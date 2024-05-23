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Hayat

'Tarım Cebimde' uygulaması ile kurbanlık bilgileri artık mobilde

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ‘Tarım Cebimde’ uygulaması kurbanlık alımını kolaylaştırıyor. Küpe numarasını uygulamaya giren vatandaşlar, kurbanlığın ırkı, cinsi, nerede yetiştiği, aşı bilgileri, yaşı gibi detayları görebiliyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:52 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kurban Bayramı’na hazırlanan Türkiye, bu yıl yeni bir uygulama ile kurbanlıklarını daha rahat seçebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşlara kurbanlıkları ile bilgilendirmeler için yeni hizmetleri devreye aldı. Mobil cihazlarına ‘Tarım Cebimde’ uygulamasını indiren vatandaşlar kurbanlıklarını seçmeye gittiğinde küpe numarasını girerek detaylara ulaşabilecek.

ŞECERESİ GÖRÜLÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da mobil uygulama hakkında “Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri sahada olacak. Ancak bizim ekiplerimizin olmadığı noktada Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşlarımız satın alacakları hayvanların kontrollerini yapabiliyor. Çok kısa süre içinde hayvanın şeceresi görülebiliyor” dedi. Bakan Yumaklı, vatandaşlara kurbanlık hayvan satın alırken bakanlığın belirlediği kurallara dikkat etmeleri ve uygunsuzluk gördüklerinde de yetkililere bildirilmesini istedi.



#Kurbanlık
#Teknoloji
#Tarım Cebimde
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