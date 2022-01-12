Tabuta Sığmayan Şehit Zekeriya Zencirli: Gerekirse elli bin şehit veririz elli gram toprak vermeyiz

Tabuta Sığmayanlar'ın bu akşam yayımlanan 130. bölümünde Kuzey Irak'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin aziz hatırası yâd edildi.
"İÇİMDE BİR ACI VAR GİTME"
- Videoda oğlu hakkında konuşan anne Leyla Çelik, şehit Zekeriya Zencirli'nin şehadetinden 10 gün önce izne geldiğini ve izinden döneceği gün kendisine engel olmaya çalıştığını belirterek, " 'Gel oğlum gitme, içimde bir acı var' dedim. Elimi tuttu kalbinin üstüne koydu, 'Anne ben gitmeyeyim, başkasının çocuğu gitmesin kim gitsin? Gerekirse elli bin şehit verir, elli gram toprak vermeyiz. Gideceğim' dedi" ifadelerini kullandı.