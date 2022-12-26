Suya böyle imza atılır

Eski Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun, “Suya Atılan İmza” isimli hatıralarını kaleme aldığı kitabı İnkılap Yayınevi’nden çıktı. Memleketi Şuhut’tan yola çıkarak Afyonkarahisar ve ardından İstanbul Teknik Üniversitesi, yurtdışında doktora çalışmaları ve İSKİ dönemini anlattığı hatıralarını kaleme alan Eroğlu, 24 Aralık Cumartesi günü yayınevinin Fatih şubesinde imza günü yaptı. Yoğun katılımın olduğu imzada, konuşmasının ardından soru cevaplara da yer verdi. Su medeniyetinin nasıl kurulduğunu anlattığı hatıralarıyla ilgili sorularımızı cevaplayan Eroğlu, “Bu eseri gençlerin ufkunu açmak için yazdım. Bazı zorlukları aşmak nasıl mümkün oluyor, ne gibi usüller var, uyguladığımız teknikler, hedef koyma, zamanı planlama gibi yöntemlerle imkansız denen bir şey olmadığını anlattım. Gençler daha iyilerini yapabilecekler, kendilerine güvensinler” dedi.

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ALTI YILDA ALTI YÜZ TESİS

İSKİ Başkanlığı dönemine de değinen Eroğlu, batmış bir kurumu dünyanın en itibarlı kurumu haline getirdiklerini söyledi. Kitapta çok ilginç hatıralara da yer veren eski Bakan, üç yüz kadar borçlu müteahhidin genel müdür olduğu ilk günlerde kurumu bastıklarını ve borçlarını istediklerini şu ifadelerle anlattı: “İSKİ çok büyük yolsuzluğa batmıştı. İki yıl hiçbir kuruma borç ödenememiş. 3 yüz kadar alacaklı müteahhit firma genel müdürlüğe geldiler. Borcumuzu öde diye bağırıp çağırdılar. Biri ‘devlette süreklilik var borcumuzu öde’ deyince ben de kızdım, ‘Tamam, devlette süreklilik varsa, bu güne kadar borcunuz ödenmemiş, ben de ödemiyorum’ dedim. Çok şaşırdılar. Sonra aralarından temsilci seçmelerini istedim, anlaşarak on ayda eşit taksitlerle borçlarını ödedik. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı döneminde İstanbul’da çok güzel hizmetlere imza attık. İSKİ’de olduğum sürede altı yılda 600 tesis açtık, 1, 5 milyar borç ödedik.”

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