Suriye mutfağıyla akrabayız

Son yıllarda savaş ve mültecilerle gündemimizde olan Suriye, kültürel anlamda bir çok ortaklığımız olan bir ülkedir. 4 bin yıllık Asur Kültürü Anadolu'yla ta Hititler çağından beri akrabadır.

Anadolu’da ilk fırına dair buluntular Kültepe Kaniş Karum’da, Kayseri ‘de bir Asur Ticaret Kolonisinde ortaya çıkmıştı. Hala köylerimizde fırınlar, aynı usulle yapılır, bir çok lezzete damağımız aşinadır. Hatta öyle ki, Türk Mutfağı’nın çok sevilen bir çok tadı Suriye topraklarından çıkıp gelmiştir. Bunlardan biri de dondurma. 1920’lerde Halepli Hacı Mehmet, Kahramanmaraş’a gelip yerleşmiş ve buraya özgü bildiğimiz, saleple yapılan dövme dondurmayı Suriye usulüyle yapmış, sevdirmiş. Maaşlı ustalardan Kel Ali, Halep dondurmasını demir kaşıkla döve döve bugünkü şahane lezzetine kavuşturanlardan biri olmuş. Tek coğrafya, tek vatan, tek kültürün başka renkleri…

DEDELERİMİZDEN ÖĞRENDİĞİMİZ TARİFLER

Osmanlı İmparatorluğu’nun Halep ve Şam Vilayetleri Anadolu diyarında “nenni bebek” diyen türkülerin, “Halep oradaysa, arşın burada” diyen deyimlerin, fıstığı, kayısısı, tatlısıyla mutfağının bir parçası olmuş. Dolma, baklava, çiğ köfte, içli köfte, kebap gibi bir çok ortak lezzet hem orada, hem burada yüzlerce yıldır pişirilegelmiş. Bir arada, birbirinin içine öyle çok geçmiş, öyle sinmiş ki, birazdan vereceğim tariflerin aslında ne kadar Türk ise o kadar Asuri olduğuna inanmak zor gelecek. Çünkü bu tarifleri biz de dedelerimizden öğrendik. Mutfak bir halkın çeyiz sandığıdır. Eskiyen ama yıpranmayan tarih kitabıdır. Coğrafyamızın, yaşadığımız acı tatlı olayların, icad ettiğimiz araçların, geçtiğimiz yolların izlerini taşır. Kiminle akraba olduğumuzu hatırlatır. Hatırlayalım… Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

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KUZU ETLI YAPRAK SARMA

MALZEMELER

l 500 gram asma yaprağı

l 500 gram kemikli kuzu eti

l Bir su bardağı pirinç

l Bir su bardağı et suyu

l Bir kuru soğan

l Bir yemek kaşığı tereyağı

l Bir yemek kaşığı nar ekşisi

l Tuz, karabiber l Su

YAPILIŞI

Soğanı ince ince doğrayalım, tereyağını eritip kavuralım. Yıkanmış pirinci ilave edip karıştıralım. Bir kaç dakika daha pişirelim. Tuz ve karabiber ekleyelim. Asma yapraklarını kaynar suda 5 dakika haşlayıp saplarını kopartalım. Yapraklara pirinçli içi koyup parmak gibi saralım. Bir tencerede kuzu etini kendi suyunu çekene kadar kavuralım. Eti alıp sardığımız yaprakları çember şeklinde dizelim. Ortasına kemikli etleri yerleştirelim. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip kısık ateşte pişirelim. Servise almadan önce nar ekşisi ve kızdırılmış tereyağı gezdirelim. Afiyet olsun.

HUMUS

MALZEMELER

l 3 su bardağı nohut l 2 çay bardağı tahin l 4-5 diş sarımsak l Bir çay bardağı zeytinyağı l Bir limon l 4 su bardağı su l Bir çay kaşığı tuz l Yarım demet maydanoz l Kimyon, kırmızı biber

YAPILIŞI

Nohutu bir gece önceden ıslatalım. Haşlayalım ve kabuklarını alalım. Mümkünse ellerimizle yoğurarak ezelim. İçine tahin, dövülmüş sarımsak, zeytinyağı, limon suyu ve tuzu ekleyelim. Dilediğimiz miktarda baharat ilave edelim. 15 dakika dinlendirelim. Servis tabağına koyup kıyılmış maydanoz, zeytin ve zeytinyağı ile süsleyelim. Afiyet olsun.

TAŞ KADAYIF