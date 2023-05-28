|
Hayat

Sömürmeyi mezarda bile bırakmıyor

Londra, Kral 3. Charles için yapılan taç giyme törenini sanki bir Hollywood filmi gibi yakından takip etti.

Sernur Yassıkaya
04:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Windsor Kalesi.

Windsor Kalesi.

Dünya, mayıs ayının ilk haftasında İngiltere’nin başkenti Londra, Kral 3. Charles için yapılan taç giyme törenini sanki bir Hollywood filmi gibi yakından takip etti. 70 yıllık bekleyişin ardından tacına kavuşan Charles’ın tören sırasında verdiği pozlar ve uygulanan protokol çok konuşuldu. Bu yaldızlı törenlerin arkasında ise İngiliz Kraliyet Ailesi'nin karanlık tarihine ilişkin tek tük haberler de çıkıyor. Bunlardan biri de bir Etiyopya prensinin hazin hikayesi. Kraliçe Viktorya döneminde İngiliz sömürge güçlerinin ülkesinden zorla koparıp Londra’ya getirdiği Prens Alemayehu’nun cenazesinin Etiyopya’ya iadesine yine İngiliz Kraliyet ailesi tarafından karşı çıkılıyor. Buckingham Sarayı’ndan sonra Kraliyet’e ait en ünlü yapılardan Windsor Kalesi’nde Krallar ve Kraliçelerle birlikte gömülü olan Etiyopya prensinin iadesine reddin gerekçesi de tam da bu durum. Kraliyet yetkilileri, Alemayehu’nun kalıntılarının Kral 5. George ve 6 evliliği ile ünlü olan 8. Henry’nin mezarlarına zarar vermeden çıkartılamayacağını savunuyor. Bu sebeple de on yıllar sonra da olsa, esir prensin mezarı dahi alıkoyuluyor. Bunun yerine Etiyopyalı yetkililere, Windsor Kalesi'ndeki mezarı ziyaret edebileceklerine dair “güvence” verilmiş durumda. İşin aslı sömürgeciler mezarda dahi rahat bırakmıyor!


#Londra
#Kral 3. Charles
#Kraliçe Viktorya
#Etiyopya Prensi
#Windsor Kalesi
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Beylikdüzü Seçim Sonuçları 2023