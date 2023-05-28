Sömürmeyi mezarda bile bırakmıyor

Dünya, mayıs ayının ilk haftasında İngiltere’nin başkenti Londra, Kral 3. Charles için yapılan taç giyme törenini sanki bir Hollywood filmi gibi yakından takip etti. 70 yıllık bekleyişin ardından tacına kavuşan Charles’ın tören sırasında verdiği pozlar ve uygulanan protokol çok konuşuldu. Bu yaldızlı törenlerin arkasında ise İngiliz Kraliyet Ailesi'nin karanlık tarihine ilişkin tek tük haberler de çıkıyor. Bunlardan biri de bir Etiyopya prensinin hazin hikayesi. Kraliçe Viktorya döneminde İngiliz sömürge güçlerinin ülkesinden zorla koparıp Londra’ya getirdiği Prens Alemayehu’nun cenazesinin Etiyopya’ya iadesine yine İngiliz Kraliyet ailesi tarafından karşı çıkılıyor. Buckingham Sarayı’ndan sonra Kraliyet’e ait en ünlü yapılardan Windsor Kalesi’nde Krallar ve Kraliçelerle birlikte gömülü olan Etiyopya prensinin iadesine reddin gerekçesi de tam da bu durum. Kraliyet yetkilileri, Alemayehu’nun kalıntılarının Kral 5. George ve 6 evliliği ile ünlü olan 8. Henry’nin mezarlarına zarar vermeden çıkartılamayacağını savunuyor. Bu sebeple de on yıllar sonra da olsa, esir prensin mezarı dahi alıkoyuluyor. Bunun yerine Etiyopyalı yetkililere, Windsor Kalesi'ndeki mezarı ziyaret edebileceklerine dair “güvence” verilmiş durumda. İşin aslı sömürgeciler mezarda dahi rahat bırakmıyor!