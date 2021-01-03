Sofrada balık keyfi

Her ne kadar dolu dolu kar yağışı görmesek te balık mevsimindeyiz. Kırmızı et, tavuk ve yumurta gibi iyi bir protein kaynağı olan balıklar, aynı zamanda omega yağ asitlerini de içerdiğinden özellikle çocukların beyin gelişiminde ve hepimiz için kalp damar sağlığında önemli rol oynarlar. Hafiflikleri ve lezzetleri sebebiyle bin yıllardır severek tükettiğimiz balıkları sıklıkla kızartarak pişiriyoruz. Aslında balıklar hafif oluşlarını narin kas yapılarına da borçlular. Böylece onları diğer etlere nazaran daha kolay sindirebiliyor ve tükettiğimizde bir ağırlık hissetmiyoruz. Bu kas yapısı bize balığı daha kısa zamanda pişirme avantajını da sağlıyor. Balığı özellikle tavada pişirirken 50- 60 derecede pişirmenin çok daha iyi sonuç almayı sağlayacağını söyleyebiliriz. Bir yüzünü pişirdikten sonra çevirdiğimiz balığın diğer yüzünü kısa bir süre ateşte tutmak pişmeyi sağlamak için yeterli olacaktır.

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KIZARTMA YA DA BUĞULAMA

Özellikle fleto gibi ince et formunda doğranmış balıkların kızartma sırasında sık çevrilmesi, delikler açılması kurumasına neden olabiliyor. Bu yüzden bir yüzü iyice piştiğinde diğer yüzünü çevirmek oldukça başarılı sonuç almamızı sağlayacaktır. Elbette bir balığı pişirmenin tek yolu kızartmak değil. Hatta, kasları öyle narin ki, hiç pişirmeden de yenilebilir hale getirebiliyoruz. Bunun Uzakdoğu mutfağında bir çok örneğine rastlamak mümkün. Balsamik soslar, limon gibi asitli sıvıların içinde marine etmek , balığa oldukça hoş bir lezzet kazandırıyor. Bugün, bildiğimiz bu pişirme şekillerine alternatif olarak asitle pişirme yöntemiyle de bir tarif paylaşalım istiyorum. Yağlı balıkları buharda, güzelce pişirme kağıtlarına sararak fırında , soğan, sarımsak, havuç, patates gibi sebzelerle birlikte kendi suyunda pişirmek te mümkün ve oldukça lezzetli. Gelin bugün birkaç balık yemeği tarifi paylaşalım. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

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Aromalı Balık

MALZEMELER: -200 gram palamut, levrek veya çupra -1 kahve fincanı soya sosu -1 kahve fincanı balsamik sirke -1 kuru soğan -1 tatlı kaşığı esmer şeker -2 yemek kaşığı zeytinyağı -1 kahve fincanı elma sirkesi -1 diş sarımsak -1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi -1 elma kabuğu l 3 yemek kaşığı limon suyu -1 yemek kaşığı doğranmış dereotu -1 yemek kaşığı doğranmış taze tarhun -Bir tatlı kaşığı zencefil rendesi -1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Kuru soğanı rendeleyelim. Soya sosu, balsamik sirke, elma sirkesi, ezilmiş sarımsak, rendelenmiş soğan, rendelenmiş zencefil, esmer şeker, elma kabuğu ve tuz bir tencerede 1/3ü azalana kadar kaynatalım. Kaynatılan bu karışıma sıcakken küp küp doğranmış veya istenilen şekilde ince dilimlenmiş balıklar yatıralım. Sıcakken içine limon suyu, limon kabuğu rendesi , doğranmış dereotu, tarhun otu ilave edelim ve karıştıralım. Dumanı kaybolunca ağzını bir streç film ile kapatıp bir gece buzdolabında bekletelim. Ertesi gün tekrar limon suyu, taze doğranmış yeşillikler ilave edilerek servise alabiliriz. Afiyet olsun.

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Kızartılmış Somon

MALZEMELER

-2 somon dilimi -30 gram zencefil

-2 diş sarımsak -1 çay kaşığı zerdeçal

-Yarım limon -1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

-1 çay kaşığı kimyon -1 çay kaşığı kişniş

-3 tane karabiber -1 tane kakule

-2 tane karanfil -1 çay kaşığı tarçın

-1 çay kaşığı tuz -7-8 yemek kaşığı un

-1 çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Zencefili rendeleyip püre haline getirelim. Sarımsakları ezelim. Limon suyunu sıkalım ve kabuğunu rendeleyelim. Ayrı bir yerde kişniş, kakule, karanfil ve tane karabiberi döverek harmanlayalım. Kakuleli karışıma diğer bütün baharatları ekleyelim. Zencefil, limon suyu, limon kabuğu rendesi, baharat harmanından bir yemek kaşığı ve tuz ile bir karışım hazırlayalım. Hazırladığımız bu karışımı balığımızın iki yüzüne sürelim ve buzdolabında 20 dakika dinlendirelim. Kalan baharat harmanını un ile karıştıralım. Buzdolabından çıkardığımız balığın her iki yüzünü unlu baharat karışımına bulayalım. 15 dakika bekletelim ve unu içine çekmiş kısımlara tekrar un sürelim. Hazırladığmız balığı kızdırdığımız yağda 15 dakika bir yüzünü, 5 dakika diğer yüzünü olmak üzere 20 dakikada pişirelim. Afiyet olsun.