Hayat Tabuta Sığmayan Şehit Zekeriya Zencirli Gerekirse elli bin şehit veririz elli gram toprak vermeyiz
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Tabuta Sığmayan Şehit Zekeriya Zencirli: Gerekirse elli bin şehit veririz elli gram toprak vermeyiz

Yeni Şafak'ın YouTube kanalında yayımlanan Tabuta Sığmayanlar programının yeni bölümünde, Kuzey Irak'ta teröristlerle göğüs göğüse girdiği çatışmada vücuduna 7 kurşunun isabet etmesi sonucu 14 Mayıs 2019'da şehadete eren Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli anıldı. Videoda konuşan anne Leyla Çelik oğlunun şehadetinden önce izne geldiğini belirterek, "Döneceği zaman 'Gel oğlum gitme, içimde bir acı var' dedim. Elimi tuttu kalbinin üstüne koydu, 'Gerekirse elli bin şehit verir, elli gram toprak vermeyiz. Gideceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tabuta Sığmayan Şehit Zekeriya Zencirli: Gerekirse elli bin şehit veririz elli gram toprak vermeyiz
Şehit Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli

Tabuta Sığmayanlar'ın bu akşam yayımlanan 130. bölümünde Kuzey Irak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin aziz hatırası yâd edildi.

"İÇİMDE BİR ACI VAR GİTME"

  • Videoda oğlu hakkında konuşan anne Leyla Çelik, şehit Zekeriya Zencirli'nin şehadetinden 10 gün önce izne geldiğini ve izinden döneceği gün kendisine engel olmaya çalıştığını belirterek, " 'Gel oğlum gitme, içimde bir acı var' dedim. Elimi tuttu kalbinin üstüne koydu, 'Anne ben gitmeyeyim, başkasının çocuğu gitmesin kim gitsin? Gerekirse elli bin şehit verir, elli gram toprak vermeyiz. Gideceğim' dedi" ifadelerini kullandı.
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