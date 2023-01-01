Teröre arkanı dön kitaplara gömül: Silahları susturan kütüphane

Afganistan ile Pakistan sınırındaki Darra Adamkhel kasabası, çevresini saran yüksek dağlar ile uzun yıllar terör ve yasa dışı işlerin geçiş noktası olarak biliniyordu. Öyle ki, 20 yıllık bir ABD işgali yaşanırken, bu Pakistan’da bulunan bu sınır kasabası “Vahşi Batı” diye anılmaya başlanmıştı. Ama şimdi Darra Adamkhel’in kaderi küçük bir kütüphaneyle birlikte değişiyor. Kasaba içinde bir yürüyüş mesafesindeki fındık kabuğu kadar bir kütüphanenin rafları, Virginia Woolf’un klasiği “Bayan Dalloway”, genç vampir aşk dizisi “Twilight” ve Abraham Lincoln’ün “Life, Speeches and Letters” gibi kitaplarıyla zenginleşiyor. Bu küçük ama önemli kütüphanenin kurucusu 36 yaşındaki Raj Muhammed. Raj Muhammed, ilk başlarda olumsuz tepkilerle karşılaşmasını “Başlangıçta cesaretimiz kırılmıştı. İnsanlar ‘Darra Adamkhel gibi bir yerde kitapların ne yararı var? Burada kim kitap okur ki?” diye soruyordu” sözleriyle aktarıyor.

Bu tepkilerin içinin boş olduğu ise kısa sürede anlaşılmış. Kitap okumaya susamış 7’den 70’e kasaba halkı kütüphaneye büyük bir ilgi göstermiş ve şimdiden üye sayısı 500’e ulaşmış. Silah ve yasa dışı işlerle anılan bir kasabanın makus talihi, kitapların sağladığı nefesle değişmeye yüz tutmuş. Yıllardır komşu ülkede süren savaş ve terörün etkisi altında, okuma oranının oldukça düşük olduğu bir bölgede elbette kütüphane kurmak ve işletmek zor. Ancak her şey insanla başlıyor ve insanla bitiyor. Bu küçük kütüphanede gönüllü olarak çalışan Seyfullah Afridi’ye göre halkın tutumunda yavaş da olsa bir değişim yaşanıyor, “Özellikle artık silah yerine eğitimle ilgilenen genç nesil arasında” bu tavır değişikliğinin daha net görüldüğünü kaydediyor. Kütüphanede hala silahsız giriş kurulanı sıkı sıkıya uygulamak mümkün olmasa da, kitap kurtları, çevreden yükselen silah denemeleri arasında, kütüphanenin huzurlu ortamında kendilerini kitapların rehberliğine bırakıyor. On yıllarca Batılı ülkelerin sömürü, iç savaş ve işgalleriyle yıpranan bu topraklarda yeni bir nesil filiz veriyor kitap sayfaları arasından.