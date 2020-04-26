Sokak hayvanlarına bakan 90 yaşındaki Celal amca: Allah bana onlara bakmam için sağlık veriyor

İstanbul Zeytinburnu’nda 30 yıldır sokak hayvanlarını elleriyle besleyen 90 yaşındaki Celal Arslan, her sabah kasaplardan parayla aldığı etleri antikacı dükkanının önünde küçük parçalara ayırıyor. Tek tek poşetleyip mama arabasıyla yola düşen Arslan, sırasıyla ilk olarak mahallenin kedilerini sonra köpekleri ve martıları besliyor. Bıkmadan sokak hayvanları için her gün aynı şeyi yapan Arslan, “Dili yok ya, istiyemiyor ki hayvan. İstiyemiyor. Nereden isteyecek?” diyerek onların yardımına koşuyor.

Yeni Şafak’ın Sadece İyilik programına bu hafta konuk olan Arslan, “Sen her gün Allah’a yalvarıyorsun. Ne için? Rızkını versin diye ama onlar da bize yalvarıyor. Hayvan aç” diyerek konuşmaya devam ediyor:

Hayvanlara verdiğim etleri yüzüme attılar

“Bunu yaparken de elli tane düşmanımız var. Hayvanlara besliyorum diye etraftan bana kızanlar oluyor. Hayvanlara verdiğim etleri toplayıp yüzüme atanlar oldu. Bir tane de bitişiğimizde var. Geliyor bana hem küfür ediyor hem de arabaya tekmek atıyor. Biz Allah rızası için yaptığımız için bunlara tahammül ediyoruz. Eğer bunlara tahammül edemezsek biz bu hayvanlara bakamayız. Bu yaşta üzüntümüz böyle adamların bizi rahatsız etmesi. Cenneti kazanalım diye uğraşıyoruz. İnsanda acıma hissi var. İnsan, hayvan ne olursa olsun aç kaldığı zaman sen rahat edebilir misin? Eğer ediyorsan sen insan değilsin o zaman sen. Önceden mezarlıklardaki kedilere de verirdim ama oranın müdürü beni kovdurdu artık oradaki kedilerime yiyecek görütemiyorum.”

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Cennete gitmek çok kolay

Arslan, yaşına rağmen yorulmadan sokak hayvanları için çalışmasını ise şu şekilde anlatıyor: “Biz az yiyoruz, az uyuyoruz, çok çalışıyoruz. Onun için genç kalıyorız.

Ne ekersen onu biçersin. İyilik yaparsan iyilik görürsün, kötülük yaparsan kötülük görürsün. Ben şimdi bunu yapıyorum ama kat kat karşılığını görüyorum. Rabbim bana veriyor. Her şey, ne istersem. Kaç yaşındayım bana sağlık vermiş. Bunun daha başka mucizesi var mı? Sağlıktan daha güzel bir şey var mı?

Rabbül alemin bunu ihsan eylemiş. Allah bizi insan olarak yaratmış. Merhamet vermiş. Biz de onu hayvanlara göstermeliyiz. Yaşlı bir bey vardı. Onunla sohbet ediyorduk. ‘Şimdi cennete gitmek çok kolay’ dedi. Nasıl oluyor ya böyle cennete gitmek kolay dedim. ‘Ya kardeşim, taliplisi yok ki’ dedi.”

OYNAT 06:18 90 yaşındaki Celal amca 30 yıldır her sabah sokak hayvanlarını elleriyle besliyor İstanbul Zeytinburnu'nda 30 yıldır sokak hayvanlarını elleriyle besleyen 90 yaşındaki Celal Arslan, her sabah kasaplardan parayla aldığı etleri antikacı dükkanının önünde küçük parçalara ayırıyor. Tek tek poşetleyip mama arabasıyla yola düşen Arslan, sırasıyla ilk olarak mahallenin kedilerini sonra köpekleri ve martıları besliyor. Yeni Şafak'ın Sadece İyilik programına bu hafta Celal amcanın yardımseverlik öyküsü var BiP'te paylaş

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