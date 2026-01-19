Tatil karla şenlendi

Yurtta etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, ara tatildeki çocuklara eğlence oldu. Birçok kentte beyaz örtü oluşturan yağışla birlikte çocuklar ve aileleri parklar, tepeler ve ormanlık alanlara akın etti. Soğuk havaya rağmen kar topu oynayan, kızakla kayan ve aileleriyle birlikte kışın tadını çıkaran çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu.

HER YER BEYAZ

Yurdun farklı noktalarında etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde örtü oluştururken kent merkezlerinde de zaman zaman şiddetini artırdı. Kar yağışının ardından parklar, ormanlık alanlar ve tepeler beyaza bürünürken, vatandaşlar da hafta sonu ve tatili fırsata çevirerek dışarı çıktı.

KARPOSTALLIK MANZARALAR

İstanbul’da Belgrad Ormanı, Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi başta olmak üzere birçok noktada kartpostallık manzaralar oluştu. Avrupa ve Anadolu yakasında etkili olan kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar manzarayı izleyip fotoğraf çekerken, gençler ve çocuklar kar topu oynayıp eğlendi.

ÇOK MUTLUYUZ

Lise öğrencisi Alper Demir, Beylikdüzü'nden Çamlıca Tepesi'ne geldiklerini söyledi. Arkadaşlarıyla kahvaltı yaptıktan sonra kar topu oynadıklarını belirten Demir, “İstanbul'a bayadır kar yağmıyordu, bu yüzden çok mutluyuz” dedi. Zafer Elkün ise Çamlıca Tepesi'nde uzun zamandır böyle kar görmediğini ifade ederek, arkadaşlarıyla karın zevkini çıkarttıklarını dile getirdi.

DOYASIYA EĞLENDİLER

Karın keyfini çıkaranlar yalnızca büyükşehirlerle sınırlı kalmadı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleştirilen 4. Güzlek Aktepe Kızak Şenliği, karın tadını çıkarmak isteyen çocukları ve ailelerini ağırladı. Akyazı Belediyesince düzenlenen şenlikte, yarıyıl tatiline giren çocuklar ve aileler kızak pistinde kaydı, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynadı. Öğrenci Muhammet Emin Ersoy, ailesiyle güzel zaman geçirdiğini ve eğlendiğini vurguladı. Öğrenci İkbal Cengiz de arkadaşlarıyla kaydıklarını, horon oynayıp yemek yediklerini dile getirerek, keyifli anlar yaşadıklarını aktardı.

Ordu

BEYAZ ÖRTÜ

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bartın ve Zonguldak’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli Kartepe’de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı, ekipler küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar 20 santimetreyi bulurken sürücüler yollarda dikkatli ilerledi. Bolu’da kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye çıktı. Sakarya’da yüksek kesimlerde kar görülürken Hendek’te kar kalınlığı 8 santimetre ölçüldü. Bartın’da 76, Zonguldak’ta ise 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars

ÇATILARDA SARKITLAR

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu. Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin'deki 404 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan, Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda kar yağışının ardından görülmeye değer manzaralar oluştu.







