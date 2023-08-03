Sosyal medyada trend anne yemeği

Binlerce kişi fenomen olmak için dikkat çekmek adına olmadık şeyleri denemeye devam ederken; çoğunluğunu ev hanımlarının oluşturduğu bir grup aradan sessiz sedasız sıyrılmayı başardı. ‘Anne yemeği’ diye bilinen geleneksel tariflerin paylaşıldığı videolar, son yıllarda izlenme ve paylaşım rekorları kırıyor. Her kesimin yakından takip ettiği paylaşımlarla milyonlarca takipçiye ulaşan bazı ev hanımları bu işten gelir sağladığı gibi sponsorlardan da ürün ve para alabiliyor.

PANDEMİDEKİ YEMEK MERAKI İLGİYİ ARTIRDI

Bu tarz içeriklerde genelde kişilerin yüzlerini görmüyoruz. Amatörce yapılan çekimlerdeki tarifler evin mutfağından veriliyor. Ancak işin ucunca yemek olunca haliyle yüz binlerce takipçiye ulaşılıyor. 5 milyon izlenmeye ulaşan kısır, 7 milyona dayanan etli bamya, onlarca kişinin yorum yaptığı Antep işi kuru patlıcan dolması gibi eşsiz lezzetlerin gösterdiği başarı eğlence videolarını sollamış durumda. Pandemide, yemek yapma merakımız da bu paylaşımların yükselişini tetikledi diyebiliriz. Sosyal medyada geleneksel yemekler ön plandayken son dönemde pratik ve yenilikçi tarifleri paylaşanlar da hayli revaçta. Maddi getirisi iyi olan bu bereketli piyasa adeta içerik üreticisi kaynıyor.

FİRMALAR SPONSORLUK İÇİN SIRAYA GİRİYOR

Önceleri YouTube videoları tercih edilirken fenomenlerin yeni favorisi Tiktok. Birçok ev hanımı, eş dost yardımıyla başladıkları bu işi geliştirmiş ve şimdilerde profesyonel içeriklerini hazırlıyorlar. Binlerce paylaşımı olup beğeni alanlar, züccaciye firmalarının da dikkatini çekiyor. Tencere ve tava gibi ürünlerini tanıtmak isteyen şirketler, ev hanımlarıyla bağlantı kurarak hediye gönderiyor. Benzer örnekler küçük ev aletleri için de geçerli. Öğrendiğimize göre tanıtım için markalardan ciddi ücret talep edenler bulunuyor.

İnternet sayesinde kendi işini kurdu

Popülerlik sayesinde kendi iş yerini açanlar, TV programlarına katılanlar, kurumlara yemek siparişi hazırlayanlar olduğunu belirtmek lazım. Haberin dumanı üstündeyken sadede gelelim. Malzemeden kaçınmadık, zorlukları ve rakamları dillendirdik, elimizin lezzetini evellallah sevgimizi de kattık. Tıklanma garantili içerik arayıp bulamayanlar işte size lezzetli piyasa. Alın iyi bir tarif, çekin videoyu, malzemeleri güzelce karıştırın…Sosyal medya kazanının girişimci kaynadığını da unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.