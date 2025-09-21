Sumud Filosu’nda dayanışma ruhuyla yemekler pişiyor

Sumud Filosu, iki yıldır ambargo altında artık kıtlık noktasına gelmiş, çocukların açlıktan öldüğü Gazze’ye doğru ilerliyor. Sumud, “direnç, sebat, kararlılık” demek. Filonun bu adı alması elbette bir tesadüf değil, ilhamını Gazze’den almış olmalı. Kararlı, dirençli, sebatkar Gazze insanına uygulanan bu korkunç ambargoyu kırmak için yola çıkan Sumud Filosu, gıda ve su kadar, umut da taşıyor. Gerçek şu ki “ambargo” kelimesi, aç bırakarak öldürme eylemini izah etmeye yetmiyor. Gazze’de bugün uygulanan, soykırımın bir çeşidi. Dünyanın her yanından, her millet ve inançtan aktivistler yola çıkmadan önce de kalplerinde bu vahşetin acısını taşıyorlardı. Her sofraya oturduklarında, açlıktan yüzleri solmuş insanları, hayatını kaybedenleri düşündüklerine ve güçlükle yediklerine eminim. Şimdi teknelerle Gazze’ye doğru ilerlerken de bu zorlu koşullarda çok az yiyorlar ama bu onların direncini asla etkilemiyor.

Gemide ve limanda olan, Sumud gönüllülerinden bazılarıyla görüşme imkânı buldum. Aktivist Hüseyin Kılıç’ın anlattıklarına göre Tunus limanlarında, Tunus mutfağının ekmek arası yiyecekleri ve taze sıkılmış meyve suları hâkim; Maklub, şavurma, limonata elbette az, açlığı giderecek kadar yeniyor. Teknelerde ise dayanışma ruhuyla pişen çok basit yemekler, günde bir öğün, drone ve balık ağlarına karşı tutulan dönüşümlü nöbetler arasında paylaşılıyor. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ersin Çelik ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Medya ve İletişim Direktörü Semanur Sönmez Yaman, İtalya’dan yola çıkan gönüllüler arasında. Gün içerisinde sabahları paket bisküviler, bir kullanımlık krem çikolata gibi hazır gıdalar, akşam ise hazır konserve fasulye, haşlanmış yumurta ve makarna yiyorlar. Elbette burada İtalya faktörü önemli, bu teknelerde aktivistlerin çoğu İtalyan olduğundan, bolca makarna pişirilmesi de tesadüf değil. Bir Akdeniz klasiği olarak, bazı teknelerde zeytin ve zeytinyağı sık tüketiliyor. Kolombiyalı gazeteci Mauricio Morales’in de bulunduğu teknede yemek yapımını bir Türk gönüllü olan Kübra üstlenmiş. Muhtemelen o teknede de basit, az malzemeli Türk yemekleri yeniyor. Yemekler, inançlara saygı gereği vejetaryen hazırlanıyor. Yolculuk ne kadar sürecek bunu bilmiyoruz fakat yol umuda kararlılıkla uzanıyor. Ne gıdanın ne suyun yetersizliği ne de diğer zorlu koşullar, damaklardan Gazze’ye insani yardım ulaştırma umudunun tadını silemeyecek. Sağlıkla Gazze kıyılarına, Yunanistan, İtalya ve Tunus’tan yükledikleri gıdaları ulaştırıp, Gazze halkıyla bölüştükleri ekmeğin hikâyesini de yazmak duasını ediyorum. Bugün Ersin Bey’in bulunduğu tekneden karnabaharlı makarna ve Semanur Hanım’ın gönüllü teknesinden soğanlı yumurta tariflerini paylaşmak istiyorum. Dualarımız ve gözümüz Sumud Filosu’yla olsun. İyi pazarlar.