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Hayat Televizyon karşısında oturmak oturarak çalışmaktan riskli
GENEL SAĞLIK

Televizyon karşısında oturmak oturarak çalışmaktan riskli

Kalp rahatsızlığı riskinin, televizyon karşısında oturanlarda, oturarak çalışanlardan daha yüksek olabileceği ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Columbia Üniversitesinden bilim adamlarının yürüttüğü araştırma, uzun süre oturarak televizyon izlemenin, oturarak çalışanlarla kıyaslandığında daha yüksek kardiyovasküler hastalık ve erken ölüm riskiyle ilişkili olduğunu gösterdi.

Araştırmada günde 4 saat ya da daha uzun süre oturarak televizyon izleyenlerde, günde 2 saatten az izleyenlere göre kardiyovasküler hastalık riskinin yüzde 50 yükseldiği, öte yandan iş yerinde "sıklıkla veya hep" oturduğunu söyleyenlerin ise "hiç oturmadıklarını ya da nadiren oturduklarını" ifade edenlerle kıyaslandığında kalp rahatsızlığına yakalanma veya ölüm olasılıklarının artmadığı gözlendi.

Çalışmanın sonuçları yayınlandı

Uzmanların araştırma çerçevesinde 3 bin 592 Afro Amerikalıyı 8 buçuk yıl boyunca takip ettiği belirtildi. Televizyon karşısında oturmanın neden daha yüksek kalp sağlığı tehdidi oluşturduğu netlik kazanmazken uzmanlar, televizyon izlendiği sırada yemek yenmesinin bu riski arttıran faktörlerden biri olabileceğine dikkati çekiyor.

Araştırma ekibinin lideri Keith Diaz, "Bulgularımız, kalp sağlığına gelindiğinde, iş dışında zamanınızı nasıl geçirdiğinizin daha önemli olabileceğini gösteriyor. Uzun sürelerle oturmanızı gerektiren bir mesleğiniz olsa da evde oturmak yerine hareketli olmak kalp hastalığı ve ölüm riskini azaltabilir" ifadelerini kullandı. Çalışmanın sonuçları, Amerikan Kalp Vakfının dergisinde yayımlandı.

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