'Tarım Cebimde' uygulaması ile kurbanlık bilgileri artık mobilde

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılık varlığının önemli merkezlerinde de pazarlar hareketlendi. Büyükbaş, küçükbaş, tosun fiyatları merak edilirken rakamlar da netleşmeye başladı. Peki 2024 büyükbaş canlı kilogram fiyatı ne kadar? Ortaklık ve hisse kurban fiyatı ne kadar? Kurban keserken nelere dikkat edilmeli, kurban kesilecek hayvanın özellikleri neler? İşte 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ile kurbanlık hayvan özellikleri.