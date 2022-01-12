Tabuta Sığmayan Şehit Zekeriya Zencirli: Gerekirse elli bin şehit veririz elli gram toprak vermeyiz

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TBMM'den ortak Kazakistan bildirisi: Her türlü desteği vereceğiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti tarafından, Kazakistan'a destek mesajı yayımlandı. Kazakistan'ın istikrarı ve huzurunun, ülkemizin istikrarı ve huzuru kadar önemli olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bağımsızlığının ilk gününden itibaren Kazakistan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da Kazakistan'ın, bölgenin geneli için de hayati önemdeki barış ve istikrarına her türlü desteği vermeyi sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.