparlanıyor: 2022'de gişe verileri
HAYAT
Gişe yerli filmle toparlanıyor: 2022'de gişe verileri
Doğu Ekspresi yolcusu kalmasın

Doğu Ekspresi yolcusu kalmasın

​2022-2023 dönemi ilk seferi başladı.
İstismar davasında yargılama başladı

İstismar davasında yargılama başladı

​Adalet Bakanlığı sessiz kalmadı.
Valizlerinizi hazırlayın

Valizlerinizi hazırlayın

​Köşeye sıkışan FETÖ'den firar talimatı.
Gabar'da 150 milyon varillik petrol keşfedildi

Gabar'da 150 milyon varillik petrol keşfedildi

​Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar.
Reddediyoruz lanetliyoruz

Reddediyoruz lanetliyoruz

​İsmailağa Vakfı'ndan açıklama.
50 yıldır böylesi görülmedi

50 yıldır böylesi görülmedi

​Antalya'daki selde metrekareye 207 kg yağmur düştü.

Döviz stoklayan zarar edecek

Döviz stoklayan zarar edecek

​Bankalara mevduatın yüzde 60'ını TL olarak tutma hedefi getirildi.
Atina'yı şimdi de TF-X korkusu sardı

Atina'yı şimdi de TF-X korkusu sardı

​Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğini hedef aldılar.
Borsa İstanbul 5.200'ü aştı

Borsa İstanbul 5.200'ü aştı

​Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı.
Borçlanma maliyeti düştü

Borçlanma maliyeti düştü

​Yıllar sonra yüzde 10'un altına geriledi.
Mevlana'ya geldiler

Mevlana'ya geldiler

​Milyonlarca kişiyi Konya'da buluştu.
Başında ölmesini bekledi

Başında ölmesini bekledi

​Eski eş gündüz vakti dehşet saçtı.
Fenerbahçelileri sevindiren haber

Fenerbahçelileri sevindiren haber

Ronaldo'dan Brezilya'nın yeni hocası ile ilgili ses getiren sözler.

Hırvatistan cephesinden Arjantin maçı öncesinde iddialı sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.