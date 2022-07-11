Tanzanya'da bayram sevinci Help Yetim'le kutlandı

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Türkiye ve Avrupa'dan bağışlanan kurbanları bugün ve yarın kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Tanzanya'nın İkwiriri kentindeki Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti.

Kurban Bayramı'nın Türkiye'den bir gün sonra kutlanmaya başlandığı Tanzanya'da İkwiriri şehrindeki Müslümanlar, çocuklarıyla bayram namazı için şehirdeki camilerde bir araya geldi.

Yöresel kıyafetleriyle camilere gelen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Bayramlıklarını giyen çocukların da ilgi gösterdiği namazda, kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namaz kıldı. Namaz sonrası yapılan bayramlaşmanın ardından kurbanlar kesildi, yemekler yenildi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Namazın ardında okunan hutbede birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı, dualar edildi. Bayram dolayısıyla evlerde ve sokaklarda renkli görüntüler oluştu.

Kurban organizasyonu kapsamında Tanzanya'da bulunan Avrupa merkezli Türkiyeli vatandaşların kurduğu Help Yetim Organizasyonu ekibi de katıldığı bayram namazının ardından buradaki halkla bayramlaştı, çocuklara bayramlık ve şeker dağıttı.

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KESİMLER İKİ GÜN SÜRECEK

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Türkiye ve Avrupa'dan bağışlanan kurbanları bugün ve yarın kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nin İkwiriri bölgesinde vekaletini aldıkları büyükbaş kurbanları keserek, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracakları bilgisini veren Help Yetim Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, kurban yardımlarını bu yıl 3 kıtada 20 ülkeye ulaştırdıklarını söyledi.





Ülkenin Güneybatısında yer alan kırsal İkwiriri bölgesinde ise büyükbaş kurbanın kesimi, Help Yetim ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirildi.

Kurban'ın, dünyanın birçok bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi mazlum ve fakir insanları hatırlamaya bir vesile olduğunu dikkat çeken Ataş, "Burada olmamızla, onları yalnız bırakmadığımızı, Avrupa'daki ve Türkiye'deki kardeşlerinin her zaman yanlarında olacağının da bir hatırlatmasıdır" dedi.

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BAYRAMI BİR GÜN GECİKMELİ KUTLUYORLAR

Tanzanya’da bayramın Türkiye'den 1 gün sonra kutlandığını hatırlatan Ataş, kurban kesim işlemlerine de bu nedenle bugün başlandığını kaydetti.

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini değil kendi ülkelerinde görülmesini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri hem Ramazan hem de Kurban Bayramlarını farklı günlerde kutlayabiliyor.