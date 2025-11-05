Taşacak Bu Deniz 5. bölümde Eleni'nin geçmişi açığa çıkıyor Hayat / Aktüel

TRT 1 ekranlarında her cuma izleyicisiyle buluşan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği Taşacak Bu Deniz, yeni ve çarpıcı gelişmelere sahne olacak 5. bölümüyle 7 Kasım Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak. İki düşman ailenin ve bir aşk hikâyesinin çetin mücadelesini konu alan dizide, Adil ve Şerif arasındaki savaş giderek sertleşirken, Esme ve Eleni cephesinde de şaşırtıcı olaylar yaşanacak.

Adil’in yeni planı köyde büyük sarsıntı yaratacak

Adil, Esme’nin pansiyonunu yıkarak geçmişi siler ve Esme ile olan davasını bitirir. Ancak Furtunalılara karşı çok daha büyük bir savaş başlatır. Esme’nin tüm engelleme çabalarına rağmen hamlelerini sürdürür ve sonunda köylülerin Şerif’e olan güvenini sarsmayı başarır. Fakat Şerif de intikam için harekete geçer; araziyi ve parayı geri almak uğruna on binlerce hayvanlık keçi sürüsünü zehirleyecek acımasız bir plan kurar.

Eleni’nin sırrı ortaya çıkıyor

Melina’nın Oruç’a verdiği bir fotoğraf, Eleni’nin bebekken İstanbul’da satıldığını açığa çıkarır. Gerçeği öğrenen Eleni, annesini bulmak için Oruç’la birlikte İstanbul’a gitmeye karar verir. Eleni’nin bu kararı, Adil’i derinden yaralar. Öte yandan Esme, keçileri kurtarmak için Adil’le birlikte mücadele ederken Eleni’nin annesinin aslında bir Furtunalı olduğunu öğrenir ve büyük bir yıkım yaşar.