Şöhreti lezzetini geçti

Çin merkezli Bytedance teknoloji şirketinin ana hissedarı olduğu TikTok video paylaşım uygulaması son ayların en çok tartışılan konularından biri. Dünya çapında bir milyar kullanıcıya ulaşan bu popüler uygulama Amerikalı rakiplerinin uykusunu kaçırırken, diğer tarafta bazı kişiler için de şans anlamına geliyor. O şansı kullananlardan biri ise Tokyo’daki HeckeIn kahve dükkanı. Shizuo Mori’nin 50 yıldır sahibi olduğu bu dükkanda yapılan pudinglerin lezzeti, tadına varanların TikTok uygulamasında paylaştığı videolar ile uluslararası bir üne sahip oldu. 80 yaşında şöhrete kavuşan Mori’nin kendine has bilek hareketiyle servise sunduğu pudinglerin ünü öylesine bir noktaya varmış ki, dünyanın pek çok noktasından Tokyo’ya sadece HeckeIn’de puding yemek ve Mori’nin videosunu çekmek için gelenler var. Küçük dükkanında gün içinde sınırlı sayıda (50 adet) puding üreten Mori’nin küçük kafesine geç gelenler, kapıda gördükleri “tamamen tükendi” yazısıyla, hayallerini bir gün sonraya ertelemek zorunda kalıyorlar.