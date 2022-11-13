Sınıfta icat çıkardılar: Mucit gençler hayatımızı kolaylaştıracak

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi genç mucit üç arkadaş, hayatımızı kolaylaştıran yeni ürünleriyle ödülleri topladı. İcat ettiği tek elle taşınabilir patlamış mısır torbasıyla Avrupa’dan birincilik ödülüyle dönen genç mucit Burak Ayataç, çocukken sinemada eksikliğini hissettiği bir proje tasarladığını söylüyor. Marketten alıp eve getirip doğrudan çöpe attığımız ambalajlı ürünlerin paketlerini geri dönüşüme kazandırarak kürdan ambalajı tasarlayan Sinan Baltacı ile ürünün malzemesine ve rengine kutuyu açmadan bakabileceğimiz doğa dostu dolma kalem icat eden Burak Usta ise Avrupa’da ilk dörde girerek ödülle döndü.

Burak Ayataç.

10 TÜRK ÖĞRENCİ FİNALE KALDI

Gençleri bu ödüllere almaya yönlendiren ise Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği oldu. Ülkemizdeki karton ambalaj sanayicilerinin mesleki sorunlarının çözülmesinde, bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesinde yaptığı çalışmalarla bilinen Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), üyeleriyle birlikte karton ambalaj tasarımı alanında genç yeteneklerin keşfedilmesi için ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya katılıyor ve ülkemiz öğrencileri ve sanayisinin öne çıkması adına önemli adımlar atıyor. KASAD’ın ülkemizdeki üniversitelerin Endüstriyel Tasarım bölümlerine bilgi, eğitim, karton lojistik gibi konularda verdiği destekler ve yarışmalara katılımı teşvik etmesiyle öğrencilerin tasarımları uluslararası arenada yarışıyor. Bu gençler geçtiğimiz günlerde birçok ülkenin üniversitelerinden öğrencilerin katıldığı dünya çapında karton ambalaj sektörünün en prestijli tasarım yarışması olan Pro Carton Young Designers Award Yarışması’ndan ödüllerle döndüler.Yarışmada 830 proje arasından 25 kişilik final etabına 10 Türk öğrencisi kaldı. Finale kalanlar arasında İTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden üç sınıf arkadaşı da vardı. "Popcorn Bags" isimli projesiyle Burak Ayataç, hem jüriden hem halk oylamasından iki ödül birden alarak, yarışmaya adını altın harflerle yazdırdı. Törende ilk dörde giren Sinan Baltacı "Pickpack" ve Burak Usta "Cagepack" adlı tasarımları ile ödül aldı. Yeni Şafak Pazar olarak genç yeteneklerle buluşup tasarladıkları projeleri dinledik.

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PROJEM KENDİ YAŞADIĞIM SIKINTIYA ÇÖZÜM BULDU

Karton ambalaj tasarımının yeme-içme kategorisinde "Popcorn Bags" yani patlamış mısır torbaları projesiyle hem jüriden hem halk oylamasından iki ödül birden alan İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü 3. sınıf öğrencisi Burak Ayataç, tasarladığı projenin aynı zamanda okulundaki proje dersinin konusu olduğunu söylüyor. Ayataç, “Hem jüriye hem de projeye hazırlanmış oldum” diyerek anlatıyor. Proje sürecinin bir buçuk aylık bir çalışma ile tamamlandığını söyleyen Ayataç, danışman hocalarının destekleriyle projesini geliştirdiğini dile getiriyor. Ayataç, projesini ise şu sözlerle anlatıyor: “Kendim de sinemada aynı sıkıntıları yaşadığım ve buna bir çözüm getirmek istediğim için bu fikrin üzerine yoğunlaştım. Çocukken eksikliğini hissettiğim bir şeyi yaptım aslında. Biliyorsunuz ki sinemada iki kişi patlamış mısır aldığı zaman size iki patlamış mısır kutusu, menü dahilinde iki içecek, pipet tuz ve hatta 3D gözlükler veriliyor ve bir de bu şekilde sinemadaki koltuğumuzu bulmaya çalışıyoruz. Haliyle bunlar elimizde çok yer işgal ettiği için iki kişinin menüsünü tek bir el işgal edecek şekilde nasıl tek bir yerde toplayabilirim diye düşündüm. Tasarımım, aynı günlük hayatta kullandığımız karton çantalar gibi kapanıp açılabiliyor. Böylece depolamada çok yer kaplamıyor. Açıldığı zaman ise ortasına iki tane kutu içecek, pipetler ve 3D gözlükleri bile alabilecek bir depolama alanı sunarken, yan taraflarında ise iki kişinin ayrı ayrı yiyebileceği patlamış mısır konulabilecek torbaları yer alıyor. Son olarak koltuğa oturduktan ve içecekleri koltuktaki yerlerine yerleştirdikten sonra kullanıcılar, içecek koyma yerindeki tırtıklı koparma yerlerinden ikiz torbaları birbirinden ayırarak kendi mısırlarını yiyebiliyorlar.”

