Süper çocuklar yeteneklerini keşfediyor

Çocukluk düşü büyüyünca yazar ya da şair olmak olan Aytül Akar, bugün kurduğu düşü gerçekleştirmiş bir yazar olarak karşımıza çıkmakla kalmıyor, kendi düşünü gerçekleştirdiği gibi tüm çocukların hayallerinin peşinden gitmesi için onları yüreklendiriyor. Akal, gizli yeteneklerini bulmaya çalışırken renklerin, seslerin, kokuların peşinde türlü maceralara atılan dört kafadarın başından geçenleri minik okuyuculara ilham olması için kaleme alıyor. Süper Gazeteciler serisi ile yüz binlerce çocuğa ulaşmayı başaran sevilen yazar, minik okurları için hazırladığı roman dizisi Süper Çocuklar’da Yusuf Tansu Özel ile el ele veriyor. Özel’in desenleriyle kitapseverlerin gözünde canlanan bu keyifli macera, 8-10 yaş grubundaki okurlar için kaleme alınıyor. Renk Delisi, Ses Delisi, Koku Delisi ve Süs Delisi isimli beş kitaptan oluşan Süper Çocuklar serisi, 5. kitap Harf Delisi ile tamamlanıyor.





Herkesin özel bir yeteneği var

Süper Çocuklar sınıfında herkesin bir özel yeteneği var. Örneğin Asya’da sinestezi; yani duyum ikiliği var. Tuna’nın kulakları çok hassas. Lila ise tetrakromat; bir başka deyişle, baktığı her şeyde milyonlarca renk tonu görüyor. Mutlaka bir özel yeteneği olduğuna inanan Mete ise hâlâ hangi konuda iyi olduğunu bulamamanın sıkıntısını çekiyor. Peki, yeteneğini keşfetmek için yeni bir maceraya nasıl mı atılıyor? İşte bu sorunun yanıtını minik okuyucular Harf Delisi kitabında buluyor. Mete’nin özel yeteneğini keşfederken kitaptaki diğer sorular da yanıt buluyor. “Üzerine “tembel” yaftası yapışan Emre’nin sırrı ne?”, “Karne günü için öğrenciler hangi sürprizi hazırlıyor?”, “Harun’un parasını kim çaldı?”, “Etrafı saran şu dayanılmaz koku da nesi?”, “Sanat Sokağı’ndaki sergiye polisler neden baskın yaptı?” Acayip olaylar birbirini kovalıyor; Süper Çocuklar dedektif içgüdüleriyle yine kolları sıvıyor! Üstelik bu kez sınıf arkadaşları Emre’nin hiç tahmin etmedikleri süper gücü sayesinde sorunları çok daha hızlı çözüme kavuşuyor.





Başarı engel tanımıyor

Akal, Süper Çocuklar’ın büyük bir değişime ve dönüşüme öncülük ettikleri bu son kitabında, disleksinin bir engel değil, aksine yeri geldiğinde süper güce dönüştürülebilecek bir farklılık olabileceğini gözler önüne seriyor. Öyküsünü istatiksel verilere dayandırarak, dünyada her beş kişiden birinin disleksili olduğu gerçeğine dikkat çeken yazar; okuma ve yazma güçlüğü ile ilgili önyargıları yıkmayı ve bu konuda bilinç yaratmayı hedefliyor. Başarının hiçbir engel tanımadığını vurgulayan serinin son kitabı, hayata iz bırakan pek çok tanınmış kişinin bireysel farklılıklarından ilham alarak kariyerlerini nasıl zirve noktasına taşıdıklarını da gösteriyor. Dilenirse seriden bağımsız şekilde de okunabilen Harf Delisi, kendini ve süper yeteneğini henüz keşfedememiş çocuklara rehberlik eden, yüreklendirici bir serüven olarak minik okuyucularını bekliyor.



