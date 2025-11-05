Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Taşacak Bu Deniz 5. bölümde Eleni'nin geçmişi açığa çıkıyor

Taşacak Bu Deniz 5. bölümde Eleni'nin geçmişi açığa çıkıyor

15:515/11/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Taşacak Bu Deniz, yeni ve çarpıcı gelişmelere sahne olacak 5. bölümüyle 7 Kasım Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.
Taşacak Bu Deniz, yeni ve çarpıcı gelişmelere sahne olacak 5. bölümüyle 7 Kasım Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerini paylaştığı, TRT 1’in iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz’in merakla beklenen 5. bölümünde, Furtuna ve Koçak aileleri arasındaki gerilim zirveye tırmanıyor. Adil’in intikam hamleleri ve Eleni’nin geçmişine dair ortaya çıkan sırlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

YouTube
Taşacak Bu Deniz 5. bölümde Eleni'nin geçmişi açığa çıkıyor
Hayat / Aktüel
05 Kasım, Çarşamba

TRT 1 ekranlarında her cuma izleyicisiyle buluşan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği Taşacak Bu Deniz, yeni ve çarpıcı gelişmelere sahne olacak 5. bölümüyle 7 Kasım Cuma akşamı izleyici karşısına çıkacak. İki düşman ailenin ve bir aşk hikâyesinin çetin mücadelesini konu alan dizide, Adil ve Şerif arasındaki savaş giderek sertleşirken, Esme ve Eleni cephesinde de şaşırtıcı olaylar yaşanacak.

Adil’in yeni planı köyde büyük sarsıntı yaratacak

Adil, Esme’nin pansiyonunu yıkarak geçmişi siler ve Esme ile olan davasını bitirir. Ancak Furtunalılara karşı çok daha büyük bir savaş başlatır. Esme’nin tüm engelleme çabalarına rağmen hamlelerini sürdürür ve sonunda köylülerin Şerif’e olan güvenini sarsmayı başarır. Fakat Şerif de intikam için harekete geçer; araziyi ve parayı geri almak uğruna on binlerce hayvanlık keçi sürüsünü zehirleyecek acımasız bir plan kurar.

Eleni’nin sırrı ortaya çıkıyor

Melina’nın Oruç’a verdiği bir fotoğraf, Eleni’nin bebekken İstanbul’da satıldığını açığa çıkarır. Gerçeği öğrenen Eleni, annesini bulmak için Oruç’la birlikte İstanbul’a gitmeye karar verir. Eleni’nin bu kararı, Adil’i derinden yaralar. Öte yandan Esme, keçileri kurtarmak için Adil’le birlikte mücadele ederken Eleni’nin annesinin aslında bir Furtunalı olduğunu öğrenir ve büyük bir yıkım yaşar.

Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle 7 Kasım Cuma saat 20.00’de TRT 1’de izleyicilerle buluşacak.

#Taşacak Bu Deniz
#Eleni
#Çağrı Bayrak
#Furtunalı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed’in bir sonraki faiz toplantısı ne zaman? Amerika Merkez Bankası faizi indirecek mi, beklenti ne yönde?