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ÇEVREYE KATKIDA BULUNUYOR

Ayataç, projesinin ilk aşamada bu şekilde planlamış ve sunmuş olmasına rağmen, ödül töreni için gittiğinde ortadan ikiye koparılmadan da kullanılabileceği veya patlamış mısır yerine cips de konulabileceği gibi farklı alternatif fikirler ve geri dönüşler aldığını da dile getiriyor. Ayataç, projesinin bu kadar beğenilmiş olmasında, herkesin günlük hayatında yaşadığı bir sorunu çözmesinin ve herkesin kendinden bir şeyler katarak projesinin üzerinde fikir üretmesinin etkili olduğunu ve “Projem hem plastik torba yerine karton gibi geri dönüştürülebilen bir malzemeden yapılmış olduğu için, hem çevreye zararlı olabilecek herhangi bir atık bırakmadığı için ve aynı zamanda da ortadan ikiye koparılmadığı müddetçe tekrar tekrar katlanılıp kullanılmasına izin verecek sağlamlıkta olduğundan dolayı projemle beraber sürdürülebilirliğe ve çevreye katkıda bulunduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullanıyor.

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KÜRDAN AMBALAJINDAN DOLMA KALEM KUTUSUNA

Yarışmada ürün paketleme kategorisinde "Pickpack" isimli projesiyle ilk 10’a kalan Sinan Baltacı ise, market araştırması ile yola çıktığını belirterek, marketlerdeki kürdan paketlemelerinde bir yetersizlik olduğunu hissettiğini söylüyor. Bu eksikliği gidermek içinse 50 günlük bir çalışmanın sonucunda bir kürdan ambalajı tasarlamış. Baltacı, kürdanı fabrikadan çıktığı anda koruyacak, markete gittiği anda ambalaj değerini yükseltecek ve eve gittiğinde onu dağıtıcı olarak kullanılabilecek bir ambalaj tasarladığını dile getiriyor. Baltacı, tasarladığı kürdan ambalajını şu sözlerle aktarıyor: “Kraft kartondan yaptığım bir tasarım olan kürdan ambalajını, üçüncü kez dönüştürülmüş bir kağıttan tasarladım. Tasarladığım proje hem paketlemede işe yarıyor hem de eve gittiğinizde kürdanları ayrı bir kaba dökmemenizi sağlıyor.”

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Burak Usta da "Cagepack" isimli projesiyle yarışmada ilk 10’a kalan bir diğer yetenekli isim. Usta, "Cagepack" isimli bir dolma kalem kutusu tasarlamış. Çevresinde dolma kalemi çok seven kişilerin dikkatini çektiğini ifade eden Usta, dolma kalem kutularının ağır bir metal ve süngerli bir kutuda doğa dostu olmayan bir paketleme türünde olduğunu söylüyor. Usta “Aslında hiç kimse dolma kalemi o kutuda kullanmıyor. Ben de ‘Hem şık hem daha yenilikçi hem de doğa dostu bir tasarım nasıl yapabilirim?’ diye düşündüm. 45 günlük bir sürede dolma kalem kutusu tasarladım” diyor. Tasarladığı dolma kalem kutusunun en önemli özelliğinin kutuyu açmadan ürünün görülebildiğini dile getiren Usta, ürünün malzemesine ve rengine kutuyu açmadan bakabiliyorsunuz” şeklinde dile getiriyor ve şeffaf bir yüzeyle sağlanmadığını da vurguluyor.

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