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Hayat

Şükran Dükkânı ziyaretçilerini bekliyor

Yazar Halil İbrahim İzgi, yeni bir çocuk kitabına imza attı. Komorebi yayınları arasından çıkan kitap, psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar’ın yıllar önce başından geçen bir anıdan yola çıkarak kaleme alındı.

Halime Kirazlı
04:00 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:57 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Konuşmalarında sıklıkla şükran duyduklarımıza mektup yazmamızı öneren Prof. Dr. Kemal Sayar’ın bu tavsiyesi Yazar Halil İbrahim İzgi’nin “Şükran Dükkânı” adı verdiği kitapta vücut buldu. Eserde, Maya G. isimli minik bir kızın dedesinden kalan, içinde şükran hediyeleri yer alan Şükran Dükkânı’nı eski günlerine kavuşturmak için verdiği çabaya şahitlik ediyoruz. Minik kızın, insanların yeniden teşekkür etmeyi öğrenmesi için başvurduğu yolları okuyacağınız eser, Rumeysa Abiş’in resimleriyle renkleniyor. 35 sayfalık kitap, teşekkür etmenin faydasını hatırlatması açısından önemli.

Halil İbrahim İzgi

TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN GEÇ KALMAYALIM

Yazar İzgi, kitabın gerçek bir Şükran Dükkânı’na dönüşmesini istediğini ve birtakım girişimde bulunduklarını söyledi. Kitabın nasıl ortaya çıktığını sosyal medya hesabında paylaşan İzgi, 1988’de Kemal Sayar’ın uzmanlık sınavına hazırlanırken kalacak yer bulamaması ve Prof. Dr. Erol Göka’nın ailesinin dayalı döşeli evini ona vermesi üzerine duyduğu şükran hikayesinden hareketle eseri kaleme aldığını anlattı. İzgi şunları söyledi: “Biz de bu hikayeden yola çıkarak Şükran Dükkânı isimli bir kitap yazdık. Ve yazılmamış şükran mektuplarını da bunun içine iliştirdik. Diledik ki çocukluktan itibaren teşekkür etmeyi öğrenelim ve geç kalmayalım. Bu dünyadayken birbirimize, bize iyilik yapan

herkese bir teşekkürle görevimizi bir nebze olsun yerine getirelim.”




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