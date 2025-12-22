Tarihten gelen 525 yıllık ihtişam: 'Gön Han' Melikgazi sayesinde küllerinden yeniden doğdu

Geçmişle gelecek arasında köprü oluşturan tarihi eserlere Melikgazi olarak her zaman büyük önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak kültürel mirasımıza sahip çıkmak için büyük bir titizlikle restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tarihi eserleri gün yüzüne çıkarırken yeniden işlev kazandırarak Melikgazi’mize sunuyoruz. Melikgazi Belediyemizin son yıllarda yapmış olduğu Kayseri'deki en önemli restorasyon projelerinden biri olan Gön Han’da çalışmaların son durumunu yerinde inceledik. Piri Mehmet Paşa tarafından yaklaşık 525 yıl önce inşa edilen bu Han’ı biz küllerinden tekrar inşa etmiş olduk. Çok güzel bir hale geldi. Burası Vezir Han, Kapalı Çarşı ve Cami Kebir’in yanı başında bir mekân. Şuanda sadece ufak rötuşları kaldı. Emeği geçen herkese ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah burası 2026 yılının yazında çok renkli sergilere, konserlere, toplantılara ve çok çeşitli panellere ev sahipliği yapacak. Bu han şehrimizin merkezini canlandıracak diye düşünüyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.