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Tedbirler unutuldu grip patladı: Üç hafta sürüyor

Geçen yıl sıkı Kovid-19 tedbirleri nedeniyle neredeyse hiç grip vakası yaşanmazken son 2 haftada işler tersine döndü. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’nden Prof. Dr. Başar Cander, doktorların günde 400-450 hastaya bakar hale geldiğini söyledi. Yoğunluğa vatandaşların maske ve mesafe tedbirlerini gevşetmesi ve ani hava değişimleri yol açtı. Yeni grip salgınında iyileşme süresinin üç haftayı bulması da endişe veriyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Tedbirler unutuldu grip patladı​: Üç hafta sürüyor
Fotoğraf: Arşiv

Halsizlik, baş ağrısı, geçmek bilmeyen öksürük… Son 2 haftadır bu şikayetlerle acil servis başvurularında önemli ölçüde artış var. Özellikle acil servislerin ayaktan tedavi birimi olan yeşil alanlarda adeta pik yaşanıyor. Bu yoğunluğun normalde aralık ve ocak aylarında görüldüğüne dikkat çeken Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Başar Cander, “Şimdi eylül gözlemlemeye başladık. Geçen yıl tedbirler nedeniyle neredeyse grip görülmezken, doktorlar şu an 400-450 hasta bakar hale geldi” dedi.

Prof. Dr. Başar Cander
Prof. Dr. Başar Cander

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk

HAVA DEĞİŞİMİ DE ETKİLİ

  • Korunma tedbirlerinde yaşanan gevşemeyle birlikte grip vakalarının arttığını belirten Cander, “Buna ek olarak hava sıcaklıklarında ani değişiklikler yaşandı. Dolayısıyla bu manzara da kaçınılmaz oldu” diye konuştu.

İYİLEŞME 3 HAFTAYA SARKIYOR

Klasik grip vakalarında iyileşme sürecinin 5-7 gün olduğunu hatırlatan Cander, “Şimdiki gripte ise şikayetler daha uzun sürüyor. Baş ağrısı, geçmek bilmeyen öksürük ve halsizliğe ek olarak ishalin de gözlendiği vakalarda iyileşme süreci 3 haftaya sarkabiliyor. Virüs iyileşmemek için direnç gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ADETA SAVAŞ VERDİK

  • Cander, “Kovid-19’dan korunmaya odaklandığımız dönemde, gripten de korunuyorduk. Tedbirlere uyum azaldıkça grip artışı da yaşanıyor. Zorlu bir süreç yaşadık, salgınla mücadele için adeta savaş verdik. İnsanların vücut direncini güçlendirecek yaşam tarzına ihtiyacı var. Ayrıca PCR testi negatif çıkanlara grip tedavisi uygulanıyor. İnsanlar nasılsa koronavirüs değilim diyerek tedbir almıyor, bu kez grip yayılıyor” dedi.

YÜZDE 15’LİK ARTIŞ VAR

Özellikle son 10 günde acil servis başvurularında yüzde 15’lik artış yaşandığını söyleyen Ankara Şehir Hastanesi Acil Servis Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk ise şunları söyledi: “Havaların soğudu, insanlar açık alanlardan kapalı alanlara geçti. Influenza da Kovid-19 gibi solunum yoluyla bulaşıyor, vaka sayısının artışı da bu nedenle oluyor. Önümüzdeki günlerde havaların soğumasıyla birlikte daha fazla artacaktır.”

ARTIK TİTİZ DAVRANMIYORUZ

  • Ağustos ayından bu yana acile başvurular arasında grip vakalarının yer aldığını kaydeden Oğuztürk, şöyle devam etti: “Geçen yıl grip çok azdı, pandemideki tedbirler insanlar tarafından ciddiyetle uygulanıyordu. Bu da vakaların az olmasını sağladı. Çünkü ikisi de solunum yoluyla bulaşan hastalıklar, ikisinden korunmak için aynı tedbirleri almak gerekiyor. Bu sezon grip vakalarının artmasının en büyük sebebi, yaz ayları sonrası insanların tedbirlere uymak konusunda titiz davranmaması.”
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