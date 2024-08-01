Şükran Dükkânı ziyaretçilerini bekliyor

Yazar İzgi, kitabın gerçek bir Şükran Dükkânı’na dönüşmesini istediğini ve birtakım girişimde bulunduklarını söyledi. Kitabın nasıl ortaya çıktığını sosyal medya hesabında paylaşan İzgi, 1988’de Kemal Sayar’ın uzmanlık sınavına hazırlanırken kalacak yer bulamaması ve Prof. Dr. Erol Göka’nın ailesinin dayalı döşeli evini ona vermesi üzerine duyduğu şükran hikayesinden hareketle eseri kaleme aldığını anlattı. İzgi şunları söyledi: “Biz de bu hikayeden yola çıkarak Şükran Dükkânı isimli bir kitap yazdık. Ve yazılmamış şükran mektuplarını da bunun içine iliştirdik. Diledik ki çocukluktan itibaren teşekkür etmeyi öğrenelim ve geç kalmayalım. Bu dünyadayken birbirimize, bize iyilik yapan