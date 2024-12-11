Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’ndan iki yeni şube

Konut, araç ve çatılı iş yeri talebine faizsiz finansman sunan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, Karadeniz ve Ege Bölgelerinde yeni şubeler açtı. İstikrarlı büyümesi ile dikkat çeken şirket, Rize ve Bornova’da iki yeni şubesini daha hizmete sunarak 44 şehirde 74 şubeye ulaştı.
Geniş şube ağıyla müşterileriyle buluşmaya devam eden Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, Türkiye’nin dört bir yanında büyümeye devam ediyor.
Şirket; 2024 yılında açtığı Karabük, Erzincan, Uşak, Amasya, Fatih, Aksaray şubeleriyle birlikte son olarak Rize ve Bornova’da iki yeni şubesini daha hizmete sundu.
“Tasarruf yaparak bir konut ya da araca sahip olmaları ülke ekonomisi için de çok önemli”
Yüksek geri ödeme tutarları nedeniyle kredi kullanmak istemeyen ve faizsiz finansman ile ev ya da araba sahibi olmak isteyenlere erişilebilir finansman sunmayı amaçladıklarını belirten Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Merve Onarlı, “Bugün geldiğimiz noktada, mevcut ekonomik konjonktürün getirdiği krediye ulaşımın zorluğu ve faizlerin yüksek olması tasarruf finansman sektörünü büyütüyor. Sektörümüzün büyümesinin dışında müşterilerimizin tasarruf yaparak bir konut ya da araca sahip olmaları ülke ekonomisi için de çok önemli. Ayrıca son dönemde sektörde neredeyse var olmayan, yüksek gelir grubundan kişileri de Sinpaş’ın güven veren marka değeriyle harekete geçirdiğini görmek bizi mutlu ediyor. Rize ve Bornova’da açtığımız son şubelerimizle birlikte toplamda 74 noktaya ulaştık. Bu, sektördeki genişlememizin ve başarımızın bir göstergesi. 2025 yılında da büyümeye istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Hakkında
Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (SİNPAŞ YTS), Sinpaş Holding’in finansal hizmetler alanındaki önemli şirketlerinden biri olarak, faizsiz finansman modeliyle hızla büyümeye devam etmektedir. Ocak 2021 tarihi itibarıyla tasarrufa dayalı faizsiz finansman modelleri sunan SİNPAŞ YTS; günümüzde Türkiye’nin 44 şehrinde, toplamda 74 şube ile hizmet sunarak müşterilerine faizsiz finansman seçenekleriyle konut, araba ve iş yeri sahibi olma imkanı sağlamaktadır.