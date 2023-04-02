Şöhreti lezzetini geçti

TikTok şöhretinin dayanılmaz tadı.
Çin merkezli Bytedance teknoloji şirketinin ana hissedarı olduğu TikTok video paylaşım uygulaması son ayların en çok tartışılan konularından biri. Dünya çapında bir milyar kullanıcıya ulaşan bu popüler uygulama Amerikalı rakiplerinin uykusunu kaçırırken, diğer tarafta bazı kişiler için de şans anlamına geliyor. O şansı kullananlardan biri ise Tokyo’daki HeckeIn kahve dükkanı. Shizuo Mori’nin 50 yıldır sahibi olduğu bu dükkanda yapılan pudinglerin lezzeti, tadına varanların TikTok uygulamasında paylaştığı videolar ile uluslararası bir üne sahip oldu. 80 yaşında şöhrete kavuşan Mori’nin kendine has bilek hareketiyle servise sunduğu pudinglerin ünü öylesine bir noktaya varmış ki, dünyanın pek çok noktasından Tokyo’ya sadece HeckeIn’de puding yemek ve Mori’nin videosunu çekmek için gelenler var. Küçük dükkanında gün içinde sınırlı sayıda (50 adet) puding üreten Mori’nin küçük kafesine geç gelenler, kapıda gördükleri “tamamen tükendi” yazısıyla, hayallerini bir gün sonraya ertelemek zorunda kalıyorlar.
CEP TELEFONU KULLANMIYOR
Dükkanın önünde oluşan kuyruğa girip 400 yenlik (57 TL) pudingi edinenler size bu zevki, üyesi oldukları sosyal medya platformlarından sevdikleri ve takipçileriyle ballandırarak paylaşmanın keyfini yaşıyor! South China Morning Post internet sitesine konuşan Mori, önceleri küçük dükkanının kapısında oluşan kuyruk ve talep karşısında şaşkınlığa uğradığını, müşterilerin cep telefonları ile dükkanın sosyal medyada popüler olduğunu göstermesi sonrasında, nedeni anladığını söylüyor. İlginç olan nokta ise sosyal medyada şöhrete kavuşan Japon puding ustasının bugüne kadar cep telefonu kullanmaması ve bir sosyal medya hesabının olmaması.