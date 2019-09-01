Tatlıyla da diyet olur

Tatlı hem dünya hem de Türk mutfağında önemli bir yere sahip olmuştur. Günlük beslenmede sıkça yer alan tatlılar enerji verdiği gibi, kişilerin diyete olan sadakatini de artırmaktadır. Nadir zamanlarda yapılan tatlı kaçamakları kişinin diyete uyumluluğunu sağlamaktadır. Özellikle kişinin vermesi gereken kilo miktarı fazla ise, ufak tatlı kaçamakları diyette devamlılığı getirmektedir. Ancak tatlının miktarı ve tüketim sıklığı önemlidir. Tüketilen tatlının şerbetli, hamur ya da lokma gibi kızartılmış olmaması gerekmektedir. Ancak sütlü tatlılar diyetlerde kişilere motivasyon kaynağı olmaktadır. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Rumeysa Kalyenci, diyette tatlı tüketimi hakkında bilgi verdi.

STRESİ AZALTABİLİR

Diyet yapanlar en çok gün içerisinde gelen tatlı krizlerinde zorlanırlar. Ancak diyet yaparken tatlıyı tamamen hayattan çıkarmak gerekmez. Sadece ne zaman, hangi tatlının, ne kadar tüketileceğini bilmek gereklidir. Tatlı kontrollü yendiği takdirde diyet yaparken oluşan olumsuz ruh halini olumluya çevirebilir ve stresi azaltabilir. Bu konuda diyetisyen yardımcı olacaktır.

Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Rumeysa Kalyenci.

SÜTLÜ TATLILAR ÖNEMLİ

Sütlü tatlılar, pişirirken süt kullanılması nedeniyle oldukça besleyicidir ve hamurlu-şerbetli tatlılara göre kalori değerleri daha düşüktür. Bu yönleriyle, özellikle çocukların günlük beslenmesinde sütlü tatlının yer alması daha fazla önerilmektedir. Sütlü tatlılar sayesinde sütün içerdiği besin öğelerinin vücuda alınması sağlanmaktadır. Ayrıca sütlü tatlılarla birlikte iyi kalitede protein, D, A ve B vitaminleriyle fosfor gibi minerallerin alınması da mümkündür.

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DENGELİ TÜKETMEK GEREKİYOR

Sütlü tatlı tüketmenin bir diğer olumlu yanı da düşük bir enerjiye sahip olması ve bu sayede kan şekerinde fazla bir dalgalanma oluşturmamasıdır. İçerdiği proteinin kana karışma hızı daha yavaş olduğu için kilo verme sürecinde iyi bir destek olmaktadır. Sütlü tatlılar, tatlı tüketilecekse iyi bir alternatiftir ancak aşırı tüketim kilo vermeyi engelleyip; kilo almaya da neden olabilmektedirler. Bu nedenle dengeli ve miktarı belli biçimde tüketmek gerekmektedir.

ŞEKERSİZ PİŞİRİN

Sütlü tatlılara şeker eklemeyerek pişirmek kaloriyi düşürmede yardımcı olacaktır. Şekersiz olarak pişen ve içine meyve eklenen sütlü tatlılar hem tatlı krizlerini önleyecektir hem de sağlıklı olacaktır. Özellikle ananas gibi şeker tadı baskın olan meyveler seçilirse tatlı ihtiyacı bir o kadar karşılanabilir. Meyve tercih etmeyenler için düşük kalorili tatlandırıcılar veya bal-pekmez tercih edilebilir.

SÜTÜN YAĞINA DİKKAT EDİN

Diyet yaparken sütlü tatlı yapmak isteyen kişiler bazı kuralları göz ardı etmemelidir. Örneğin sütün yağ oranı önemlidir. Yağsız süt tercih edildiğinde kural ihlal edilmemiş olunacaktır. Sütlü tatlı yapımında dikkat edilmesi gereken bir başka besin pirinçtir. Sütlaç yaparken kullanılan pirinç diyetin bozulmasına neden olabilir. Ancak beyaz yerine esmer pirinç kullanılırsa sağlıklı bir dengeleme yapılmış olur.

Limonlu cheesecake.

Lor her şeye yakışıyor

Çoğunlukla böreklik peynir olarak bilinen geleneksel lor peyniri, sporculardan çocuklara, tansiyon hastalarından kilo vermek isteyenlere, herkes için sağlıklı ve lezzetli bir alternatif olarak öne çıkıyor. İçerdiği zengin proteinler, vitaminler ve yüksek kalsiyum oranı ile sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi olan Muratbey Lor Peyniri, kahvaltıdan yaz günlerine özel hafif tatlılara kadar, her öğüne ayrı bir lezzet katıyor. Sağlıklı ve yenilikçi ürünleriyle peyniri günün her saati tüketilebilecek bir lezzete dönüştüren Muratbey, geleneksel lor peynirini de sofraların vazgeçilmezi yapıyor. Prebiyotik denilen sağlığa yararlı bakteriler açısından da oldukça zengin peyniraltı suyuyla hazırlanan Muratbey Lor Peyniri, bağışıklık sistemini destekleyerek, metabolizmayı hızlandırıyor. İçeriğindeki değişik proteinlerle özellikle çocuklar ve sporcular için zengin bir kaynak sunan Muratbey Lor Peyniri’nin 100 gramı bir yetişkinin günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 88’ini, fosfor ihtiyacının ise yüzde 93’ünü karşılıyor.

Tok karnınıza tüketmeyin

Diyet döneminde hangi tatlıyı yiyeceğiniz kadar, ne zaman yiyeceğiniz de çok önemlidir. Karnınızın aç olması, midenizin dolu olması, uyandığınız an ya da uyku öncesi dönemler hesap edilerek tatlı tüketilmesi çok daha sağlıklı olacaktır. Tatlı yemek için en doğru zaman yemekten birkaç saat öncesi ya da sonrasıdır. Bunun için ara öğünlerden herhangi biri tercih edilebilir. Hiçbir zaman tok karnına yememeye, uykudan önce sütlü tatlı tüketmemeye özen gösterilmelidir.

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Bir kase sütlaçla dengeleme

Sütlaç, diyetlerde ya da dengeleme yaparken tüketilebilecek bir tatlıdır. Süt, şeker, esmer pirinç ana malzemeleri ile hazırlanabilecek sütlaç, hafif olduğu kadar besleyicidir. Bir kase sütlaç için günlük beslenmeden bir dilim ekmek, bir bardak süt ve bir adet meyve çıkarılması yeterli olacaktır.



