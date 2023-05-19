'TRT Diyanet Çocuk'tan 'Kalplere Yolculuk': 24 özgün içerik çocukların beğenisine sunuldu

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, animasyon dizilerin içeriklerinde duanın öneminden, farz olan ibadetlere, hayvan sevgisinden, iyilik haberleri yapmaya çalışan kahramanlara, yemek tarifi verirken tasarruf, üretkenlik, sağlıklı beslenme, şükrü anlatan minik şefe, iyiliği dostluğu anlatan yapımlara kadar pek çok özel içerik çocukları bekliyor.