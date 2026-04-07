Takviye gıdaya çifte denetim

Sağlık alanında kapsamlı değişiklikler öngören kanun teklifi, takviye edici gıdaların denetimini güçlendirirken eczacılık sisteminde de yeni kurallar getiriyor. Teklifle, takviye gıdaların onay süreci için Tarım ve Orman ile Sağlık Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacak. Mevcut ürünlerin 6 ay içinde başvuru yapması zorunlu olacak, uygun bulunmayanlar piyasadan çekilecek.

ECZANELERDE YENİ DÖNEM

Kanun teklifi eczacılık sisteminde de önemli değişiklikler içeriyor. 72 yaş üstü eczacılar için mesul müdür zorunlu olacak. Eczane açma kriteri 3 bin 500 kişiden 3 bin kişiye düşürülecek. Eczane açılışları puan yerine kura sistemiyle belirlenecek. Amaç, eczane sayısını artırmak ve genç eczacıların sisteme girişini kolaylaştırmak.

ECZANE KAPATMA VE VARİSLİK DÜZENLEMESİ

Eczanelerin uzun süre kapalı tutulması mücbir haller dışında tek seferle sınırlandırılıyor. Vefat eden eczacıların yakınlarının eczane işletmesine ilişkin hüküm de değiştiriliyor. Bu kişiler eczacılık diplomasına sahip mesul müdür bulmaları halinde en fazla 5 yıl eczaneyi işletebilecek. Bu değişikliklerle sistemin aktif ve meslek temelli yürütülmesi hedefleniyor.



