The Batman’i anlama kılavuzu Sinemaseverlerin merakla beklediği ve geçen ay fragmanı yayınlanan The Batman’in alt metni, felsefi ve mitolojik sembollerle örülü. Batman hikâyesinin başlangıcı sayılan Christopher Nolan imzalı üçleme ile Ekim 2021’de vizyona gireceği ilan edilen The Batman’i semboller üzerinden okursak bambaşka bir filmle karşı karşıya geliriz.

Haber Merkezi 13 Eylül 2020, 04:00 Yeni Şafak