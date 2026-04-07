Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Takviye gıdaya çifte denetim

Uğur Duyan
04:007/04/2026, Salı
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Sağlık alanında kapsamlı değişiklikler öngören kanun teklifi, takviye edici gıdaların denetimini güçlendirirken eczacılık sisteminde de yeni kurallar getiriyor. Teklifle, takviye gıdaların onay süreci için Tarım ve Orman ile Sağlık Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacak. Mevcut ürünlerin 6 ay içinde başvuru yapması zorunlu olacak, uygun bulunmayanlar piyasadan çekilecek.

ECZANELERDE YENİ DÖNEM

Kanun teklifi eczacılık sisteminde de önemli değişiklikler içeriyor. 72 yaş üstü eczacılar için mesul müdür zorunlu olacak. Eczane açma kriteri 3 bin 500 kişiden 3 bin kişiye düşürülecek. Eczane açılışları puan yerine kura sistemiyle belirlenecek. Amaç, eczane sayısını artırmak ve genç eczacıların sisteme girişini kolaylaştırmak.

ECZANE KAPATMA VE VARİSLİK DÜZENLEMESİ

Eczanelerin uzun süre kapalı tutulması mücbir haller dışında tek seferle sınırlandırılıyor. Vefat eden eczacıların yakınlarının eczane işletmesine ilişkin hüküm de değiştiriliyor. Bu kişiler eczacılık diplomasına sahip mesul müdür bulmaları halinde en fazla 5 yıl eczaneyi işletebilecek. Bu değişikliklerle sistemin aktif ve meslek temelli yürütülmesi hedefleniyor.


#sağlık
#takviye gıda
#denetim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kentsel dönüşüm desteği şartları neler, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?