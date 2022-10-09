​Sofranıza lezzet sosu.

Dünya farklı kültürler ve farklı zanaatlarla dolu. Rabbimizin yeryüzünün her köşesinde farklı farklı var ettiği muhteşem lezzetleri bir araya getiren maharetli ellerin sunduğu yüzlerce, binlerce lezzet keşfedilmeyi bekliyor.Biz ülkecek baharatlı yiyecekleri severiz. Bu baharatlar kimi yiyeceklerde hafif ve serin, kimilerinde güçlü aromalar içerir ama hemen hepimiz mutlaka yemek yaparken bir baharatı kullanırız.

ABHAZ MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZİ ACUKA

Dünya mutfakları arasında Asya, özellikle Hindistan, bol baharat kullanımıyla meşhurdur. Ülkemize de birçok baharat ve meyve bu coğrafyadan gelir. Severek tükettiğimiz ve tatlıların vazgeçilmezi Hindistan cevizi, bir şifa kaynağı olarak kullandığımız zerdeçal, köri ve daha niceleri Hindistan’dan yayılıp sevilmiş. Son on yıldır, Abhaz mutfağının lezzetlerinden biri olan acuka, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. İçeriğini ülkemizin damak tadına göre değiştirip yeniden biçim verdiğimiz acukanın, orijinali de çok lezzetli.

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Daha önce yazılarımıza yer verdiğimiz bu orijinal tarifi mutlaka denemenizi bir kez daha öneririm. Bugün kahvaltılar için yepyeni, farklı ve oldukça kolay iki sos, salça tarifi vermek istedim. Böylece hem yeni kışlıklar hazırlayacağız, hem de sofralarda yepyeni tatlar ikram edeceğiz. Hindistan’a özgü bu salçaların onlarca çeşidi var. Nane ve limonla, soğan ve pancarla, Hindistan cevizi ve zencefille yapılan birçok tarife rastlamak mümkün. Ben bugün kahvaltıya yakışır, tuzlu chutney tarifleri seçtim. İsterseniz bu tariflerde kendi damak zevkinize göre değişiklikler yapabilir, taze sebzeler yerine turşularla da chutney yapabilirsiniz. Maharetli ellerinizin en lezzetlisini üreteceğinden eminim.

Sağlıklı, lezzetli, bereketli sofralarınız olsun. İyi pazarlar.

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Domates chutney

MALZEMELER:

3 adet domates

1 adet kırmızı biber

1 küçük ekşi elma

2 adet kuru soğan

2 su bardağı balsamik sirke

1 kahve fincanı zeytinyağı

100 gram taze zencefil

2 tatlı kaşığı kakule

1 tatlı kaşığı tuz

3 diş sarımsak

4 yemek kaşığı esmer şeker

Yarım çay kaşığı çemen tohumu

YAPILIŞI:

Domates ve biberi közleyelim, kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkartalım, doğrayalım. Elmayı rendeleyelim ve esmer şekerle birlikte kavuralım. Zencefili rendeleyip elma rendesinin içine karıştıralım. Bir tavada çemen tohumlarını kavuralım ve havanda ezelim. Kakule tohumlarını ayıklayıp ezelim. Çemen ve kakule tohumlarını karıştıralım, tuz ekleyelim. Kuru soğanı rendeleyelim, sarımsakları ezelim. Zeytinyağını kızdırıp soğan ve sarımsağı kavuralım. Üzerine elma rendesini ilave edelim ve yavaş yavaş sirke ekleyelim. Daha sonra biberleri ve zencefili ekleyelim. Baharat ve tuz karışımını ekleyelim. Domatesi ilave edelim ve kısık ateşte iyice pişirelim. Sos iyice kıvam aldıktan sonra kaynar sudan geçirilmiş kavanozlara dolduralım. Afiyet olsun.

Pancar chutney

MALZEMELER:

300 ml sirke

300 gram esmer şeker

3 adet kırmızı biber

3 adet kırmızı soğan

2 çay kaşığı deniz tuzu

3 diş sarımsak

30 gram kök zencefil

2 adet kırmızı pancar

1 fincan zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 tatlı kaşığı yenibahar

YAPILIŞI:

Sirke ve şekeri bir tencerede şeker eriyip kaybolana kadar kaynatalım. Kırmızı ve yeşil biberleri közleyip kabukları ve çekirdeklerini çıkartalım, ince ince doğrayalım. Soğanı çok ince doğrayıp sarımsakları ezelim. Bir tavaya zeytinyağını koyup soğan ve sarımsağı kavuralım. Azar azar sirkeyi ilave ederek iyice pişirelim. Kırmızı pancarı rendeleyelim. Kök zencefili rendeleyelim. Sirke, sarımsak ve soğanın bulunduğu tavaya pancar, zencefil ve közlenmiş biberleri ilave edelim. Bütün malzeme iyice yumuşayana kadar pişirelim. Tuz ve baharatları ilave edip kaynar sudan geçirdiğimiz kavanozlara dolduralım. Afiyet olsun.