|
Reklam
Reklam
Hayat

Şöhreti lezzetini geçti

Tokyo’daki HeckeIn kahve dükkanının sahibi Shizuo Mori’nin 50 yıllık emeği, sosyal medyada paylaşılan videolarla uluslararası bir üne sahip oldu. 80 yaşında şöhrete kavuşan Mori’nin kendine has bilek hareketiyle servise sunduğu pudinglerin ünü, lezzetini geçmiş durumda.

Sernur Yassıkaya
04:00 . 2/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
TikTok şöhretinin dayanılmaz tadı.

TikTok şöhretinin dayanılmaz tadı.

Çin merkezli Bytedance teknoloji şirketinin ana hissedarı olduğu TikTok video paylaşım uygulaması son ayların en çok tartışılan konularından biri. Dünya çapında bir milyar kullanıcıya ulaşan bu popüler uygulama Amerikalı rakiplerinin uykusunu kaçırırken, diğer tarafta bazı kişiler için de şans anlamına geliyor. O şansı kullananlardan biri ise Tokyo’daki HeckeIn kahve dükkanı. Shizuo Mori’nin 50 yıldır sahibi olduğu bu dükkanda yapılan pudinglerin lezzeti, tadına varanların TikTok uygulamasında paylaştığı videolar ile uluslararası bir üne sahip oldu. 80 yaşında şöhrete kavuşan Mori’nin kendine has bilek hareketiyle servise sunduğu pudinglerin ünü öylesine bir noktaya varmış ki, dünyanın pek çok noktasından Tokyo’ya sadece HeckeIn’de puding yemek ve Mori’nin videosunu çekmek için gelenler var. Küçük dükkanında gün içinde sınırlı sayıda (50 adet) puding üreten Mori’nin küçük kafesine geç gelenler, kapıda gördükleri “tamamen tükendi” yazısıyla, hayallerini bir gün sonraya ertelemek zorunda kalıyorlar.

CEP TELEFONU KULLANMIYOR

Dükkanın önünde oluşan kuyruğa girip 400 yenlik (57 TL) pudingi edinenler size bu zevki, üyesi oldukları sosyal medya platformlarından sevdikleri ve takipçileriyle ballandırarak paylaşmanın keyfini yaşıyor! South China Morning Post internet sitesine konuşan Mori, önceleri küçük dükkanının kapısında oluşan kuyruk ve talep karşısında şaşkınlığa uğradığını, müşterilerin cep telefonları ile dükkanın sosyal medyada popüler olduğunu göstermesi sonrasında, nedeni anladığını söylüyor. İlginç olan nokta ise sosyal medyada şöhrete kavuşan Japon puding ustasının bugüne kadar cep telefonu kullanmaması ve bir sosyal medya hesabının olmaması.



#Tokyo
#TikTok
#Shizuo Mori
#sosyal medya
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.