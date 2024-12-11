Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’ndan iki yeni şube

Yüksek geri ödeme tutarları nedeniyle kredi kullanmak istemeyen ve faizsiz finansman ile ev ya da araba sahibi olmak isteyenlere erişilebilir finansman sunmayı amaçladıklarını belirten Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Merve Onarlı, “Bugün geldiğimiz noktada, mevcut ekonomik konjonktürün getirdiği krediye ulaşımın zorluğu ve faizlerin yüksek olması tasarruf finansman sektörünü büyütüyor. Sektörümüzün büyümesinin dışında müşterilerimizin tasarruf yaparak bir konut ya da araca sahip olmaları ülke ekonomisi için de çok önemli. Ayrıca son dönemde sektörde neredeyse var olmayan, yüksek gelir grubundan kişileri de Sinpaş’ın güven veren marka değeriyle harekete geçirdiğini görmek bizi mutlu ediyor. Rize ve Bornova’da açtığımız son şubelerimizle birlikte toplamda 74 noktaya ulaştık. Bu, sektördeki genişlememizin ve başarımızın bir göstergesi. 2025 yılında da büyümeye istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.