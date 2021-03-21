​Susamlı çıtır tavuklar​

Simidin en güzel süsü susam, Ali Baba’nın hazine dolu mağaranın önünde söylediği sihirli sözcükle çocukluktan öğrendiğimiz bir yağlı tohum. Pekmezle karıştırılmış haliyle sofralarımızda eşsiz bir lezzete dönüşen tahinin de hammaddesi. Tarihi milattan önce 3000’lere kadar uzandığı söylenen bu güzel tohumun yağını Hititlerin kullandığını biliyoruz. Demek ki çok daha eski olması muhtemeldir. O günlerden sonra Anadolu’da pişirme yağı olarak yerini hayvansal yağlara ve zeytine bırakmış olsa da, daima sevilen bir gıda olmaya devam etti. Çöreklerin, simitlerin vazgeçilmezi haline geldi.

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ

Gerçekten susam besin değeri açısından oldukça zengin bir yağlı tohumdur. İçerisinde kalsiyum, demir, potasyum ve protein içeren ve yağ açısından da çok zengin bir besin. Eski Mısır’dan Hindistan’a ve Çin’e güzellik ve şifa kaynağı olduğuna dair inançlar binlerce yıl öncesine dayanır. Helvası yapılır, hamurları lezzetlendirir. Bugün artık susam et yemeklerinden salatalara bir çok yerde kullanılıyor, üstelik çok ta yakışıyor. Bugün susamın kullanıldığı bu yerlere bir bakalım ve lezzetle beraber bolca da besin ögesi alalım istedim. Sağlıklı ve mutlu bir pazar günü dilerim.

Susamlı Bayat Ekmekler

MALZEMELER

-Yarım bayat ekmek -100 g. tavuk budu

-2 diş sarımsak -1 çay kaşığı soya sosu

REKLAM

-Bir tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

-Bir fiske karabiber -Bir fiske tuz

-1 yumurta -Bir çay bardağı susam

-Kızartmak için yağ

YAPILIŞI

Bayat ekmeği kalın dilimler halinde doğrayıp üçgen ya da kare parçalar keselim. Sarımsakları ezelim. Yumurtanın akını sarısından ayıralım. Tavuk etini doğrayalım. Rendelenmiş zencefil, dövülmüş sarımsak, tavuk eti, soya sosu, yumurta akı, tuz ve karabiberi blenderdan geçirelim. Macun kıvamında bir karışım elde edelim. Doğradığımız ekmeklerin üzerine bu macunu sürüp susama batıralım. Hazırladığımız ekmekleri tavada veya fritözde kızdırılmış bol yağda kızartalım. Yanında yoğurtlu veya salçalı bir sos ile servise alalım. Afiyet olsun.

Susam Soslu Tavuk

MALZEMELER

-300 g. tavuk but

-1 çuşka biberi

-20 g. zencefil

-3 diş sarımsak

-Bir avuç taze kişniş

-1 çay bardağı susam yağı

-4 yemek kaşığı sıvı yağ

-Bir kahve fincanı susam

REKLAM

-Bir çay kaşığı rezene tozu

-Bir çay kaşığı karabiber

-Bir çay kaşığı toz karanfil

-Bir çay kaşığı tarçın

-Bir yemek kaşığı sirke

-2 yemek kaşığı soya sosu

-1 yemek kaşığı bal

-Bir tatlı kaşığı şeker

-1 çay kaşığı tuz

-1 su bardağı un

YAPILIŞI