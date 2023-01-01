|
Hayat

Teröre arkanı dön kitaplara gömül: Silahları susturan kütüphane

Afganistan ile Pakistan sınırında, uzun yıllar terör ve yasa dışı işlerin geçiş noktası olarak bilinen Darra Adamkhel kasabasının kaderi, kurulan kütüphaneyle değişiyor. Kasaba içerisinde fındık kabuğu kadar küçük bu kütüphanenin ilgilileri günden güne artıyor.

Sernur Yassıkaya
Sernur Yassıkaya
4:00 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Afganistan ile Pakistan sınırındaki kütüphane.

Afganistan ile Pakistan sınırındaki kütüphane.

Afganistan ile Pakistan sınırındaki Darra Adamkhel kasabası, çevresini saran yüksek dağlar ile uzun yıllar terör ve yasa dışı işlerin geçiş noktası olarak biliniyordu. Öyle ki, 20 yıllık bir ABD işgali yaşanırken, bu Pakistan’da bulunan bu sınır kasabası “Vahşi Batı” diye anılmaya başlanmıştı. Ama şimdi Darra Adamkhel’in kaderi küçük bir kütüphaneyle birlikte değişiyor. Kasaba içinde bir yürüyüş mesafesindeki fındık kabuğu kadar bir kütüphanenin rafları, Virginia Woolf’un klasiği “Bayan Dalloway”, genç vampir aşk dizisi “Twilight” ve Abraham Lincoln’ün “Life, Speeches and Letters” gibi kitaplarıyla zenginleşiyor. Bu küçük ama önemli kütüphanenin kurucusu 36 yaşındaki Raj Muhammed. Raj Muhammed, ilk başlarda olumsuz tepkilerle karşılaşmasını “Başlangıçta cesaretimiz kırılmıştı. İnsanlar ‘Darra Adamkhel gibi bir yerde kitapların ne yararı var? Burada kim kitap okur ki?” diye soruyordu” sözleriyle aktarıyor.

500 ÜYESİ VAR

Bu tepkilerin içinin boş olduğu ise kısa sürede anlaşılmış. Kitap okumaya susamış 7’den 70’e kasaba halkı kütüphaneye büyük bir ilgi göstermiş ve şimdiden üye sayısı 500’e ulaşmış. Silah ve yasa dışı işlerle anılan bir kasabanın makus talihi, kitapların sağladığı nefesle değişmeye yüz tutmuş. Yıllardır komşu ülkede süren savaş ve terörün etkisi altında, okuma oranının oldukça düşük olduğu bir bölgede elbette kütüphane kurmak ve işletmek zor. Ancak her şey insanla başlıyor ve insanla bitiyor. Bu küçük kütüphanede gönüllü olarak çalışan Seyfullah Afridi’ye göre halkın tutumunda yavaş da olsa bir değişim yaşanıyor, “Özellikle artık silah yerine eğitimle ilgilenen genç nesil arasında” bu tavır değişikliğinin daha net görüldüğünü kaydediyor. Kütüphanede hala silahsız giriş kurulanı sıkı sıkıya uygulamak mümkün olmasa da, kitap kurtları, çevreden yükselen silah denemeleri arasında, kütüphanenin huzurlu ortamında kendilerini kitapların rehberliğine bırakıyor. On yıllarca Batılı ülkelerin sömürü, iç savaş ve işgalleriyle yıpranan bu topraklarda yeni bir nesil filiz veriyor kitap sayfaları arasından.



#Afganistan
#Kütüphane
#Darra Adamkhel
#Pakistan
1 saat önce
default-profile-img
Teröre arkanı dön kitaplara gömül: Silahları susturan kütüphane
Cüzzam tarihe gömülüyor
Hem istihdama hem ciroya katkı
Rayiç bedel ve katkı payı zorluyor: Ucuz krediye ulaşılamıyor
Roman konutlarının projesi hazır
Havacılığın yeni eğitim üssü Türkiye
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.