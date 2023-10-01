Su sesi şiirle başka güzel

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi’nin işbirliğiyle bu yıl 24.ncüsü gerçekleşen Suçıktı Şiir Akşamları geçtiğimiz hafta şairleri bir kez daha yöre halkıyla buluşturdu. Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı bu şirin mesire bölgesinde Anadolu’nun dört bir yanından gelen şairler bir araya geldi. Su sesinin şiir sesine karıştığı gece yöre sanatçılarının seslendirdiği türkülerle katmerleşti.

Tarihi Roma dönemine uzanan Dursunbey, Türkiye’nin en önemli kereste merkezi olarak biliniyor. Bol oksijenli temiz havası, tabiat güzelliğiyle öne çıkan bölge şairleri buluşturmaya ilk olarak 1993 yılında başlamış. Balıkesir’e gelen bir grup şairi dönemin Dursunbey kaymakamı şiir okumaları için ilçelerine davet etmiş ve şairler Suçıktı Mesire Alanı’nda şiir meclisi kurup hem şiir okumuşlar hem de şiir üzerine sohbet etmişler. Bu güzel gecenin ardından da dönemin Belediye Başkanının öncülüğünde her yıl yöre halkı ile şairler Suçıktı Mesire Alanı’nda buluşmaya başlamış. Hikayesi yaklaşık 30 yıl önceye uzanan Suçıktı Şiir Akşamları bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından bine yakın şairi ağırladı. Bugün aramızda olmayan Alaeddin Özdenören, Akif İnan, Erdem Bayazıt, Nurullah Güler, Mevlana İdris, Bülent Parlak gibi pek çok şairimiz bu güzide mekanda şiirlerini okudu, şiir tartışmaları yapıldı, dostluklar kuruldu. Ancak şairlerin biraz da birbirleriyle hasret gidermek, şiir konuşmak, yeni yazdıkları şiirleri okumak için her yıl iple çektikleri Suçıktı Şiir Akşamları 2014- 2017 yılları arasında kesintiye uğradı. 2018’den bu yana ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde şairler yeniden bu köklü festivalde ağırlanıyor. Ahmet Kot tarafından organize edilen bu yılki festivalde de üç günlük programda belediye çalışanı gençler büyük bir öz veriyle şairlerin gönlünü fethetti.





Şairler buluşması

Bu yıl Hüseyin Ferhad’ın onur konuğu olduğu Suçıktı Şiir Akşamlarına Adem Turan, Ali Ayçil, Adnan Özer, Ahmet Edip Başaran, Ali Emre, Ali K. Metin, Celal Fedai, Cenk Gündoğdu, Çiğdem Sezer, Eda Fırat, Ercan Yılmaz, Hasan Hüseyin Çağıran, Mehmet Tepe, Metin Cengiz, Mustafa Köneçoğlu, Mustafa Muharrem, Mustafa Uçurum, Şadiye Kılıç, Üzeyir Sali ve Yusuf Akgül katıldı. Mehmet Tepe Adıyaman’dan, Mustafa Uçurum Tokat’tan, Mustafa Köneçoğlu Kahramanmaraş’tan, Eda İşler ise Hatay’dan gelen şairlerdi. Şairler ilk gün Balıkesir’de okullarda lise öğrencileriyle şiir atölyesi yaptı. Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği şiir atölyesinde okullardan seçilen şiire meraklı her 20 öğrenci bir şairle buluştu ve şiirle ilgili merak ettikleri soruları yönelttiler. Gençlerin ilgisi şairleri de memnun etti.





Şiirler artık daha hırçın

Daha sonra ise Balıkesir’deki Millet Kütüphanesi Ahmet Kot Kitaplığı’nda ağırlanan şairler burada da şiir ve şehir üzerine konuştu. Şair Adem Turan’ın tespitleri oldukça ilginçti. Turan, günümüzde teknolojinin de etkisiyle betonlaşmanın artması ve şehirlerde yaşayan şairlerin doğayla bağının kopması yüzünden artık şairlerin daha hırçın şiirler yazdığını dile getirdi. Şairler akşam ise Balıkesir halkının buluşma mekanı olan Zağnos Paşa Camii Meydanı’nda şiir okudu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın burada yaptığı konuşma oldukça etkiliydi: “Üstatlarımızın; halkımızda, şehrimizde tecrübelerini buluşturduğu, şiir anlattıkları, şiir okudukları, şiir konuştukları bir gün yaşıyoruz. Ben, Balıkesir’i şiir gibi yöneteceğiz dedim ama şairsiz olmaz. Her yönüyle şehrimizi geliştirmeye, değiştirmeye, Balıkesir halkını mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu meydan şiire çok yakışıyor. Şiir dolu bir 3 gün, 24’üncü Suçıktı Şiir Akşamları programımızı gerçekleştiriyoruz. Şiir şehir Balıkesir.” Suçıktı Şiir Akşamları’nın, Balıkesir’in en önemli markalarından bir tanesi olduğunu söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise “Şiire ve edebiyata meraklı olanlar buraya gelmişler, bu ortamdan etkilenmişler. Değerli şairlerimizi şehrimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği gecenin ardından ertesi gün ise Balıkesir merkeze yaklaşık 100 kilometre mesafede olan Dursunbey ilçesine gidildi.





Barana Gecesi yeniden